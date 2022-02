Tästä Peter Forsberg saa aina kuulla suomalaisilta – nauraa makeasti: ”Muistan sen illan hyvin”

Peter Forsberg on Tre Kronorin legenda. Kun hän vielä pelasi, Ruotsi tuli takaa ohi ja löi Suomen – nyt olympialaisissa kävi toisin.

Leijonat teki olympiaturnauksen alkulohkossa Ruotsille ruotsit.

Suomi nousi 0–3-tappioasemasta 4–3-jatkoaikavoittoon – ja antoi Tre Kronorin maistaa lääkettä, jota Peter Forsberg ja kumppanit syöttivät takavuosina Suomelle aiheuttaen jopa kansallisia traumoja.

– Olet oikeassa. Meillä, Ruotsilla oli upeita comebackeja Suomea vastaan aikoinaan. Tällä kertaa tuntui, että Suomi oli kahden erän ajan vähän turhautunut ja otti paljon jäähyjä. He eivät olleet kunnolla pelissä kiinni. Eikä kyseessä ollut niin tärkeä peli.

– Sanoisin myös, että takavuosina yleensä Ruotsi oli suosikki. Nyt Suomi on suosikki. Mutta se ei ollut niin tärkeä peli: molemmille riitti piste suoraan jatkopaikkaan. On kuitenkin todettava, että Suomella on todella kova joukkue, Ruotsin Discoveryn asiantuntija Forsberg sanoo ja kertoo, että Leijonat on hänen kultasuosikkinsa olympialaisissa.

Ruotsin nousuista kenties kaikkein ikimuistoisin nähtiin Helsingissä 2003.

Saku Koivun ja Teemu Selänteen kaltaisilla supertähdillä kyllästetty Suomen joukkue takoi maaleja Tommy Salon vartioimaan häkkiin, ja Leijonat meni jo toisen erän alussa 5–1-johtoon.

Salon tilalle vaihdettiin Mikael Tellqvist, Ruotsi heräsi ja nousi jo toisessa erässä 4–5-tilanteeseen.

Kolmannessa Foppa Forsberg teki unohtumattoman soolomaalin ja tasoitti pelin. Ruotsi voitti 6–5.

– Tapaamani suomalaiset muistuttavat minua itse asiassa erittäin usein. Moni muistaa sen pelin, Forsberg virnistää.

– Suomi johti 5–1. Jotkut ruotsalaiset sammuttivat television ja menivät nukkumaan. He saivat herätä voittoomme. Se oli todellinen ”kerran elämässä” -tapahtuma, Forsberg sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että joskus jääkiekkopeleissä vain käy niin: momentum kääntyy täysin.

– He eivät voineet pysäyttää meitä.

– Muistan sen illan hyvin, mutta ennen kaikkea muistan sen siitä, kun suomalaiset muistuttavat minua, Forsberg sanoo iloisena.

Hän kuitenkin toteaa, että itse turnaus jäi kaivelemaan. Kanada voitti Ruotsin loppuottelussa Anson Carterin jatkoaikamaalilla, joka muistetaan pitkästä videotarkistuksesta.