Kohuluistelija Kamila Valijeva, 15, saa sittenkin kilpailla Pekingissä – suomalaisasiantuntijat pitävät päätöstä perusteltuna

Dopingista kärynneen Kamila Valijevan väliaikainen kilpailukielto kumottiin kohtuullisuuteen vedoten.

Pekingin olympialaisissa on puhuttanut maanantaina urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CASin päätös kumota venäläisen taitoluistelijan Kamila Valijevan väliaikainen kilpailukielto.

15-vuotias Valijeva antoi positiivisen dopingnäytteen 25. joulukuuta Venäjän kansallisissa kilpailuissa. Se tuli julki vasta 8. helmikuuta Pekingin joukkuekisan jälkeen.

CAS perusti päätöksensä kohtuullisuuteen. Sen mukaan olisi kohtuutonta estää nuoren urheilijan kilpaileminen, kun testitulokset tulivat laboratoriosta vasta kesken kisojen.

– Väliaikaista kilpailukieltoa ei olisi syytä asettaa, sillä urheilija on ”suojeltu henkilö” (alaikäinen) ja urheilijan kilpailemisen estäminen aiheuttaisi hänelle peruuttamatonta vahinkoa näissä olosuhteissa. Joulukuisen testin tulosten huonosti ajoitettu julkistaminen on lisäksi haitannut urheilijan mahdollisuutta luoda lakipuolustustaan asiassa, ja tämä julkistus ei ole hänen syynsä, CAS:n päätöksessä todetaan.

Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom ei yllättynyt CASin päätöksestä. Hän huomauttaa, että jos urheilijan ei todeta syyllistyneen rangaistuksen arvoiseen dopingrikkomukseen, olympialaisissa kilpailemisen epääminen aiheuttaisi peruuttamatonta vahinkoa.

– Jos häntä ei tuomita, vaan hän selviää vaikka vain varoituksella, niin häneltä olisi estetty mitalin saaminen olympialaisista. Se olisi tietenkin ollut kohtuutonta, eikä sitä olisi pystynyt mitenkään korjaamaan. Nythän tämä pystytään vielä korjaamaan. Vaikka hän osallistuisi ja saisi mitalin ja tuomittaisiin myöhemmin rangaistukseen, mitalisijat voitaisiin jakaa jälkikäteen uusiksi. Tämä on varmasti painanut CASin päätöksessä, Lindblom sanoo IS:lle.

Valijevan tapaus puhuttaa.

Oleellista kohtuullisuuden kannalta on myös se, että positiivinen testitulos tuli julki kesken olympialaisten. Rikkeen käsitteleminen kisojen aikana on hankalaa.

– On harmillista, että testitulos tuli Ruotsin laboratoriosta niin myöhään. Olisiko siinä mennyt kuusi viikkoa tai jopa enemmän, kun laboratoriostandardien mukaan niiden pitäisi tulla kolmessa viikossa. Siinä oli tietysti joulu ja varmasti korona on vaikuttanut, Lindblom harmittelee.

Urheiluoikeuden asiantuntija ja itsekin CAS-välimiehenä toimiva Olli Rauste on Lindblomin kanssa samoilla linjoilla. Hän pitää CASin päätöstä ilmitulleiden tietojen valossa järkevänä.

– Vaikka kyseessä on dopingaine, josta määrätään normaalisti neljän vuoden kilpailukielto, säännöt mahdollistavat alle 16-vuotiaalle urheilijalle myös pelkän varoituksen. Siksi ratkaisu on näillä tiedoilla perusteltu, Rauste sanoo.

– Tässä on kyse intressipunninnasta. Mitä vahinkoa aiheuttaa urheilijalle se, jos hän ei pääse kilpailemaan, mutta selviää lopulta ilman rangaistusta? Toisaalta mitä vahinkoa aiheuttaa kanssakilpailijoille, jos hän voittaa mitalin, mutta tuomitaan myöhemmin rangaistukseen? Tällöinhän mitalit jaettaisiin uudelleen. Tietysti urheilija voi menettää mahdollisuutensa nousta palkintokorokkeelle kilpailun jälkeen.

CASin päätös koskee vain Valijevan väliaikaista kilpailukieltoa. Itse dopingrikkomusta ei ole vielä käsitelty, ja se tehdään vasta olympialaisten jälkeen.

– Urheilijalle pitää antaa mahdollisuus puolustautua, eikä se oikein ole mahdollista kesken kisojen, kun hänen on keskityttävä urheilusuorituksiinsa, Rauste toteaa.

Lindblomin mukaan päätös ei perustu suoraan antidopingsäännöstön pykäliin, vaan ennemminkin yleismaailmallisiin oikeusperiaatteisiin. Säännöstön mukaan perusteita väliaikaisen toimintakiellon purkamiselle olisi vain kaksi, eikä kumpikaan näistä täyty.

– Siitä voidaan luopua ainoastaan jos rikkomukseen osallistunut pystyy osoittamaan että osallisena on ollut epäpuhdas tuote tai jos kyseessä on ollut päihde. Vaikka sääntö on hyvin selkeä, CASissa pystytään tulkitsemaan hieman luovemmin. Maailman antidopingsäännöstökin perustuu sille, että pitää kunnioittaa suhteellisuuden ja ihmisoikeuksien periaatteita. Tässä mennään jopa vähän perusoikeuksien puolelle, ja se ohittaa absoluuttiset säännöstöt.

Taitoluistelun naisten lyhytohjelma on olympialaisten ohjelmassa tiistaina ja vapaaohjelma torstaina. Valijeva on nyt vapaa osallistumaan kilpailuun.

KOK ilmoitti CASin päätöksen jälkeen, että naisten kilpailussa ei järjestetä kukitusta eikä mitaliseremoniaa, jos Valijeva sijoittuu kolmen parhaan joukkoon. Lisäksi jos Valijeva selvittää tiensä vapaaohjelmaan, vapaaohjelmassa luistelee ennakolta ilmoitetun 24 parhaan sijasta ja 25 parasta.