Peter Forsberg ylistää olympiakiekon teinitähteä – kova vertaus NHL-tähti Mikko Rantaseen

Peter Forsberg vertaa Juraj Slafkovskya toiseen TPS:stä maailmalle lähteneeseen taituriin.

Turun Palloseuran 17-vuotias lupaus Juraj Slafkovsky on ollut olympialaisten sensaatio.

Teinitähti on tehnyt viidessä ottelussa yhtä monta maalia. Hän on Ruotsin Lucas Wallmarkin ohella turnauksen paras maalintekijä ennen mitalipelejä, joihin myös Slovakia eteni sensaatiomaisesti.

– Vertaisin häntä Coloradon suomalaishyökkääjään Mikko Rantaseen, Ruotsin Discoveryn asiantuntija Peter Forsberg sanoo.

– Hän on iso, vahva, liikkuu hyvin ja hänellä on erinomaiset kädet. Jos hän kehittyy kuten näyttää, hänestä tulee todella hyvä pelaaja, Forsberg kehuu ja hehkuttaa Slafkovskyn kykyä suojata kiekkoa.

Foppa Forsberg on Ruotsin Discoveryn asiantuntija.

Äärimmäisen kilpailuhenkisenä ja voitontahtoisena muistettavaa Forsbergia, 48, itseään voidaan hyvällä syyllä pitää yhtenä kaikkien aikojen jääkiekkoilijoista.

Legenda uskoo, että Slafkovskylla on eväät pitkälle.

– Näen hänessä paljon hyvää. Hän on saanut paljon jääaikaa, mikä näkyy itseluottamuksessa. On suorastaan ihmeellistä, miten hän on tuossa iässä esiintynyt olympiajäillä. Hän on valtavan tärkeä palanen välieräjoukkuetta. Olen tosi vaikuttunut, Forsberg summaa.