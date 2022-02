Leijonatuomio: Olympiakiekon tv-lähetykset ovat amatöörien puuhastelua – tämä mies on kaikista eniten pihalla

Naisleijonat eteni välieriin murskaamalla Japanin 7–1.

Mukana raadissa ovat toimittajat Sasha Huttunen, Sami Hoffrén ja Juha Hiitelä.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Suomen ykköstykki Petra Nieminen sai vihdoin maalihanat auki Pekingissä. Kolme näyttävää maalintekijän maalia heikon Japanin kustannuksella ja mahtitehot 3+2. Nieminen, 22, on kylmäpäinen ratkaisija, jonka laukaus on naisissa maailmanluokkaa.

Petra Nieminen upotti hattutempullaan Japanin.

Tämä toimi

Suomen ykkösketju eli Nieminen, Susanna Tapani ja Michelle Karvinen alkaa pikkuhiljaa heräillä. Se teki neljä maalia tasakentällisin ja yhden ylivoimalla. Suomi elää ja kuolee tämän ketjun mukana. Ilman heidän onnistumisiaan ei mitalia näistä kisoista irtoa.

Tämä meni vihkoon

Japani oli alussa niin umpihuono, että Naisleijonilla nousi neste päähän. Joukkue alkoi ylihyökätä tehopisteiden kiilto silmissä. Puolustaminen unohtui. Sehän sitten kostautui, kun Japani kavensi ja oli jopa lähellä tasoittaa. Anni Keisala imaisi yhden maalin, mikä aiheuttaa edelleen kysymyksiä maalivahtipelistä.

Akane Shiga yllätti Anni Keisalan.

Tus nyt itte selittään…

Mitä tälle naisten maajoukkuekiekolle pitäisi tehdä? Tässä turnauksessa on joukkueita kolmesta aivan eri kastista, eikä edes puolivälierissä saatu kilpailua aikaiseksi. Kanada jyräsi Ruotsi 11–0. Suomi sukelsi alkulohkossa, mutta sai silti vastaansa suupalan eli Japanin. Tie mitalipeleihin on hävettävän helppo. Tasoerot ovat pelin evoluution myötä vain kasvaneet.

Loppulause

Suomella on alla kaksi voittoa, mutta vastassa ovat olleet koronan runtelema Venäjä ja lilliputti-Japani. Kokonaisuus ei vakuuta vieläkään. Välierässä vastaan tulee Yhdysvallat, jonka Suomi pystyy voittamaan ehkä kerran kymmenestä. Se vaatii täydellistä maalivahtipeliä ja onnistumista erikoistilanteissa.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Petra Nieminen sai kaivattuja onnistumisia ja nakutti taululle tehot 3+2. Niemisen turnauksen avausmaalissa kesti yllättävän pitkään, sillä laatupaikkoja on riittänyt pitkin matkaa. Ykkösketjun kokenut laitahyökkääjä on Suomen dynaamisin pelaaja, jonka pelaamista on ilo seurata.

Tämä toimi

Ottelu ratkesi täsmälleen ajassa 4.32, kun Viivi Vainikka vei Suomen 2–0-johtoon. Sen jälkeen ainoa mielenkiinto kohdistui siihen, montako maalia Suomi saa mätettyä jääkiekon apumaata vastaan. Positiivista oli se, että Suomen pelaajat saivat ainakin riittävästi kiekkokosketuksia, kun Japani keskittyi vain pitämään numerot siedettävinä.

Tämä meni vihkoon

Tasoero. Naisten olympialätkässä puolivälieristä ei saa rakennettua jännittäviä näytelmiä, kun kahdeksan joukkoon pääsee Japanin tasoisia turistiryhmiä. Aiemmin pelatussa puolivälierässä Kanada nuiji unisen Ruotsin 11–0. Välierien lopputuloksiakaan ei tarvitse arvuutella. Kanada–USA-finaalia odotellessa.

Japanin päävalmentaja Yuji Iizuka vaihtoi maalivahtia 1–7-tilanteessa.

Tus ny itte selittään…

Japanin velhokoutsi Yuji Iizuka veti ässän hihastaan ajassa 52.29, kun hän vaihtoi 7–1-maalin jälkeen maalivahtia. Iizukan räväkkä herättelyliike saattoi tulla aavistuksen liian myöhään. Toki se oli iso mahdollisuus maalille vaihdetulle Akane Konishille.

Loppulause

Tahmean alkulohkon jälkeen Suomi hoiteli Japanin tieltään rutiiniesityksellä. Vaade puolivälierässä ei ollut kummoinen, mutta Suomi ei lähtenyt muutamia lyhyitä jaksoja lukuun ottamatta leikkimään voitolla. Välierässä USA:ta vastaan Suomella ei ole kuin voitettavaa, sillä tasoero on valtava.

Juha Hiitelä

Illan sankari

Petra Nieminen. Kolme plus kaks on viis. Tarvitseeko muuta sanoa?

Tämä toimi

Maalinteko. Hyökkäyspelaaminen. Aika moni asia onnistui. Tosin vastustajan taso oli niin kehno, että kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kannata vetää. Naisleijonilla on nyt katastrofialun jälkeen kaksi voittoa putkeen.

Naisleijonien ykkösketju herkutteli viisi maalia.

Tämä meni vihkoon

Neljä jäähyä Japanin kaltaista joukkuetta vastaan on aivan liikaa. Tasoero oli niin karmea, että peli olisi pitänyt pystyä pelaamaan ilman jäähyn jäähyä. Välierässä vastassa on USA, joka rokottaa jokaisesta jäähystä.

Tuus ny itte selittään…

Kissa pöydälle: TV5:n ja Discoveryn kiekkolähetykset ovat aivan amatöörien puuhastelua. Kaikista eniten pihalla on Oskar Osala, joka on kelvollinen kommentaattori, mutta ala-arvoinen haastattelija. Olympialaiset ei ole paikka, mihin mennään harjoittelemaan television tekemistä.

Entinen huippukiekkoilija Oskar Osala vastaa olympiakiekon tv-haastatteluista.

Loppulause

Budjetoitu pronssimitali on taas haarukassa. Valtakunnassa kaikki hyvin. Urheilupomot ja Jääkiekkoliiton johto voivat taas unohtaa naisten jääkiekon neljäksi vuodeksi. Sitten voidaan taas ihmetellä, kun taso ei ole itsekseen ja ilman järkeviä panostuksia noussut ja budjetoida seuraava pronssi mitalitavoitteisiin. Näillä mennään. Mitalikahvit pöhisemään.