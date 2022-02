Naisleijonien ykkösnyrkki hurjana murskavoitossa – päävalmentaja sivuutti TV5:n haastattelussa maalivahtikysymyksen

Naisleijonat murskasi puolivälieräottelussa Japanin tylyin 7–1-lukemin.

Naisleijonien marssia Japania vastaan johti tulikuuma ykkösketju Petra Nieminen-Susanna Tapani-Michelle Karvinen.

Ykkösnyrkki takoi Japania vastaan turnauksen ensimmäiset maalinsa tasakentällisin.

– Se on erittäin tärkeätä. Pisteiden valossa on ollut nihkeää, mutta nyt näytti hyvältä. Uskon, että siitä on apua jatkossa, kommentoi päävalmentaja Juuso Toivola TV5:n haastattelussa.

Kovin pistelinko oli tehot 3+2 mättänyt Nieminen. Tapani ja Karvinen säestivät tehoilla 1+2.

Naisleijonat oli kuskin paikalla heti ottelun alussa, kun joukkue siirtyi 2–0-johtoon jo neljän minuutin pelaamisen jälkeen. Japanin kavennus tuli 15 minuutin kohdalla, mutta sen jälkeen askissa oli vain yksi joukkue.

– Alku lähti onneksi vahvasti käyntiin. Sen jälkeen tuli pieni notkahdus, mutta pääsimme hyvin mukaan. Meillä on hyvässä muistissa Venäjä-pelin kolmas erä. Sitä kerrattiin erätauolla, ilmoitti Toivola.

– Pelaajat tekivät tästä hienon pelin. Oli hienoa seurata. Pelaajat olivat hyvin valmistautuneet peliin.

Selvästä tasoerosta ja murskavoitosta huolimatta Toivolalta kysyttiin myös maalivahtipelistä. Anni Keisala päästi yhden maalin avauserässä patjojen välistä. Keisalalle merkittiin 24 torjuntaa.

– No, yksi päästetty maali ja voittopeli, niin... analysoidaan tarkemmin ja palataan siihen sitten myöhemmin, pyöritteli Toivola.

Naisleijonat kohtaa maanantain välierässä kivikovan USA:n, joka kaatoi turnauksen avausottelussa Suomen 5–2.

– Saamme revanssin ensimmäisestä pelistä. Varmasti USA on ollut meille historiassa helpompi (kuin Kanada). Mukava lähteä haastamaan. Nyt on helpompi lähteä siihen peliin, Toivola sanoi.