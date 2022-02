Näin armotonta oli Krista Pärmäkosken valmistautuminen Pekingin olympiakisoihin – aviomies asui kodin pihasaunassa

Krista Pärmäkoski on elänyt urheilun ehdoilla jo toistakymmentä vuotta. Pekingin olympiamenestyksen takaamiseksi turvauduttiin äärimmäisiin keinoihin.

Krista Pärmäkoski juhli olympiapronssia torstaina. Menestyksen takana on valtava työmäärä ja paljon uhrauksia.

Hiihtäjä Krista Pärmäkosken tapauksessa olisi helppoa hypätä tunteiden vuoristoradalle.

Ikaalisten Urheilijoiden tähtihiihtäjä kukisti torstaina venäläisen Natalia Neprjajevan 0,1 sekunnilla olympiakisojen pronssitaistossa. Lauantaina Suomen viestijoukkueen ankkuri taipui ruotsalaiselle Jonna Sundlingille 0,5 sekunnilla loppusuoran armottomassa pronssikamppailussa.

Nämä hetket tarjosivat urheiluyleisölle huikeita elämyksiä. Suomalaisissa kodeissa hurrattiin, itkettiin, manattiin ja tietysti spekuloitiin. Tunneskaala käytiin läpi äärilaidasta toiseen.

Kristan aviomies Tommi Pärmäkoski haluaa ottaa tapahtumiin analyyttisemman ja arkisemman näkökulman.

Fysiikkavalmennukseen paneutunut spesialisti muistuttaa, että olympiakisojen palkintopallille nouseminen on vaatinut valtavan työrupeaman. Onnistujien on pitänyt luopua monista houkutuksista toteuttaakseen unelmansa.

Tuore esimerkki vuodenvaihteen jälkeisestä elämästä.

– Krista on tehnyt kaiken säästyäkseen koronalta ja muilta sairauksilta. Hän on välttänyt ylimääräiset kontaktit tarkasti virittäessään itseänsä olympiakisoihin. Hän on ollut Tour de Skin jälkeen kotona vain viisi päivää. Minä asuin silloin pihasaunassa, Tommi Pärmäkoski paljastaa.

Tommi Pärmäkoski toimii Tapparan liigajoukkueen fysiikkavalmentajana.

Krista Pärmäkoski ja Tommi Pärmäkoski osallistuivat Linnan juhliin 2018.

Kun kääntää kaikki kivet ja kannot, lopputuloksen käsitteleminen on paljon helpompaa. Ei tarvitse jossitella mitään valmistautumisen suhteen.

Toki epäonni voi puuttua peliin vielä kilpailussakin, mutta sattumien minimoimisella pääsee yleensä pitkälle.

– Hiihto on hurja laji. Huiput harjoittelevat 800–1 000 tuntia vuodessa. On selvää, että leivän voi saada muualta paljon helpommalla. Silti intohimoisia yrittäjiä löytyy aina. Ei löydy järkiperäistä vastausta, miksi jotkut ovat valmiita rytmittämään tätä varten koko elämänsä. Vuorokausi rakennetaan niin, että olet parhaimmillasi päivän päätreenissä. Nukkuminen, syöminen, juhlien väliin jättäminen, kaikki.

Suomen kirkkaimpien hiihtotähtien iät kertovat paljon: Kerttu Niskanen 33, Pärmäkoski 31 ja Iivo Niskanen 30. Kaikilla kolmella on takanaan jo reilun vuosikymmenen taival kansainvälisellä huipputasolla.

– On ihan käsittämätöntä, että Iivo on napannut kultaa jo kolmista olympiakisoista. Se on vaatinut valtavan työmäärän. Vaikka tykkäisi lajista kuinka paljon, ei ole aina herkkua lähteä lenkille. Kaikille tulee huonoja päiviä.

Krista Pärmäkoskelta löytyy samaa sisua ja sitkeyttä. Hän nappasi ensimmäiset aikuisten MM-mitalinsa jo talvella 2011 Oslon laduilta. Sen jälkeen arvokisamitaleita on kertynyt tasaiseen tahtiin.

– Harva ymmärtää, mitä kaikkea tämän eteen on pitänyt tehdä. Olet reissussa yli 200 vuorokautta vuodessa, harjoittelet korkealla ja elät askeettisesti välttääksesi koronan. On oltava kurinalainen päivästä toiseen ja lyötävä likoon ihan kaikki. Silti onnistumisesta ei ole mitään takuita, Tommi Pärmäkoski valottaa.

Krista Pärmäkoski voitti pronssia Pekingin 10 kilometrin perinteisellä tyylillä hiihdetyssä kilpailussa.

Vuosi sitten Kristan käyrä kääntyi tilapäisesti alaspäin Oberstdorfin MM-hiihdoissa viestin pronssista huolimatta. Henkilökohtaisten matkojen parhaaksi sijoitukseksi jäi seitsemäs sija.

– MM-kisoihin ei ollut kauhean helppoa lähteä, koska kunto ei ollut hirveän häävi. Pitkään kestänyt infektiosairaus ja siitä seurannut huono harjoittelu jättivät jälkensä. Talven jälkeen tehtiin radikaali ratkaisu. Treenimäärää vähennettiin ja ydinharjoitteita lisättiin. Samalla tavalla harjoittelemalla pärjää harvoin pitkään.

Menestyviltä hiihtäjiltä edellytetään riittävää geneettistä lahjakkuutta ja ennen kaikkea poikkeuksellisen vahvaa mielenlaatua. Lisäksi ympärille tarvitaan osaava tukijoukko ja viisaasti rakennettu polku.

– Matkan varrella voi mennä moni asia pieleen. Siksi pitää löytää oikeat ihmiset palettia pyörittämään.

Tommi Pärmäkoski oppi kokonaisuuden merkityksen formulamaailmasta työskennellessään nelinkertaisen maailmanmestarin Sebastian Vettelin henkilökohtaisena kuntovalmentajana 2008–11.

– Asia valkeni, kun menin Red Bullin tehtaalle ja näin siellä 700 työntekijää hiomassa pikkuasioita kuntoon.

Onnistumisille löytyy loogiset selitykset.

– Suomi on ollut hiihdossa koko ajan vähän Norjaa perässä ja on varmaan vieläkin joissakin asioissa. Välimatka on kuitenkin supistunut muutosten ja uusien linjausten seurauksena, Tommi Pärmäkoski arvioi.