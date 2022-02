Maailmanmestari Emil Iversen ruoski itseään rajusti viestipettymyksen jälkeen – ”On kiva lähteä kotiin”

Emil Iversen pääsi aloittamaan olympiaurakkansa vasta viestissä.

Hallitseva 50 kilometrin maailmanmestari ja kaksissa edellisissä MM-kisoissa viestin MM-kultaa voittanut Emil Iversen pääsi kilpailemaan näissä olympialaisissa ensimmäistä kertaa vasta miesten viestissä.

Iversen toi avausosuuden jälkeen vaihtoon neljäntenä, 34 sekuntia kärjessä ollutta Venäjää perässä. Välissä olivat Italia ja Saksa

– Oli vaikeaa. Onneksi ei enää satanut. (Federico) Pellegrino ja saksalainen olivat hyviä, mutta en vain pysynyt heidän perässään. Minulta puuttui yksi vaihde, Iversen sanoi Discoveryn haastattelussa VG:n mukaan.

Iversen tuli vaihtoon kymmenen sekuntia Pellegrionon ja Janosch Bruggerin jälkeen.

Iversen ei ollut hiihtänyt ennen viestiä vielä yhtään kisaa näissä olympialaisissa. Hän julisti aiemmin, että hiihtomaajoukkueen johto oli puukottanut häntä selkään, kun häntä ei valittu 15 kilometrin kisaan. Iversenin mukaan hänelle oli luvattu paikka joukkueessa.

– En tiedä olisiko minun pitänyt olla tässä kisassa mukana. Minut valittiin ja tein parhaani. Meidän olisi pitänyt pysyä Venäjän mukana, mutta en pystynyt siihen. Se oli epäonnistuminen, Iversen ruoski itseään.

VG:n mukaan tv-haastattelija oli kysynyt Iversenin väleistä maajoukkueen johdon kanssa.

– En tiedä mitä sanoa. Mitä on tapahtunut, on tapahtunut. Voimme vain toivoa, että sitä ei tapahdu enää. Ehkä he tekivät oikean joukkuevalinnan 15 kilometrille. On kiva lähteä kotiin, Iversen sanoo.

Norja sijoittui miesten viestissä toiseksi. Venäjä oli sitä minuutin ja 7,2 sekuntia nopeampi. Kolmanneksi ylsi Ranska.