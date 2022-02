Olympialaisissa keskiviikkona suomalaisten superpäivä! Hiihdon parisprinttijoukkueet ja Naisleijonat mitalijahdissa – katso tästä päivän ohjelma

Keskiviikkona otellaan Sveitsiä vastaan kaukalossa ja jahdataan mitaleita parisprinteissä.

SuomalaiSFANEILLE tarjoillaan keskiviikkona makeaa mahan täydeltä Pekingin olympialaisissa. Suomalaispäivä alkaa hiihdon parisprinteillä, joiden ajankohtaa aikaistettiin kireän pakkasen takia. Ladulle ampaistaan kello 9.15.

Lue lisää: Olympialaisten hiihdon pariviestien aikataulut muutettiin pikavauhtia – taustalla tähtien tiukat vaatimukset

Naisten sprintissä ladulla hiihtävät Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Miehissä Suomea edustavat Iivo Niskanen ja Joni Mäki.

Niskaset hiihtävät avausosuuksilla, Pärmäkoski ja Mäki toimivat ankkureina.

Krista Pärmäkoski (vas.) ja Kerttu Niskanen hiihtävät parisprintissä, joka alkaa kello 9.15.

Molemmat parit taistelevat mitaleista. Finaalit hiihdetään kello 11.15 alkaen.

– Hyvä fiilis. Viime vuosien pariviestit ovat olleet tosi nopeatempoisia. Mitä hitaampi latu, sen parempi meille. Toivottavasti saadaan niitä kovia sprinttereitä tippumaan. Me lähdetään huomenna tekemään paras mihin pystytään ja tulos on sen mukainen. Meillä on vain voitettavaa huomenna, joten lähdetään nauttimaan kisasta, Pärmäkoski kommentoi Olympiakomitean sivuilla.

Jääkiekkokaukalossa Leijonat kohtaa Sveitsin kahdesti – ensin aamupäivällä miesten puolivälierässä ja myöhemmin iltapäivällä naisten pronssiottelussa.

Miesten joukkue eteni voittajana alkulohkosta suoraan puolivälieriin. Sveitsi sen sijaan joutui pelaamaan puolivälierien esikarsintaottelun Tshekkiä vastaan tiistaina. Sveitsi nappasi turnauksen ensimmäisen voiton maalein 4–2. Miesten ottelu alkaa 10.40.

Lue lisää: Leijonien kultatietä on tukkimassa Tampereella syntynyt Santeri Alatalo, 31: ”Katsotaan ketä perhe kannattaa”

Naisleijonien pronssiottelu alkaa kello 13.30.

Naisleijonien pronssiottelussa on tuttu vastustaja. Viime vuoden MM-pronssiottelussa Suomi vei mitalin Sveitsiltä numeroin 3–1. Mitaleista mitellään kello 13.30.

Aamupäivän suomalaisruuhkassa kilpaillaan lisäksi naisten ampumahiihdon 4 x 6 kilometrin viesti. Suomen joukkueessa hiihtävät Suvi Minkkinen, Mari Eder, Erika Jänkä ja Nastassia Kinnunen.