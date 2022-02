Johannes Hösflot Kläbo saa rajua kritiikkiä käytöksestään – ”Pysy rivissä”

Devon Kershaw antoi Johannes Hösflot Kläbon kuulla kunniansa.

Norja pokkasi sunnuntaina Pekingin olympialaisten miesten hiihtoviestistä hopeamitalit, mutta joukkueen ja etenkin sen ankkurin Johannes Hösflot Kläbon käytös kisan jälkeen on hämmentänyt maastohiihdon seuraajia.

Norja ei näyttänyt mitaleistaan juuri riemuitsevan, ja kun mitalijoukkueet kokoontuivat kisan jälkeiseen valokuvaukseen, Norjan ryhmästä paikalla oli vain kolme miestä. Kläboa ei kuvissa näkynyt.

– Menin vaihtamaan vaatteita. Minulla on vielä kisoja jäljellä olympialaisissa, enkä halua tulla kipeäksi, Kläbo kommentoi kuvista puuttumistaan Expressenin artikkelissa.

Kanadalainen entinen huippuhiihtäjä Devon Kershaw kritisoi Kläbon toimintaa voimakkaasti podcastissaan. Hän ei sprintin olympiavoittajan selitystä niellyt.

– Vaikka kisan jälkeen keljuttaisi, pysy rivissä. Norjalaisten johtajien on selitettävä Kläbolle, että vaikka hänen tehtävänsä on esiintyä hyvin kilpailuissa, hänellä on myös toinen tehtävä: olla urheilun lähettiläs ja ammattilainen, Kershaw ruotii podcastissa.

Vuonna 2011 parisprintin MM-kultaa juhlinut kanadalainen huomauttaa, että Pohjois-Amerikassa moista käytöstä ei hyväksyttäisi. Paikallisten suurten urheilusarjojen pelaajien on saavuttava median eteen kirvelevien tappioidenkin jälkeen.

– Katsokaa vaikka (alppihiihtäjä) Mikaela Shiffriniä. Hän on epäonnistunut olympialaisissa, mutta ei silti juokse karkuun kisan jälkeen.

Norjalaiset eivät juhlineet viestihopeaansa järin railakkaasti.

Kershaw sanoo, että hänen mielestään norjalaisten ylimielisyydestä mediaa kohtaan on tullut jatkuva ilmiö etenkin pieleen menneiden kisojen jälkeen. Hän sanoo painokkaasti, että moisen touhun on loputtava.

– En välitä mitä hän sanoo, ei ole tekosyitä. Koska tiedättekö mitä? Myös Maurice Magnificat ja Sergei Ustjugov halusivat vaihtaa vaatteensa, mutta he seisoivat siellä (kuvaustilaisuudessa). On kunnioitettava kilpailua, johon osallistuu, Kershaw ilmoittaa Kläbolle.

Myös norjalaiset kiinnittivät huomiota viestin jälkeisiin tapahtumiin ja Kläbon käytökseen. Maan yleisradioyhtiön NRK:n kommentaattori Jan Petter Saltvedt huomioi, että Ranska iloitsi pronssista ja Saksa lauantaina naisten viestissä hopeasta aivan eri tavalla.

– Tällainen käytös vain tukee muun maailman käsitystä menestyksellä hemmotelluista ja enemmän kuin etuoikeutetuista norjalaishiihtäjistä. Ja samalla saa yhä harvemman osoittamaan suosiotaan seuraavalla kerralla kun onnistumme. Emme halua tällaista, Saltvedt sanoo NRK:n artikkelissa.

– Pettymyksestä huolimatta urheilijoilla on velvollisuus osoittaa hyvää urheiluhenkeä silloinkin, kun he eivät täysin onnistu, hän jatkaa.

Miestin viestin voitti Venäjä, ja Ranska sijoittui Norjan jälkeen kolmanneksi. Kläbolle viestihopea oli jo kolmas mitali Pekingissä. Hän voitti sprintin ja nappasi pronssia Iivo Niskasen voittamasta 15 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailusta.