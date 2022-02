Iivo Niskasen ja Aleksandr Bolshunovin kohtaaminen nousi otsikoihin Venäjällä – näin venäläistähti kommentoi tappiota

Iivo Niskanen löi Aleksandr Bolshunovin kultataistelussa. Kisan jälkeen hiihtotähdet kohtasivat maalialueella.

Venäjän olympiakomitean hiihtotähti Aleksandr Bolshunov joutui perjantaina tunnustamaan Iivo Niskasen paremmakseen.

Niskanen, 30, voitti Pekingin olympialaisten 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökisan miltei näytöstyyliin. Maalissa kulta-Iivon ja hopea-Aleksandrin välillä oli eroa 23,2 sekuntia.

Kilpailun jälkeen hiihdon supertähdet kohtasivat kisan kulisseissa tavalla, jonka suosittu venäläinen urheilusivusto Championat.com nosti otsikkoonsa: ”Aleksandr Bolshunov ja Iivo Niskanen syleilivät kisan jälkeen”.

Niskanen tosiaan paiskasi ensin Bolshunovin kanssa kättä ja sitten miehet jakoivat lämpimän halauksen. Paikalle saapui myös Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe, joka moiskautti maskinsa takaa poskisuudelman Bolshunoville.

Bolshunovin henkilökohtainen valmentaja Juri Borodavko kommentoi kisaa Championatille. Hän ei ollut pettynyt, vaikka kulta karkasikin.

– Urheilu on tällaista. Niskanenkin on yksi parhaista perinteisen hiihtotavan taitajista. Bolshunov taisteli ykkössijasta kaikin voimin ja hopeakin on mainio tulos. Tänään Iivo oli parempi, mutta ero pysyi siedettävänä, Borodavko sanoi.

Bolshunov itsekin myönsi reilusti Niskasen paremmuuden.

– Halusin voittaa, mutta tänään Iivo oli paljon vahvempi, ja se tuli selväksi heti kisan alusta. Yritin taistella, mutta tänään siitä ei tullut mitään, Bolsunov sanoi Championatin mukaan.

Jutun pääkuvana olevalla videolla Sanomien hiihtoasiantuntijan Harri Kirvesniemen analyysi kilpailusta.