Joni Mäen valmentajalle luettiin Aino-Kaisa Saarisen viesti – sankariluotsi murtui kyyneliin

Esikoistytärtään kovasti ikävöivän Juho Halosen mielestä Joni Mäki on kestävyysominaisuuksiltaan yksi parhaista sprinttereistä koko maailmassa

Zhangjiakou

Liikuntatieteiden maisteri Juho Halonen, 33, on vielä täysin tuntematon nimi suurelle yleisölle, mutta hiihtopiireissä hänen valmennusosaamisensa on vakuuttanut jo vuosia. Hän on se kaveri, joka loihti Joni Mäen yllättäen timanttikuntoon Pekingin olympialaisten alkuun mennessä.

Sama mies, joka vaikuttaa tehneen kulisseissa jo lähtemättömän vaikutuksen esimerkiksi hiihtolegenda Aino-Kaisa Saariseen, 15-kertaiseen arvokisamitalistiin.

Kun Mäki ja Iivo Niskanen olivat tykittäneet Zhangjiakoun pakkassäässä pariviestissä olympiahopealle, vain hetkeä myöhemmin Saarinen, 43, lähetti IS:lle viestin, jossa luki:

– Kova kaveri (Juho Halonen). Ilman kisoja valmensi Jonin tähän tilanteeseen. Pitää (Halosen) oikeasti osata valmentaa, vuonna 2009 maailmanmestaruutta juhlineen hollolalaisen viestissä luki.

Iivo Niskanen otti Joni Mäen vastaan maalissa.

Kun IS hetkeä myöhemmin luki Saarisen viestin Haloselle, puhelimen toisesta päästä ei kuulunut hetkeen mitään.

Tovia myöhemmin Halonen tunnusti liikuttuneensa kyyneliin. Viime perjantaina toisen lapsensa synnyttäneen Saarisen viesti veti naisten maajoukkuevalmentajan lähes sanattomaksi.

Valmentaja Juho Halonen ja Joni Mäki olivat yhtä hymyä sprinttiviestin olympiafinaalin jälkeen.

– Kun tuollainen legenda…, Halonen sanoi aluksi vaikeroiden.

– Niin kun saa noin suurelta hiihtoihmiseltä tuollaista palautetta, niin tuntuuhan se todella mukavalta. Iso merkitys itselleni.

Aino-Kaisa Saariseen valmentaja Juho Halonen vaikuttaa tehneen lähtemättömän vaikutuksen.

Uuden sankarivalmentajan kerättyä itsensä haastattelussa siirryttiin uusiin kuumiin teemoihin: mikä Halonen on oikein miehiään ja miten Mäen ihmekunto perustuu?

Suurista vaikeuksista kuluvalla kaudella kärsinyt Mäki, 27, vaikutti pahasti keskenkuntoiselta vielä vajaat kuukautta ennen kisoja, mutta Zhangjiakoun vaativissa maastoissa mies on tehnyt jo kaksi tykkihiihtoa.

Tuore pariviestin olympiahopea on Mäen uran kruunu, mutta väkevä oli myös hänen saavuttamansa nelossija vapaan sprintissä.

– Jonin salaisuus on siinä, että hän on kestävyysominaisuuksiltaan yksi parhaista sprinttereistä koko maailmassa. Ja kestävyysominaisuudet, jos mitkä, korostuvat näissä raskaissa olympiamaastoissa, painotti Halonen, joka on valmentanut Mäkeä jo 11 vuotta.

– Viime talven parisprintin MM-hopea sekä nyt näiden kisojen saavutukset ovat selvä todiste Jonin kestävyyskapasiteetista. Joni viihtyy sprintteriksi varsin hyvin korkealla.

Joni Mäki ladulla maastohiihdon parisprintissä.

Sotkamon Vuokatissa 11 viime vuotta ammattivalmentajana työskennellyt Halonen korostaa, että Mäen viimeistelyjakso onnistui nappiin. Mäki avasi kautensa marraskuun lopussa Rukan maailmancupissa sprintin kuudennella sijalla, mutta joulukuussa iskenyt flunssa toi kymmenen päivän pakkolevon.

Juuri flunssan ja muiden haasteiden uskottiin hyydyttävän Mäen uskon ja taistelutahdon.

– Kyllä se Jonin usko olikin tässä matkan varrella muutaman kerran kovalla koetuksella, mutta lopulta hän jaksoi uskoa siihen, että Vuokatissa tekemämme viimeistelyharjoitukset kantaisivat vielä hedelmää, Halonen selvitti.

– Emme tosiaan päässeet kisaamaan tammikuussa kuin kahdesti, Imatran SM-kisoissa ja Vantaan Suomen cupissa, koska maailmancupin kisoja peruttiin koronan takia. Mutta saimme tehtyä Vuokatissa tosi hyviä treenivetoja. Tässä ehti onneksi tulla kahden kuukauden ehjä harjoitusjakso ennen olympialaisia.

Hiihtovalmentaja Juho Halonen.

Imatran SM-kisoissa Mäki hävisi Pohti Ski Teamin ankkurina pariviestissä Imatran Urheilijoiden Miro Karppaselle, eikä kukaan varmasti siinä hetkessä uskonut, että reilua kuukautta myöhemmin hän murentaisi loppukirissä Venäjän vahvan Aleksandr Terentjevin.

Ei, vaikka hän voitti Imatralla näytöstyyliin henkilökohtaisen sprinttikullan.

– Sekin kisa nosti, kaikesta huolimatta, Jonin itseluottamusta. Niissä kisoissa kokeilimme vielä tiettyjä taktisiakin juttuja, eli ihan rohkaiseva reissu se oli, Halonen linjasi.

Mies itse on valmentanut Vuokatissa pääasiassa 18–20-vuotiaita hiihtäjälahjakkuuksia. Maajoukkueen nykyryhmästä hänen suojatteihinsa lukeutuu myös sprintteri Katri Lylynperä.

– Valmentaminen on suuri intohimoni, tiivisti omalla urallaan parhaimmillaan Suomen cupissa 13:nneksi perinteisen sprintissä sivakoinut Halonen.

– Jonin kanssa on helppo tehdä hommia, koska hän on niin hillitty ja nöyrä tiimipelaaja. Joni jaksaa aina olla kannustamassa Vuokatin nuoriakin hiihtäjiä, Halonen kiitteli.

Mies itse sai Saarisen tavoin hiljattain perheenlisäystä. Lokakuussa syntyi esikoistyttö Ellen.

– Tässä eletään nyt yhteensä neljän viikon kisareissua, ja Elleniä on tietysti erittäin kova ikävä. Onneksi hän osaa reagoida isiin päivittäin käymissämme videopuheluissa, Halonen sanoi.