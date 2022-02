Venäläisurheilija teki ruman eleen yhdysvaltalaisten kukistamisen jälkeen – asiantuntija paheksui

Daniil Aldoshkinin reaktio huippusuoritukseen yllätti.

20-vuotias venäläinen Daniil Aldoshkin reagoi hämmentävästi maalintulonsa jälkeen kaukalopikaluistelun joukkuekilpailun välierässä, jossa hänen joukkueensa päihitti Yhdysvallat uudella olympiaennätysajalla.

Aldoshkin juhli nostamalla kätensä pystyyn ja näyttämällä keskisormiaan.

Venäjä saavutti joukkuekilpailussa lopulta hopeaa. Se hävisi finaalin Norjalle.

Aldoshkin kertoi keskisormien näyttämisestä NRK:lle.

– Se oli puhtaasti tunteellinen reaktio. Rehellisesti sanottuna en tiedä, mitä tapahtui. Nämä ovat ensimmäiset olympiakisani ja tämä oli ensimmäinen mitalini, urheilija sanoi.

Venäläisten mukaan Aldoshkinin reaktiota ei ollut tarkoitettu viestiksi kenellekään. Aldoshkin kertoi olevansa pahoillaan, mikäli loukkasi tuuletuksellaan joitakin.

Pikaluisteluasiantuntija Mikael Flygind Larsen hämmästeli NRK:lla venäläisurheilijan reaktiota.

– Mielestäni on ikävää, että tuo on reaktio fantastiseen esitykseen. He tekevät olympiaennätyksen ja sitten yksi näyttää sormiaan. Miten hän toimii, kun menee huonosti? asiantuntija sanoi.

Venäjälle hävinnyt Yhdysvallat ei revitellyt Aldoshkinin oudolla eleellä.

– Mielestäni se kertoo enemmän heistä kuin meistä. Meillä oli tunteita, heillä oli tunteita. Tuollaista tapahtuu, Yhdysvaltain Casey Dawson sanoi.

Aldoshkin oli sijoittunut Pekingin olympiakisojen avauskilpailussaan 1500 metrillä 14:nneksi.