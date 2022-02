Olympiatuomio: 15-vuotiaan venäläistytön kohtalo järkyttää – Suomen moka paljasti rohkeuden puuttumisen

IS:n raati ruotii joka päivä olympialaisten mielenkiintoisimmat tapahtumat.

Lauantain olympiatuomiossa ruoditaan erityisesti Suomen hiihtomaajoukkueen kisojen ensimmäistä epäonnistumista ja muita naisten olympiaviestin tapahtumia.

Raadissa ovat tänään toimittaja Jaakko Tiira sekä Kiinassa olevat toimittajat Pekka Holopainen ja Marko Lempinen.

Pekka Holopainen

Tähti

Sofie Krehl, Saksan ankkuri. Nainen sai peräänsä Pohjolan kovan jahtaajaryhmän, ja paikka näytti suorastaan tekemättömältä. Mutta joko jahti oli pehmeä tai nainen kivikova. Saksan viestihopea on maastohiihdolle tärkeä mitali.

Puheenaihe

Ruotsin supernaisten Ebba Anderssonin ja Frida Karlssonin piti lähettää Jonna Sundling kultajahtiin ankkuriosuudelle. Karlsson on kuitenkin näissä kisoissa kuin varjo itsestään. Romahti lauantaina Suomen mitalin kannalta 100 metriä liian myöhään.

Moka

Kiira Korpi puhui IS:ssa täyttä asiaa taitoluistelija Kamila Valijevan dopingkärystä. On yksiselitteisesti järkyttävää, että 15-vuotias tyttö joutuu kantamaan seuraukset aikuisten likaisista puuhista.

Tyyli

Johanna Matintalo oppi jo aikanaan keskimatkoja juostessaan, että kiltille tytölle jää kyynärpääviidakossa lyhyt tikku käteen. Hiihteli pokkana Therese Johaugin suksenkannoille ja sai megatähden kääntelemään vihaisesti päätään tulosuuntaan.

Yllätys

Itävaltalainen Johannes Strolz voitti alppiyhdistetyn. Siinä, että itävaltalainen voittaa kultaa alppihiihdossa, ei ole mitään yllättävää. Mutta siinä on, että vielä loppukesästä maajoukkueesta pudonnut Strolz elätti itseään liikennepoliisina.

Jaakko Tiira

Tähti

Ruotsin ankkuri, sprintissä suvereeniin kultaan aiemmin tykittänyt Jonna Sundling kiri kovakuntoisen Krista Pärmäkosken 17 sekunnin etumatkan kiinni jo ensimmäisen kilometrin aikana. Silti ruotsalaisella riitti maalisuoralla paukkuja nostamaan Ruotsi pronssille.

Puheenaihe

Suomen naisten viestimitalin piti olla, jos ei varma, niin ainakin todennäköinen. Taktiikka ja hiihtäjävalinnat jättivät jossiteltavaa. Aino-Kaisa Saarinen näki valintojen olleen oikeita. Harri Kirvesniemen mielestä mitali olisi otettu paremmilla ratkaisuilla.

Moka

Venäjä ja dopingkäry, eipä yllätä. Mutta kun puhutaan 15-vuotiaasta lapsesta, Kamila Valijevasta, järkytyskin tuntuu vähättelyltä. Jotain radikaalia maan taitoluistelukulttuurille pitäisi tehdä, sillä tähtiluistelijat tuntuvat olevan henkisesti ja fyysisesti raunioina jo ennen autokouluikää.

Tyyli

Frida Karlsson kukkoili alkukaudesta Therese Johaugille. Norjalainen polki nuoren haastajan maanrakoon jo yhdistelmäkisassa ja perinteisen kympillä. Viestin jälkeen hän kuittasi Zhangjiakoussa surkeasti hiihtäneelle ruotsalaiselle toteamalla, että lähtisi hänen tilanteessaan kotiin.

Yllätys

Yhdysvaltain miesten jääkiekkojoukkueessa on 15 yliopistopelaajaa. NHL-veteraani Eric Staalin ja viime kesän ykkösvaraus Owen Powerin tähdittämä Kanada kaatui silti alkusarjan ottelussa 4–2-loppulukemin. Onko ”yliopistopojista” turnauksen mustaksi hevoseksi?

Marko Lempinen

Tähti

Saksa järjesti paukun normaaliviestin hopeallaan. Koko kisan suurin tähti oli kakkososuudella hiihtänyt Saksan Katharina Hennig, joka pohjusti yllätysmitalin omalla huippuvedollaan. Hennigin kyydissä osuudella ei pysynyt edes kultaa vieneen Venäjän ykköshiihtäjä Natalia Neprjajeva.

Puheenaihe

Koska viimeksi perussprintteri on ottanut olympialaisissa tuoretta distanssimatkan mitalistia, Krista Pärmäkoskea, 17 sekuntia kiinni vaivaisella kilometrin matkalla? Tuskin koskaan. Ruotsin viestiankkurin Jonna Sundlingin esitys oli tolkuton, uskomaton. Ruotsalaisen ällistyttävä kunto puhuttaa laajasti.

Moka

Suomi mokasi varmalta näyttäneet mitalisaumansa viestissä. Suomen taktiikan olisi pitänyt olla rohkeampi: sekä Krista Pärmäkosken että Kerttu Niskasen olisi pitänyt hiihtää enemmän riskillä. Jasmi Joensuun valinta vapaan osuudelle ja Niskasen siirto perinteiselle olisi ollut riski, mutta ehkä tarpeellinen sellainen.

Tyyli

Saksan Christopher Grotheer on mies, jolla on pakko viirata edes hieman – kuten kaikilla muillakin pähkähullun lajin, skeletonin, taitajilla. Kaverit hyökkäävät kelkallaan pää edellä ränniin ja parhaimmillaan vauhtia on lähes 150 kilometriä tunnissa. Tyylikästä ja rohkeaa, kunnioitettavaa.

Chistopher Grotheer voitti miesten olympiakultaa skeletonkelkkailussa.

Yllätys

KiinAN miesten jääkiekkomaajoukkue on vitsi, jollaisia ei toivoisi näkevän olympiatasolla. Lauantaina Kiinan yllätti iskemällä jopa kaksi maalia Kanadan verkkoon. Tai no, joukkueessa pelaa useita pohjoisamerikkalaistaustaisia pelaajia, joten osa joukkueesta osaa jopa pelata lätkää.