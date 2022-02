Olympiatuomio: Kalle Palander on Ylen posliinikaupan norsu – Iivo Niskasen huhkiminen valui kuin virtsa lumeen

IS ruotii joka päivä olympialaisten mielenkiintoisimmat tapahtumat.

Sunnuntain olympiatuomiossa ruoditaan erityisesti Suomen miesten 4x10 kilometrin viestiä.

Raadissa ovat tänään toimittaja Joonas Kuisma sekä Kiinassa olevat toimittajat Pekka Holopainen ja Marko Lempinen.

Pekka Holopainen

Tähti

Suomen heikosta, taas kerran, lopputuloksesta vain yksi mahdollinen nimi eli Iivo Niskanen. Viestiosuus oli Suomen koko hiihtohistorian kovimpia vetoja. Jos Ristomatti Hakola ei olisi kisoissa toipilas, ja jos hän olisi saanut suksistaan edes 30 sekuntia hyvää. Jos jos ja jos.

Puheenaihe

Zhangjiakoun seudulla sataa harvakseen lunta. Mutta kun sitä tulee, sitä tulee ja kunnolla. Miesten viestiä poljettiin ääriraskaissa oloissa, joissa perinteinen kestävyysurheilusuure hapenotto puhui ja hifistely vikisi.

Moka

Vaikka Ristomatti Hakola on kisoissa toipilaana ja alavireisenä, ei asiaa tarvitsisi erikseen korostaa antamalla miehelle matkaan täysin kilpailukyvytöntä suksikalustoa. Huoltomies Heikki Köykkä on suoraselkäinen kaveri ja nosti kätensä pystyyn. Ei Hakola minkäänlaisilla lentokoneilla toki kovin hyvin olisi suoriutunut.

Kalle Palander latasi kursailemattoman mielipiteensä Suomen alppihiihdon tilasta Ylen Urheilustudiossa.

Tyyli

Kalle Palander on Yle Urheilun posliinikaupan norsu, jota rakastetaan tai ei voida sietää. Keskitason tunteita kaveri ei herätä. Suomalaisen alppihiihdon nykytilan naulaus olympialähetyksessä oli kaiken kaikkiaan miehekäs teko.

Yllätys

Henkilökohtaisilla matkoilla elämänsä kilpailukykyä uhkunut Perttu Hyvärinen hyytyi kolmososuudella kuin märkä rätti, ja Iivo Niskasen huhkiminen valui kuin virtsa lumeen. Hyvärinen arveli jo ennen viestiä, että paras vire näissä karkeloissa olisi taputeltu.

Perttu Hyvärinen uuvahti viestihiihdon kolmososuudella.

Marko Lempinen

Tähti

Venäjä on nyt maastohiihdon ykkösmaa maailmassa. Käsityksen vahvisti miesten normaaliviesti, jossa Venäjä karkasi Aleksei Tshervotkinin tykkivedolla heti paukusta tavoittamattomiin. Kuvaavaa on, että kultajoukkueesta rannalle jäi esimerkiksi huippunimi Artem Maltsev. Maan taso on hirmuinen.

Puheenaihe

Suomelle viestistä tuli katastrofi, josta puhuttaneen pitkään varsinkin kulisseissa. Huippumitalisauma katosi yllättäen. Ristomatti Hakolan kunto oli arvoitus, mutta nähtyyn romahdukseen ei olisi uskonut. Myös Perttu Hyvärisen pehmeys yllätti. Kumpikin kärsi myös heikoista suksista, mutta se selitti floppia vain hieman.

Moka

Suomalainen alppihiihto kyntää syvissä vesissä. Pekingin kisat ovat olleet lajiryhmälle katastrofi, josta se ei hetkeen toivu. Maajoukkueessa on myös urheilijoita, jotka eivät olisi olympiapaikkaa ansainneet. Osa on vain tekevinään töitä optimaalisen tason saavuttamiseksi, mutta se ei tietenkään riitä.

Tyyli

Yksi Pekingin kisojen tyylikkäimmistä urheilijoista eittämättä on 49-vuotias Claudia Pechstein. Jo kahdeksansissa olympialaisissaan kilpaileva saksalainen on näyttänyt, ettei ikä välttämättä ole este pikaluistelunkaan kaltaisessa kestävyyslajissa. Pechstein osallistuu Pekingissäkin nimenomaan kestävyysmatkoilla.

Saksalainen Claudia Pechstein, 49, urheilee jo kahdeksatta kertaa olympialaisissa.

Yllätys

Leijonien pelillinen ailahtelu. Oli jopa perusteltua odottaa, ettei Leijonat häviä turnauksessa peliäkään. Joukkue oli kuitenkin lähellä kyykätä jo alkusarjassa Ruotsia vastaan. Käsittämätöntä, mutta kahdessa ensimmäisessä erässä Leijonat ei saanut mitään aikaiseksi. Nousu kahden maalin takaa voittoon oli ihme.

Joonas Kuisma

Tähti

Hyökkääjä Teemu Hartikainen oli Leijonien pelin sielu Suomen huimassa nousussa jatkoaikavoittoon Ruotsia vastaan. Väkevää resilienssiä henkinyt Hartikainen käynnisti kirin ylivoimamaalillaan kolmannessa erässä, kun Ruotsi oli kolmella maalilla karussa. ”Härski” Hartikainen alusti myös Suomen toisen ja kolmannen osuman. Ilman hänen panostaan Tre Kronor olisi vienyt Leijonia kuin skånelaista kuoriämpäriä.

Puheenaihe

Suomalaiselle maastohiihtoyleisölle iski vauhtisokeus. Lauantai-iltana jopa Helsingin Kallion hipsteripiireissä kuiskuteltiin artesaanioluiden äärellä: aamulla löräytetään loiventavaa mitalikahviin. Siinä missä naisten viestissä jäi taktista jossiteltavaa, miehissä tuomio oli tyly: Muilla kuin Iivo Niskasella ei riittänyt edes vähää alusta.

Moka

Ampumahiihtäjä Tero Seppälä nousi neljä sijaa takaa-ajossa ja oli 21:s. Enemmänkin olisi ollut tarjolla. Seppälä oli peräti kuudenneksi nopein hiihtäjä, mutta jänne katkesi ampumapenkalla. Haapajärven toivo räiski seitsemän kertaa ohi. Hän ei ole yltänyt kauden parhaimpaansa olympialaisissa – vielä.

Tyyli

Ruotsalaiset iltapäivälehtien lukijat olivat liekeissä jääkiekkopelin toisessa erässä, kun Suomi jäähyili ja sen peli oli sekaisin. Aftonbladetin nostamissa lukijakommenteissa ruotsalaiset ihmettelivät, oliko Leijoniin valittu pelkkiä metsureita ja oliko jäähyaitiossa kenties sauna, kun se kutsui suomalaisia luokseen. Myös Arja Saijonmaan kipeä tappio vuoden 2019 euroviisukarsinnoissa nostettiin syystä tai toisesta esiin.

Yllätys

Viaplayn jääkiekkoasiantuntija Ville Nieminen oli yksi harvoista, jotka uskoivat toisessa erässä, että Leijonien peli kääntyy. Valtaosa katsojista ripotteli jo tuhkaa ylleen ja repi toogiaan, kun Tre Kronor möyhensi Suomea. Kun Suomi sitten nousi haudan partaalta voittoon, Ruotsissa löydettiin syyllinen: tuomarit käänsivät pelin. Happamia sanoi härmäläiskettu Ruotsin-laivan verovapaista pihlajakarkeista.