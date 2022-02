Kokkaako Iivo Niskanen uuden Bolshu-paistin? Harri Kirvesniemi kommentoi miesten mitalijahtia suorassa lähetyksessä ISTV:ssä

ISTV:n Pekingin sohvaperunat seuraa miesten 4 x 10 km viestihiihtoa suorana lauantaina kello 8.55 alkaen. Mukana on Harri Kirvesniemi.

Suomen joukkueessa hiihtävät tässä järjestyksessä Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki.

Kaksi ensimmäistä osuutta hiihdetään perinteistä ja päätösosuudet vapaata.

Kiritykki Mäellä on ankkurin rooli, mutta kilpailussa ehkä suurin huomio kiinnittyy kakkososuuteen, jossa tuore olympiavoittaja Niskanen hiihtää Venäjän Aleksandr Bolshunovia vastaan.

Suomen avaajana on Hakola, joka on kärsinyt pahoja takaiskuja juuri ennen kisoja. Hänen kuntonsa on suuri kysymysmerkki.

– Tärkeintä olisi, että Hakola pääsee vaihtoon hyvissä asemissa, Sanoman olympiatoimituksen asiantuntija, hiihtolegenda Harri Kirvesniemi sanoo.

– Jos näin käy, Suomi taistelee mitalista. Iivon rooli kakkososuudella on todella suuri.

Ylivertaisen voiton perinteisen 15 kilometrin kilpailussa perjantaina ottanut Niskanen hiihtää kakkososuuden, jolle Venäjältä starttaa Bolshunov.

Tiedossa on hiihtokoneiden kolmas kaksintaistelu näissä olympialaisissa.

Kolmososuudella Suomelta matkaan hyökkää kisoissa väkevästi hiihtänyt Hyvärinen. Ankkuriosuuden hoitaa kiritykki Mäki.

Suomen taktiikan mukaan Niskasen pitää tulla kakkososuuden jälkeen vaihtoon selvästi muita ennen.

Kello 9 alkaen jännätään, kokkaako Niskanen uuden paistin Bolshunovista, joka voitti yhdistelmäkilpailun mutta jäi julmasti Niskaselle perinteisen 15 kilometrillä.

Kirvesniemi kommentoi kihelmöivää hiihtoa suorana ISTV:ssä.