Jon Sallisen, 21, somesuosio on ”räjähtänyt” – olympiaurheilijan julkaisuilla on jopa miljoonia katselukertoja

Freestylen lumikourussa kilpailevalla Jon Sallisella on temppuilu veressä.

Zhangjiakou

Freestylehiihtäjä Jon Sallinen saattaa olla niin sanotulle perinteiselle urheilukansalle Suomen olympiajoukkueen tuntemattomimpia urheilijoita, mutta sosiaalisessa mediassa hän on vetovoimaisimpia.

Esimerkiksi Sallisen kuuden muun laskijan kanssa pari vuotta sitten julkaisema volttivideo nousi nuorten suosimassa Tiktokissa jättihitiksi ja keräsi lyhyessä ajassa viisi miljoonaa katselukertaa.

Yhä katsojia keräävällä videolla Sallinen tekee veljensä ja viiden muun kanssa Rukalla yhdestä hyppyristä takaperinvoltin toisiaan käsistä kiinni pitäen.

– Sanoisin, että videot ovat lajissamme aika iso juttu. Moni panee sosiaaliseen mediaan videoita ja yrittää kerätä sitäkin kautta huomiota, Sallinen kertoi sunnuntaina etäinfossa.

Sallisen mukaan hänen videonsa ovat yleensä melko spontaaneja.

– Jos olemme laskemassa vapaasti, aika paljon kuvaamme videoita. Jos niistä jokin on hyvä ja hauska, se yleensä pannaan nettiin, Sallinen sanoo.

Etenkin Tiktokissa Sallisen suosituimpien videoiden katselukerrat ovat miehen omin sanoin ”räjähtäneet”.

Pekingin talviolympialaisissa Sallinen kilpailee freestylen lumikourussa eli halfpipessa, jonka karsinnat ovat ensi torstaina ja finaali lauantaina.

– Jos teen suunnittelemani laskut karsinnoissa puhtaasti, sen pitäisi riittää helposti finaaliin. Sinne pääsy on tavoitteeni, ja saada finaalissa puhtaita laskuja, Sallinen sanoo.

Jon Sallinen kesällä 2021.

Sallinen, 21, on laskenut tällä kaudella maailmancupissa parhaimmillaan kuudenneksi. Alkutalvesta häneltä murtui solisluu.

– Sen pitäisi olla aika lailla sataprosenttisessa kunnossa. Viikkoa ennen tänne tuloa olimme Sveitsin Laaxissa harjoittelemassa paippia (lumikourua). Siellä kaaduin pari kertaa solisluun päälle, eikä sattunut ollenkaan.

Helsingistä kotoisin oleva Sallinen asuu Yhdysvalloissa Coloradossa, jossa hyviä freestylehiihtäjiä riittää.

– Kun menin sinne, moni oli paljon parempi kuin minä paipissa. Tuli into kehittää itseään. Slopestylen ansiosta tiesin, että minulla on periaatteessa kaikki temput tehtynä jo hyppyreissä, mutta ne piti vain viedä halfpipen puolelle. On ollut tosi jees päästä laskemaan niin sanotusti isojen poikien kanssa, Sallinen sanoo ja kehuu valmentajaansa Peter Olenickia.

Sallinen ei ole vielä päässyt harjoittelemaan Zhangjiakoun olympialumikourussa, mutta hän oli katsomassa lumilautailun miesten halfpipen finaalia.

– Tuli fiilis, että haluan päästä heti laskemaan. Paippi näytti täydelliseltä, ja snoukkaajat menivät sairaan korkealle, Sallinen intoilee.

Kesäisin Sallinen viihtyy muun muassa rullalaudan päällä ja uimahyppyjä tehden.

– Olen aina tehnyt jotain, tosi vaikea on pysyä aloillaan. Nuo käyvät myös treenistä, sillä lajissamme tarvitaan hyvää tasapainoa ja ketteryyttä. Adrenaliinipiikki tulee kaikista hypyistä, niin on kyllä mukavaa tekemistä.