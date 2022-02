Kommentti: Toni Roponen toi v-tyylin Ylen hiihtostudioon – sen takia hän saa historiallisen kovaa kritiikkiä

Ylen hiihtoasiantuntija Toni Roponen herättää suuria tunteita, kirjoittaa urheilutoimituksen esihenkilö Vesa Rantanen.

Toni Roponen on Ylen hiihtoasiantuntija.

Toni Roponen on ehkä hämmentävin kommentaattori vuosikausiin, Twitterissä kirjoitetaan.

– Roposta on asiantuntijakommentaattorina kritisoitu ja pakko liittyä itse joukkoon. Liikaa tulee koko ajan aivan pielessä olevia kommentteja, toinen jatkaa.

– Yksi kaikkien aikojen huonoimmista asiantuntijoista, joita Yle on lähetyksissään tarjonnut.

Etenkin arvokisojen aikaan Ylen Urheilun tekeminen on harvinaisen tarkassa seurannassa, mutta tuskin koskaan aiemmin yksikään kommentaattori on saanut kehujen lisäksi myös näin murskaavaa palautetta.

Ei edes Kari Mänty, kun hän Albertvillen olympialaisissa 1992 tylysti siirsi tieltään syrjään suuren mestarin Marja-Liisa Kirvesniemen ja otti lämpöiseen haastatteluunsa tuoreen olympiavoittajan Marjut Lukkarisen (nyk. Rolig).

Yle herättää tunteita, ja hyvä niin, sillä jos talo hukkuisi tapettiin, sen voisi olla vaikea perustella runsasta verorahoitustaan.

Hankalassa paikassa

Roponen joutui totta kai hankalaan paikkaan, sillä kanavalla totuttiin vuosikaudet olympiavoittaja Sami Jauhojärven ja selostaja Jussi Eskolan saumattomaan, harmoniseen, hauskaan ja asiantuntevaan otteeseen.

Niin suosittua kaksikkoa on todella vaikea korvata ensimmäisissä olympialaisissa. He loivat kehyksen, jossa Ylen hiihtoasiantuntijan kuuluu toimia.

Roponen on räjäyttänyt kehyksen.

Tanhuvaaran urheiluopiston rehtori on viimeisen päälle kova urheilun ja etenkin hiihdon asiantuntija. Hän on pitkällä ja menestyksekkäällä urallaan valmentanut muun muassa vaimoaan Riitta-Liisa Roposta, joka vielä 43-vuotiaana oli millin päässä olympiakomennuksesta sekä maailmanmestari Matti Heikkistä.

Liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylässä 2002 valmistunut Roponen valmensi Suomen miesten ampumahiihtomaajoukkuetta, kun se ammoisina aikoina vielä saavutti arvokisamitaleja – viimeksi Paavo Puurusen ja Vesa Hietalahden johdolla vuoden 2003 MM-kisoissa.

Roposen osaaminen riittää kansakunnan hiihto-oraakkeliksi, mutta sellaiseen asemaan hän ei ole päässyt, eikä taida koskaan päästä.

Onko v tyyleistä toimivin?

Kysymys on tyylistä.

Roponen on Ylen lähtövaatteen alla kuin Jan Boklöv aikoinaan mäkihypyssä, kun hän esitteli v-tyylin, jota aluksi pidettiin kamalana räpiköintinä.

Suomalaiset ovat kuuliaista kansaa ja kuuntelemme suhteellisen nöyrästi viranomaisia. Koronakurikin kesti meillä selvästi pidempään kuin muualla. On silti yksi asia, jota suomalaiset kategorisesti inhoavat: paremmin tietämistä.

Paremmin tietäminen on hyvin lähellä ylimielisyyttä, joka on Suomessa synneistä suurin. Paremmin tietäjä pitää – kuulijan mielestä siis – kuulijaa tyhmempänä kuin itseään.

Joka asian erikoisasiantuntija Roponen sortuu turhan usein kommentointiin, jossa on paremmin tietämisen sävy.

Yhdysvalloissakin valmentanut Roponen on ei-suomalaiseen tyyliin harvinaisen itsevarma esiintyjä eikä pelkää esittää jyrkkiä mielipiteitä, ennustuksiakin.

Ennustaminen on aina vaarallista, koska kansa ei unohda.

Suomessa on vain muutama auktoriteetti, joita ei juuri kyseenalaisteta. Presidentti Sauli Niinistö on tässä asemassa. Kekkosen jyräävän vallankäytön jälkeen Suomessa tällaiseen asemaan on parhaiten johtanut Mauno Koiviston viitoittama tie, jossa ristiriitaisin mielipide esitetään muodossa jyrkkä ehkä.

Suomessa voi nousta julkisen keskustelun tähdenlennoksi esiintymällä räväkästi ja värikkäästi, mutta valtiohenkilöasemaan noustaan vain vuosikausien tylsällä tasaisuudella.

On myös joitakin muita, kuten esim. Sixten Korkman, jonka talouspoliittisia selvityksiä kansa ei juuri kyseenalaista, mutta toisaalta eipä meillä siihen kompetenssi riitäkään.

Mutta hiihtoasiantuntijoita Suomessa on ainakin pari miljoonaa. Tämä porukka ei oikein tykkää, että joku tulee heille paremmin tietämään hiihdosta.

Tämä ns. paremmistonkin olisi Suomessa hyvä ymmärtää. Ei kansa innostu siitä, että sille ylhäältä päin kerrotaan, miten pitää ajatella.

Yleisesti ottaen Suomessa auktoriteettiasemaan nousee maltillisella, harkitsevalla ja varovaisella tyylillä paremmin kuin vahvoilla mielipiteillä vaikka mielipiteen takana olisi kiistaton kompetenssi.

Tämä ehkä kertoo, miksi maan kärkiasiantuntija Roponen saa niin kovaa kritiikkiä. Kyse ei ole substanssista, sillä sitä Roposella riittää, vaan tyylistä, joka ei oikein istu Ylen perinteiseen maunokoivistomaiseen viralliseen linjaan.

Itseään Roponen ei tuo esille, mutta hänestä ei tule tasaista kilometrivauhtia kisasta toiseen tahkoavaa hiihtoasiantuntijoiden nylkkyä.

Hän karkaa välillä, kaatuu toisinaan ja joskus menee voitelu vihkoon, mutta antaa aina ensimmäisen lausunnon sumeilematta.