Ruotsalaistoimittaja vakuuttui Leijonien pelistä ja latasi kutkuttavan ennustuksen turnauksen kulusta – ”Luvassa on olympiakulta Suomelle”

Mats Wennerholm arvioi Suomen vievän kultamitalit Pekingin miesten jääkiekkoturnauksessa.

Suomen jääkiekkomaajoukkue on aloittanut olympiaturnauksensa Pekingissä vahvasti. Leijonat nousi sunnuntaina 0–3-tappioasemasta komeaan 4–3-voittoon Ruotsia vastaan ja varmisti lohkovoittonsa.

Suomessa Leijonia on pidetty alusta asti yhtenä Pekingin miesten kiekkoturnauksen voittajasuosikeista, ja samoilla linjoilla on myös ruotsalaisen Aftonbladetin toimittaja Mats Wennerholm. Wennerholm nimittäin ennustaa Suomelle historiallista olympiakultaa.

Wennerholm kirjoitti Aftonbladetiin arvionsa siitä, miten kisojen pudotuspelit etenevät. Suomen kovimpana haastajana hän pitää Venäjää, jonka Leijonat kohtaisi toimittajan kaaviossa välierissä. Finaalissa Suomi löisi Kanadan.

– Voittajasuosikki on edelleen Suomi. Kun he laittoivat lisävaihteen silmään Tre Kronoria vastaan kolmannessa erässä ja käänsivät 0–3-tilanteen 3–3:een, he pelasivat olympialaisten parasta jääkiekkoa tähän mennessä, Wennerholm kirjoittaa.

– Mahdollinen Venäjän kohtaaminen jo välierissä ei myöskään pelota heitä. Nykyään, hän jatkaa.

Konkaritoimittajan otaksuman kaavion mukaan Suomi kaataisi puolivälierissä Tshekin, välierissä Venäjän ja finaalissa Kanadan.

– Jos arvioni osuvat oikeaan, luvassa on historiallinen ensimmäinen olympiakulta Suomelle. Onneksi olkoon – siinä tapauksessa.

Wennerholmin usko Ruotsin mahdollisuuksiin horjuu, mitä hän perustelee kotimaansa olympiahistorialla. Edellisen kahdeksan olympiaturnauksen aikana Ruotsi on pudonnut viidesti puolivälierissä ja edennyt kolmesti finaaliin. Tästä hän päättelee Ruotsin olevan olympiakaukaloissa ”kaikki tai ei mitään”-joukkue.

Hän epäilee Ruotsin tällä kertaa putoavan puolivälieräottelussaan Kanadaa vastaan.

Miesten jääkiekkoturnaus jatkuu tiistaina neljännesvälierillä. Lohkovoittajat Yhdysvallat, Suomi ja Venäjä sekä paras lohkokakkonen Ruotsi saavat huilata tämän kierroksen.

Mainitun neljän joukkueen osalta pelit jatkuvat keskiviikkona puolivälierillä. Miesten loppuottelu pelataan sunnuntaina.