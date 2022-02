Tässä on mysteerivalmentaja, joka hämmästyttää tv-katsojia poikkeuksellisella mylvinnällään – ”Leijonan karjunta kantaa 8 kilometriä, Mikon Suomeen asti”

Raivokkaiden ladunvarsihuutojen takaa paljastuu kokenut maajoukkuevalmentaja.

Tässä on se mysteerimies, jonka poikkeuksellinen ladunvarsikarjunta on kuulunut Yleisradion lähetyksissä Pekingistä Suomeen kotisohville asti.

Zhangjiakou

Suomessa on Yleisradion maastohiihtolähetysten aikana hämmästelty, kuka on se kuvissa näkymätön ihmemies, jonka poikkeuksellinen karjunta kuuluu Zhangjiakoun olympialaduilta kotisohville asti. Miehen karjunta on herättänyt huomiota niin televisio- kuin radiolähetyksissäkin.

Esimerkiksi miesten 15 km:n perinteisen kisan ensimmäisellä väliaikapisteellä mysteerimies nostatti kylmiä väreitä tv-katsojien iholle karjumalla Iivo Niskaselle raivokkaasti:

– Kahdeksan edellä Bolshua (Venäjän Aleksandr Bolhunovia), kahdeksan edellä!

Olympialaisten tv-oikeuksia hallinnoivan Discoveryn alla toimiva Discovery+ Sport puolestaan laittoi miesten viestikilpailun jälkeen Twitteriin videopätkän, jossa hän puolestaan vaikuttaa käyvän lähes tajunnan rajamailla huutaessaan toista osuutta hiihtävälle Niskaselle näin:

- Hyvä Iivo! Aivan maaginen hiihto! Aivan maaginen hiihto! 25 sekkaa (Pål) Golbergiin enää. Oot ottanut yli puoli minsaa Bolshuakin kiinni. Anna kaikkesi!

Mikko Virtasen mylvintä ladun varressa kiinnitti huomiota jo Rukan maailmancupissa marraskuussa 2021.

Ladun varressa hiihdon olympiastarttien aikaan mylvinyt mies on Mikko Virtanen, isokokoinen maajoukkuevalmentaja Sotkamon Vuokatista.

Kun Virtanen huutaa väliaikatietoja maajoukkuehiihtäjille, tilannetiedot tuskin jäävät heistä kenellekään epäselviksi. Sosiaalisessa mediassa hänen omistautumistaan on kuvailtu muun muassa ”taiteeksi”.

– Kisoissa vedetään tunteella tai sitten ei ollenkaan, Virtanen kertoo naurahdellen Zhangjiakoun olympiamaisemissa.

– Ja kyllähän sitä isosta miestä kuuluukin lähteä ääntä. Viestin pitää mennä varmuudella perille – ja saamani palautteen mukaan se on varmasti mennytkin.

Maajoukkuehiihtäjien välillä on eroja siinä, mitä kaikkia väliaikoja kukin haluaa kisan aikana kuulla.

– Iivo esimerkiksi halusi kuulla 15 kilometrin kisassa väliaikoja päävastustajaansa Bolshunoviin sekä edellään lähteneisiin norjalaishiihtäjiin, jatkaa Virtanen, joka toimii myös Perttu Hyvärisen henkilökohtaisena valmentajana.

Mikko Virtanen on kokenut valmentaja. Maajoukkuetehtäviensä ohella hän toimii Perttu Hyvärisen henkilökohtaisena valmentajana.

Kokeneen Virtasen erikoinen ladunvarsikarjunta on noussut pienimuotoiseksi puheenaiheeksi myös Suomen olympiajoukkueen keskuudessa. Ihmisen on arvioitu huutavan keskimäärin 90–105 desibelin voimakkuudella, mutta Virtasen kohdalla tilaston ei uskota pitävän paikkaansa.

– Jos leijona karjahtaa 114 desibelin voimakkuudella, niin veikkaamme, että Virtanen vastaavasti 115:n, Olympiajoukkueen viestintäjohtaja Mika Noronen muotoilee hymähdellen.

– Leijonan karjunta kantaa 8 kilometriä, mutta Mikon jopa Pekingistä Suomeen asti.