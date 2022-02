15-vuotiaan kohuluistelijan dopingkäänne herättää kuumia tunteita – Yhdysvalloista tärähti kovia lausuntoja Venäjälle

Kamila Valijevan dopingtapaus puhuttaa maailmalla.

Venäläinen luistelusensaatio Kamila Valijeva, 15, antoi positiivisen dopingnäytteen kansallisissa kilpailussa Venäjällä. Hän ehti kilpailla Pekingin olympialaisissa joukkueluistelussa, jonka venäläiset voittivat.

Valijevan näyte sisälsi trimetatsidiini-nimistä lääkevalmistetta.

Lue lisää: Tällainen on trimetatsidiini, josta 15-vuotias luistelu­sensaatio Kamila Valijeva jäi kiinni – asiantuntija kertoo miten kiistelty aine vaikuttaa

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS päätti maanantaina, ettei Valijevaa tarvitse asettaa väliaikaiseen kilpailukieltoon. Valijeva lähtee suosikkina tiistaina luistelevaan henkilökohtaiseen kilpailuun.

Lue lisää: Dopingista kärähtänyt Kamila Valijeva, 15, saakin kilpailla olympialaisissa: ”Ystävänpäivän paras uutinen”

Tuore päätös on aiheuttanut voimakkaita reaktioita varsinkin Yhdysvalloissa.

Sen olympiakomitean toimitusjohtaja Sarah Hirshland ilmaisi pettymyksensä asiaan.

– Olemme pettyneitä siihen viestiin, joka tämä päätös antaa. Koko olympiayhteisön yhteinen vastuu on suojella urheilun rehellisyyttä, hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Urheilijoilla on oikeus tietää, että he voivat kilpailla samalta viivalta. Valitettavasti tänään se on kumottu. Näyttää siltä, että tämä on uusi luku Venäjän systemaattisesta piittaamattomuudesta puhtaasta urheilusta.

Yhdysvaltain antidopingtoimiston johtaja Travis Tygart antoi tilanteesta suorapuheisia lausuntoja.

– Valitettavasti Venäjä on kaapannut jo kuudennet olympialaiset peräkkäin sekä varastanut ne puhtailta kilpailijoilta ja urheilijoilta.

– Urheilijoiden ja yleisön lisäksi tämä nuori urheilija (Valijeva) on joutunut venäläisten ja maailman antidopingjärjestelmän hylkäämäksi ja joutunut siksi epäreilusti tähän kaaokseen.

Taitoluistelun yhdysvaltalainen olympiavoittaja Tara Lipinski ilmoitti olevansa vahvasti sitä vastaan, että Valijeva saa kilpailla.

– Hänen dopingtestinsä oli positiivinen. Ei ole puhettakaan siitä, että hänen pitäisi saada kilpailla. Se ei riipu testipäivästä tai tuloksen julkaisemisesta. Tämä tapaus jättää pysyvän jäljen lajiin.

Venäläiset ex-taitoluisteluhuiput puolestaan riemuitsivat siitä, että Valijeva saa kilpailla Pekingin olympialaisissa.