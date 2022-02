Leijonatuomio: Leijonien kultajuna jyskyttää aikataulussa – silti yksi osa-alue sakkaa

Leijonat kaatoi vakuuttavan 5–1-esityksen jälkeen Sveitsin puolivälierissä.

Mukana raadissa ovat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Harri Laiho.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Leijonien nelosketju. Hannes Björnisen johtama ketju, laidoilla Marko Anttila ja Saku Mäenalanen, kuvasti parhaiten Leijonien kovaa työmoraalia. Björniset aloittivat erät ja näyttivät pelitapaesimerkkiä viime kevään MM-kisojen tapaan. Kruununa Anttilan viimeistelemä tyly 3–0-maali.

Tämä toimi

Leijonat löi pöytään varsin vakuuttavan 60-minuuttisen energistä Sveitsiä vastaan. Kun Leijonilla oli paikka hyökätä suoraviivaisesti viisikkona, näin tapahtui. Kun piti puolustaa nöyrästi pelin alla keskustaa viisikkona, näin tapahtui. Kokonaisuutena jämäkkä ja kurinalainen esitys kultamitalisuosikki Leijonilta.

Tämä meni vihkoon

Leijonien alivoimapeli on sakannut turnauksessa. Ennen puolivälierää tappoprosentti oli vain 69,23. Sveitsi sai iskettyä happea tuoneen erittäin tärkeän 1–3-kavennuksen juuri ylivoimalla toisen erän lopulla. Leijonien puolustajien ja hyökkääjien iskun ajoituksissa on ollut puutteita.

Tuus ny itte selittään…

Leijonien tähtipuolustaja Mikko Lehtoselle kävi paha kämmi toisen erän lopulla, kun hän vippasi puolihuolimattomasti kiekon pleksin yli, minkä seurauksena Sveitsi pääsi 1–3-ylivoimakavennuksella peliin takaisin mukaan.

Loppulause

Leijonien kultajuna jyskyttää aikataulussa kohti sunnuntaita. Tie olympiafinaaliin on pedattu harvinaisen sileäksi, sillä välierissä vastassa on Slovakia. Leijonat on materiaalinsa, täsmällisen pelitapansa ja kokemuksensa kautta suuri suosikki välierässä.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Hannes Björninen johti Suomen vahvaa nelosketjua, joka aloitti erät ja sammutti Sveitsin kirkkaimmat tähdet. Björninen on todella tasapainoinen ja tunnollinen sentteri, joka tarjoili rystylätyn Marko Anttilan ampumaan 3–0-maaliin. Saku Mäenalanen täydentää rymistelytrioa kovalla taklauspelillään.

Tämä toimi

Todella kypsä ja ehyt 60-minuuttinen Leijonilta. Kokemus ja korkea työmoraali paistavat joukkueesta, joka ei hätääntynyt, vaikka Sveitsi tuli hurjapäänä kolmanteen erään. Maalintekovoimaa löytyy joka ketjusta. Myös maalivahtiasiat ovat kunnossa.

Tämä meni vihkoon

Alivoimapeli on ainoa osa-alue, joka herättää huolta. Ruotsi latoi kolme yv-häkkiä alkulohkossa, ja myös Sveitsi teki ainoan maalinsa ensimmäisestä ylivoimastaan toisessa erässä. Suomen av-prosentti on heikko (66,67). Niin se tosin on myös kultahaastaja Venäjällä: 61,54.

Tuus ny itte selittään…

Santeri Alatalo luuti Sveitsin takalinjoilla synnyinmaataan Suomea vastaan. Ottelu oli varmasti iso elämys 31-vuotiaalle Alatalolle, vaikka hän vähän sähläsikin Suomen toisessa maalissa. Puolustaja yritti blokata Mikko Lehtosen viivakutia: kiekko kimpoili Alatalon mailasta omaan maalin.

Loppulause

Leijonien kultajahti etenee vakuuttavasti. Välierissä vastaan tulee alkulohkosta tuttu Slovakia, joka on sähäkkä ja aggressiivinen joukkue. Ei saisi mennä asioiden edelle, mutta kai tässä jo vähän ajatukset karkailevat sunnuntain aamukuuteen.

Harri Laiho

Illan sankari

Kolme peliä, kaksi maalia. Jukka Jalosen luottomörkö Marko Anttila on jälleen rakentamassa sankaritarinaa. 3–0-maali yhdessä Hannes Björnisen kanssa oli tyylikäs ylivoimahyökkäyksen hyödyntäminen riiston jälkeen. Eikä Anttilan, tai ylipäätään nelosketjun sankaruus perustu maalin- vaan työntekoon. Mäenalanen–Björninen–Anttila on kliseisesti sanottuna enemmän kuin osiensa summa. Kun muilla oli käynnistysvaikeuksia, juuri nelonen sai paineen Sveitsin päätyyn.

Tämä toimi

Puolivälierässä oli pienet vaikeat hetkensä, mutta kokonaisuutena välieräpaikka tuli poikkeuksellisen varmalla suorituksella. Maalivahti Harri Säteri jatkoi vakuuttavia otteitaan, tehoja ja luovuutta löytyi, kun paikka tuli ja puolustus kesti, kun Sveitsi yritti rynnistää 3–1-tilanteessa vielä peliin mukaan.

Tämä meni vihkoon

Sakari Mannisen johtama ykkösketju säkenöi avausottelussa Slovakiaa vastaan. Sen jälkeen triolla on ollut vaikeampaa niin pelillisesti kuin tehoissa. Ufa-miesten pitää pystyä kantamaan tulosvastuuta ratkaisuotteluissa.

Tus ny itte selittään…

Peli oli siisti, muttei aivan niin siisti, ettei kahteen ensimmäiseen erään olisi kuulunut viheltää kuin yksi rangaistus, sekin pelin viivyttämisestä. Jos peli olisi ollut tasaisempi Latvian Andris Ansonsin ja Kanadan Oliver Gouinin salliva tuomarilinja olisi voinut viedä pelin myös heidän käsistään.

Loppulause

Jos Leijonat takelteli Ruotsia vastaan pari erää, välieräpaikka irtosi kovalla suoritusvarmuudella. Juuri Ruotsi-pelin kahta ensimmäistä erää lukuun ottamatta Leijonien meno Pekingissä on hämmästyttävän tasaista. On vaikea nähdä, että Slovakia pystyisi panemaan kampoihin.