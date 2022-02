Harri Kirvesniemeltä tyly tuomio Suomen naisten pettymysviestistä – "varma” mitali meni omiin virheisiin: ”Nyt mitali hävittiin”

Kirvesniemi muistutti, että kultaa ja hopeaa saaneet Venäjän olympiakomitean joukkue ja yllättäjä Saksa lähtivät kisaan niin sanotusti kova pää edellä.

Suomen nelikon hiihtojärjestys ja taktiikka jättivät Sanoman olympiatoimituksen hiihtoasiantuntijan Harri Kirvesniemen mielestä jossiteltavaa neljännen sijan ja sen myötä pettymyksen tuoneessa naisten viestissä.

Kirvesniemen mukaan Suomen kokoonpano kertoi siitä, että lähdettiin hiihtämään varmasta mitalista.

– Sillä ajatuksella, että kun kaikki hiihtävät suunnilleen normaalin suorituksen, se riittää mitaliin. Itse olisin pitänyt hyökkäävänä taktiikkana sitä, että olisi oikeasti lähdetty niin, että ollaan ankkuriosuuden alussa karussa. Se olisi ollut ihan potentiaalinen mahdollisuus, Kirvesniemi sanoo.

Kirvesniemi muistutti, että viestissä kultaa ja hopeaa saaneet Venäjän olympiakomitean joukkue ja yllättäjä Saksa lähtivät kisaan niin sanotusti kova pää edellä, eli oli kaksi parasta hiihtäjää alussa.

Tuloksena oli karkumatka, joka kesti maaliin asti.

– Se oli tyypillisistä tyypillisintä viestihiihtoa. Näinhän tämä on ollut viime vuosina jatkuvasti, että keulaan on erittäin vaikea tulla takaisin sen jälkeen, kun sieltä on tipahtanut.

Krista Pärmäkoski (vas.) toi Suomen maaliin neljäntenä. Kiritykki Jonna Sundling varmisti Ruotsille pronssin.

Suomen tapauksessa hyökkäävä taktiikka olisi tarkoittanut sitä, että kolme ensimmäistä osuutta olisivat hiihtäneet Johanna Matintalo (nyt kakkososuudella), Kerttu Niskanen (kolmannella) ja Krista Pärmäkoski (ankkurina).

– He olisivat hiihtäneet osuutensa niin sanotusti kelloa vastaan mahdollisimman kovaa, että ankkurille saataisiin eroa, Kirvesniemi sanoo.

Ennen viestiä spekuloitiin, kumpi on joukkueen neljäs hiihtäjä, Anne Kyllönen vai Jasmi Joensuu, joka ei päässyt näyttämään tuoretta iskukykyään sprintissä tapahtuneen sauvarikon takia.

Monet näkivät, että jos Joensuu olisi tullut joukkueeseen, hän olisi ollut ankkuri. Kun Kyllönen valittiin, Kirvesniemen mielestä myös hänet olisi voinut aivan hyvin asettaa ankkuriksi.

Kirvesniemi näkee, että se ei olisi muuttanut Suomen asetelmia juurikaan, jos Niskanen olisi hiihtänyt perinteistä ja Kyllönen vapaata.

– Annehan on ihan kohtalaisen hyvä kirissä. Ei se olisi ollut huono vaihtoehto. Nyt nähtiin, että kullasta ja hopeasta ei tarvittu loppukiriä.

Kyllönen, Matintalo ja Niskanen hoitivat Kirvesniemen mielestä osuutensa mainiosti, vaikka Suomi joutuikin heti avausosuudella takaa-ajajan rooliin Ruotsin ja Norjan kanssa.

Sen sijaan Pärmäkosken taktiikkaa hän piti ”vähän erikoisena”.

– Olisin odottanut Kristalta rohkeampaa avausta. Tuntui, että hänen olisi pitänyt lähteä mieluummin riskillä mukaan kultataistoon ja heti alusta alkaen tasaisesti kirimään, koska hiihtokaverina alussa oli Norjan Ragnhild Haga.

– Hagasta tiesi etukäteen, ettei hän missään tapauksessa pysty ajamaan keulaporukkaa kiinni.

Harri Kirvesniemi odotti, että Krista Pärmäkoski olisi osuudellaan lähtenyt rohkeammin tavoittelemaan kärkeä kiinni.

Reippaammalla alkuvauhdilla Pärmäkoski olisi mahdollisesti pystynyt pitämään Ruotsin ankkurin Jonna Sundlingin takamatkalla loppuun asti.

Nyt kävi niin, että sprintin olympiavoittaja Sundling ajoi kiinni, roikkui perässä ja päihitti Pärmäkosken loppukirissä.

– En tiedä, oliko Kristan jalka jostain syystä niin raskas tänään, että siihen ei ollut edellytyksiä. Aika yllättävältä tuntui, että Sundling pystyi nappaamaan 17–18 sekunnin eron kiinni suunnilleen ensimmäisellä kilometrillä. Sen jälkeen Sundling oli äärettömän vaikea pudotettava.

Kirvesniemi totesi, että naisten viesti oli näissä kisoissa ensimmäinen hiihtokilpailu, joka tuotti suomalaisittain pettymyksen.

– Mitali olisi ollut odotettavissa. Nyt mitali hävittiin. Olisi ollut monta tapaa, jolla se mitali olisi saatu hyvillä ratkaisuilla. Ja jopa pronssia kirkkaampi mitali.