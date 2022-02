Olympiakelkkailija esitti tv-kameroille yksinkertaisen viestin – kertoi syvästä huolestaan

”Ei sotaa Ukrainassa”, olympiaurheilija Vladislav Heraskevitsh viestitti televisiokameralle.

Miesten skeleton-kelkkailussa 18:nneksi sijoittunut Vladislav Heraskevitsh näytti perjantaina televisiokameralle Ukrainan kiristyneeseen tilanteeseen kantaa ottaneen viestin.

Heraskevitsh, 23, näytti laskunsa jälkeen muovitaskuun pakattua A4-kokoista paperia. Siinä oli Ukrainan lippu, jonka päälle oli kirjoitettu ”No War in Ukraine”, eli ”Ei sotaa Ukrainassa”.

Kansainvälisen olympiakomitean sääntöjen mukaan poliittisten kannanottojen tekeminen suorituspaikoilla tai palkintoseremonioissa on kielletty.

Heraskevitshin viesti kuitenkin tulkittiin yleiseksi rauhanpyrkimykseksi, eikä KOK rankaissut ukrainalaista.

– Haluan rauhaa maalleni ja haluan rauhaa koko maailmaan. Se on kantani, taistelen sen puolesta, taistelen rauhan puolesta, Heraskevitsh sanoi kisan jälkeen.

– Kotona Ukrainassa on tällä hetkellä todella hermostunutta. Paljon uutisia aseista ja armeijoista Ukrainan ympärillä. Se ei ole ok, ei 2000-luvulla.

Ukrainan tilanne on kiristynyt alkuvuodesta, kun naapurimaa Venäjä on siirtänyt arviolta 100 000 sotilasta lähelle Ukrainan rajaa. Venäjän on arvioitu suunnittelevan Ukrainan miehittämistä.

Kreml on toistuvasti kieltänyt hyökkäysaikeensa. Se on kuitenkin järjestänyt mittavia sotaharjoituksia naapurimaa Valko-Venäjän kanssa.