Johannes Hösflot Kläbo vastasi tylysti kovaan kritiikkiin – sanasota leimahti

Kanadalainen MM-kultamitalisti Devon Kershaw moitti norjalaista podcastissaan.

Johannes Hösflot Kläbo on voittanut jo kolme mitalia Pekingissä.

Norjan tähtihiihtäjä Johannes Hösflot Kläbo ei korviaan lotkauta ex-kollegan moitteisiin.

Kanadalainen Devon Kershaw moitti Kläbon päätöstä olla osallistumatta miesten hiihtoviestin jälkeiseen mitalistien yhteiskuvaan. Kershawn mielestä Kläbon käytös oli poikkeuksellisen tylyä.

– Vaikka kisan jälkeen keljuttaisi, älä sooloile. Norjalaisten johtajien on selitettävä Kläbolle, että vaikka hänen tehtävänsä on esiintyä hyvin kilpailuissa, hänellä on myös toinen tehtävä: olla urheilun lähettiläs ja ammattilainen, Kershaw ruotii podcastissa.

Norja jäi viestissä hopealle, ja Kershawn mielestä Kläbo näyttäytyi huonona häviäjänä. Norjalainen itse selitti kuvasta puuttumista alun perin sillä, että halusi jäätävästä kelistä vaihtamaan lämmintä ylle.

Hän sanoi suorat sanat tilanteesta lehdistötilaisuudessa tiistaina.

– Minun ei tarvitse istua täällä puolustamassa itseäni. Kuten sanoin kisan jälkeen, meidän pitää ensimmäisenä myöntää, ettemme olleet tarpeeksi hyviä ja onnitella voittajia. Olin poissa kuvasta, koska minun piti mennä vaihtamaan vaatteet, koska seisoin aika pitkään odottamassa kuvaa. Kukaan ei tullut paikalle. Joten menin pukukoppiin, Kläbo sanoi VG:n mukaan.

VG tavoitti myös Kershawn, joka ei pakittanut kritiikistään.

– Totta kai hänen pitää päästä vaihtamaan varusteet. Mutta sitten Fisin ja Norjan joukkueenjohdon pitää siirtää kuvan ottamista. Se oli hävettävä tilanne ja nuo kuvat ovat todella merkittäviä, Kershaw kertoi lehdelle.

Kläbo osallistui normaaliin tapaan myöhemmin palkintojenjakoon. Sen sijaan kun kisat olympialaisissa eivät ole menneet mielen mukaan, hän on jättänyt mm. lehdistötilaisuuksissa osuutensa lyhyiksi.

– Kläbo on erinomainen esikuva nuorille. Tarkoitukseni ei ole olla mitenkään törkeä häntä kohtaan. Mielestäni hänen olisi silti pitänyt ottaa asioita paremmin huomioon.

Kershaw muistutti samalla, että norjalaiset eivät aina ole olleet parhaimmillaan, kun kirkkain prenikka ei roiku kaulassa.

Vuoden 2011 maailmanmestari korosti, että maastohiihto on kansainvälisesti pieni laji, ja on nimekkäimpien urheilijoiden tehtävä tuoda positiivista huomiota lajille. Esimerkkinä hän nosti amerikkalaisen alppihiihtäjän Mikaela Shiffrinin, joka vastasi pitkästi ja tunnollisesti median edessä, vaikka olympialaiset ovat sujuneet huonosti.

– Kun Petter Northugilla meni huonosti, hän juoksi metsään eikä puhunut toimittajille. Sitten kun hän voitti, alkoi suu käydä. Sama pitää paikkansa Martin Johnsrud Sundbyn suhteen ja myös Kläbon. Se on epäammattimaista.

Norjan valmentaja Arild Monsen sanoi lehdelle toivovansa, että vastaavanlaista kuvista puuttumista ei tapahtuisi enää uudelleen.