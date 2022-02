Videotuomio: Leijonat on täysin poikkeuksellisessa tilanteessa olympiajäällä – ”Suomea ja heidän valmennusjohtoaan haastetaan”

Ville Nieminen näki Leijonien esityksessä Latviaa vastaan paljon hyvää.

Suomi 3, Latvia 1. Olipa tahmea esitys, saattaa joku miettiä lopputuloksen nähtyään, mutta Viaplayn asiantuntija Ville Nieminen ei ole yksi heistä.

Nieminen näki Leijonien esityksessä paljon hyvää, mikä näkyy myös ”Nemon laskurin” loppulukemassa.

– Suomi voitti 5–5-pelissä maalipaikat 14–3, Nieminen ilmoittaa.

Maalinteon tehokkuus ei ollut tapissa, mutta ottelu Latviaa vastaan oli Leijonille tarpeellinen kärsivällisyystesti matkalla kohti pudotuspelejä.

– Nyt oli vastakkain kaksi miesjoukkuetta. Vastassa oli Latvia, joka osaa maksimoida kykynsä. Heillä on hyvä peliresepti, pitkä kulttuuri ja venäläistyyppinen pelitapa, jossa puolustus on kaiken pohjana. Jos puhutaan, että oli Leijonilta tahmea ottelu, niin ei ei ei, Nieminen linjaa.

Leijonat rakensi tutulla kaavalla vaadittavat maalit tasakentällisin.

– Kun Latvian alakolmikko (pakkipari ja sentteri) puolusti välit kiinni mailat ulkona erittäin inhottavasti, Suomi käytti viivaa, ja loppujen lopuksi viivan kautta tämä ottelu ratkaistiin.

Leijonat ratkaisi lopulta ottelun yksinkertaisella kaavalla: maalinteon tukitoimilla.

– Kaikki kolme maalia tulivat suoraan syötöstä laukauksilla. Maalinteon tukitoimiin kuuluu maalipaine eli on oltava joko maski, ohjuri tai irtokiekko, Nieminen korostaa.

– Maalille menijät ratkaisevat otteluita. Maailma on täynnä takamiehiä.

Yksilöistä Nieminen nostaa erityisesti esille väkevän iltapuhteen pelanneen Teemu Hartikaisen (186 cm/106 kg).

Hartikainen, 31, pysyi vahvasti kiekossa ja piti hyökkäyksiä ahtaassa tilassa elossa – ja kilautti kahdesti tolppaan.

– Hartikainen on yksi KHL:n parhaista kiekossa pysyjistä hyökkäysalueella. Tämmöisissä otteluissa hänen osaamisensa korostuu. Hän oli juuri niillä Suomen vahvoilla hetkillä se moottori, joka käynnisti päätypelejä.

Leijonat hoiteli kaksi ensimmäistä ottelua (Slovakia ja Latvia) ennakkosuosikin asemassa varsin vakuuttavasti. Asetelma pysyy samana turnauksen loppuun asti.

Syy on selvä, sillä Niemisen mukaan Leijonat on olympiaturnauksen suurin kultamitalisuosikki. Asetelma on täysin poikkeuksellinen Suomi-kiekossa.

– Pallopeli on muuttunut. Suomi oli aina ennen haastaja, underdog, joka rakentaa tutkan ulkopuolella omaa juttuaan, mutta nyt Suomi on koko ajan tutkassa. Suomi on kohde numero yksi, joka halutaan ampua alas. Kaikki joukkueet ovat valmistautuneet kohtaamaan Suomen.

– Nyt Suomea ja heidän valmennusjohtoaan haastetaan koko ajan löytämään kilpailuetuja, ja he varmasti löytävät ne. Tästä turnauksesta tulee erittäin mielenkiintoinen, kun aletaan tuunata pikkaisen peliä. Suomella on pankissa varaa, sanoo Nieminen.