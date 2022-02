Main ContentPlaceholder

Olympialaiset

NYT: Dopingista kärynneen 15-vuotiaan venäläisluistelijan näytteestä löytyi kolmea eri sydänlääkettä

Kamila Valijevan näytteestä on löytynyt todisteita kolmesta eri sydänlääkkeestä, joista kuitenkin vain yksi on kiellettyjen aineiden listalla. Venäläinen on parhaillaan kiinni olympiakullassa Pekingissä.

Kamila Valijeva on kohun keskellä Pekingissä.