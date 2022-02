Leijonien kultatietä on tukkimassa Tampereella syntynyt Santeri Alatalo, 31: ”Katsotaan ketä perhe kannattaa”

Sveitsin puolustuksessa Santeri Alatalo saa kiekollista vastuuta ja edustaa maataan ensimmäisen kerran olympialaisissa.

Peking

Puolustaja Santeri Alatalo kantoi leijonapaitaa 12 vuotta sitten 20-vuotiaiden maajoukkueessa, mutta Pekingin olympialaisissa hän yrittää kaikkensa pudottaakseen Suomen kisoista.

Alatalo edustaa Sveitsiä ja maat kohtaavat olympiakiekon puolivälierissä.

– Siitä tulee erityinen ottelu, Alatalo sanoi hetki sen jälkeen, kun Sveitsi oli raatanut voiton Tšekistä maalein 4–2.

– Odotan tosi paljon. Hieno mahdollisuus. Suomihan on tietenkin ennakkosuosikkina.

Alatalo syötti Denis Malginin tekemän 3–1-maalin, joka jäi ottelun voitto-osumaksi.

– Tuntui hyvältä voittaa. Oli pientä lukkoa päällä, mutta tänään oltiin vaarallisia. Ansaittiin voitto, Alatalo sanoo selvällä suomella.

Ja miksei sanoisi, kun on syntynyt Tampereella, edustanut Suomea ja pelannut Suomessa liigaa.

Silti Alatalo on enemmän sveitsiläinen kuin suomalainen. Eikä tulevassa puolivälierässä suomalaisuutta ole ripaustakaan. Hän yrittää tehdä kaikkensa, että vuoden 2018 MM-turnauksen puolivälierä toistuisi. Silloin Sveitsi pudotti Suomen vastaavassa vaiheessa.

Alatalo ei silloin ollut mukana. Hän pelasi ensimmäisen MM-turnauksensa viime kesänä Riiassa, mutta Sveitsi ja Suomi eivät osuneet samalle reitille.

Suomen kohtaaminen on Alatalolle ensimmäinen ja kaikkiaan hauskaa historiaa. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka pelaa entistä kotimaataan vastaan olympialaisissa. Alatalolla on kaksi passia edelleen.

– Itselle erikoinen tilanne, mutta kaikki annetaan. Tulee vähän ekstramaustetta. Katsotaan ketä perhe kannattaa, ovatko Suomen puolella vai Sveitsin.

Santeri Alatalon varhainen kiekkoura kulkee hyvin tarkkaan samoja polkuja kuin hänen isänsä Matti Alatalon, 63, valmentajaura.

Matti Alatalo siirtyi Sveitsiin valmentamaan, kun Santeri oli nelivuotias. Kahdeksan vuotta meni alppien juurella. Santeri Alatalon koulu alkoi Sveitsissä ja jatkui siellä pitkään. Ensin tarttui kieli ja sitten kiekkotaidot.

Nuorempi Alatalo löysi lopulta pelillisen kotinsa Sveitsistä ja ennen vuoden 2020 kotikisoja Sveitsin maajoukkueen urheilujohtaja ehdotti maan passin hankkimista.

Nyt on menossa varhaislapsuuden jälkeen kymmenes peräkkäinen kausi Sveitsin liigassa. Onpa Alatalolla yksi maan mestaruuskin.

Alatalo ei ollut miettinyt asiaa, mutta hankki kansalaisuuden, kun maajoukkuetta väläytettiin. Sveitsin kisat jäivät alkaneen koronaviruksen alle, mutta Alatalosta tuli maajoukkuepelaaja 30-vuotiaana.

– Sitten tuli kutsu maajoukkueeseen samantien, kun oli passi taskussa.

Riian MM-kisat oli hieno kokemus Alatalolle, mutta olympialaiset on vielä jotain muuta.

– Tässä näkee maailmantähtiä, syöt ja nukut samassa paikassa. Näkee, miten he elävät ja voi päästä onnittelemaan, kun ovat voittaneet mitalin.

Ja maailmantähtiähän Sveitsillä riittää. Tähän mennessä on tullut viisi kultaa ja viisi pronssia. Kiekkojoukkue hakee jatkoa tähän mitaliketjuun, mutta ensin pitäisi raivata Leijonat tieltä.

– Tämä on sellainen urheilijan juhla. Hienoa, että näkee oikeasti, mitä huippu-urheilijat tekevät.

Alatalo pelaa kiekollisena puolustajana. Ylivoimaa tulee ja peliä hyökkäyspäässä. Erikoistilanteet voivat ratkaista paljon, kun puolivälierä pelataan.

Isä Alatalo ei enää valmenna, mutta Santeri myöntää, että isä toimii henkisenä mentorina. On toiminut koko turnauksen ajan.

Neuvoja tulee ja ohjeita, mutta ei enää pelilliselle puolelle. Ne jäävät valmentajalle.

Tieto Suomen kohtaamisesta tuli Santeri Alatalolle niin pian Tšekki-pelin päättymisen jälkeen, ettei hän ole edes varma, kumpaa maata kotona kannatetaan puolivälierässä.