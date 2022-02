Leijonatuomio: Jere Lehtinen joutui erikoiseen tilanteeseen innokkaan kiinalaisen kanssa – entä mistä pullosta Leo Komarov nuuhkaisi?

Leijonat kaatoi olympiaturnauksen toisessa ottelussa Latvian 3-1.

Mukana raadissa ovat toimittajat Teemu Suvinen, Sami Hoffrén ja Sasha Huttunen.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Olen tarjonnut sankarin viittaa aiemminkin Pekingin vapaaehtoisille, ja nyt teen sen uudelleen. Leijonien GM Jere Lehtinen käveli ottelun jälkeen toimittajien kanssa samasta ovesta, ja innokas kiinalainen media-apulainen tivasi Lehtiseltä, että ketä pelaajaa hän haluaisi haastatella. ”I’m with the team”, Lehtinen yritti viestittää, mutta viesti ei meinannut mennä perille. Vapaaehtoistyöntekijä juoksi Lehtisen perässä kysymyksineen seuraavalle ovelle saakka. Stanley Cupin voitto ei takaa kuuluisuutta täällä.

Tämä toimi

Kyllähän Teemu Hartikaisen ahterisuojaus on jo kaikkien tiedossa, mutta silti se sykähdyttää kerta toisensa jälkeen, kun yli-innokkaasti paineistamaan tullut puolustaja törmää pakaraseinään ja kellahtaa katolleen. Jääkiekkotaidetta.

Tämä meni vihkoon

Markus Granlundin loukkaantuminen on valtava takaisku Leijonille, niin toimivalta Ufan ketju on vaikuttanut avausotteluissa. Ketju erottuu kaukalossa edukseen muuten hyvin tasaisesta joskin todella laadukkaasta leijonaryhmästä. Kolmikko pelaa hieman omalla tyylillään, eikä siihen ole helppo samaistua ”ulkopuolisena”.

Tuus ny itte selittään…

Mistä pullosta Leo Komarov nuuhkaisi pelimiesten kympin alkaessa? Ensin hän tuuttasi kuperkeikkatyyliin pyörineen Latvian pelaajan vaihtoaitioon ja ohjasi pian sen jälkeen Leijonien voittomaalin. Ratkaisi siis ottelun.

Loppulause

Latviaa vastaan on raskasta pelata, joten liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä on nihkeän tuloksen perusteella turha tehdä. Tässä ottelussa Leijonat sai hinkata päätypeliä mielin määrin toisin kuin Slovakiaa vastaan. Tuttuun tyyliinsä Leijonat hyökkäsi paljon siniviivan kautta, mutta irtokiekoilla on oltava sumppupuolustuksia vastaan ärhäkämpi. Taistelutahtoa ei oikein vielä ole näkynyt.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Vaikka maaliverkko ei heilunut, on nostettava esille Teemu Hartikainen. Ufan 31-vuotias härkämäinen laitahyökkääjä oli väkevässä iskussa Latviaa vastaan. Hartikainen piti tuttuun tyyliin kiekonsuojausklinikkaa pystyssä maaliviivan ja päätyplankin välimaastossa. Leijonat hyötyy moneen kertaan päätypelin kuninkaan palveluksista tässä turnauksessa.

Tämä toimi

Kokonaisuutena jämäkkä esitys Leijonilta raastavassa kärsivällisyystestissä. Latvia ei myynyt nahkaansa halvalla, vaan puolusti sitkeästi iholla. Leijonat malttoi jauhaa pelitapansa mukaisesti ja hyökkäsi organisoidusti viisikkona. Tarvittavat maalit syntyivät vahvan pääty- ja viivapelaamisen kautta.

Tämä meni vihkoon

Erikoistilanteet pettivät tällä kertaa Leijonilla. Latvia pääsi kiskaisemaan ainoan maalinsa toisesta ylivoimamahdollisuudestaan. Pieni niiaus Leijonien puolustajilta avasi 1–1-maalissa ripauksen liikaa tilaa. Leijonien ylivoimalla kiekko kiersi ulkokaarella ajoittain näppärästi, mutta murtavat syötöt uupuivat.

Tus ny itte selittään…

Leo Komarov jysäytti ottelun komeimman niitin, kun hän lanasi Latvian puolustaja Uvis Balinskisin kaukalosta ulos vaihtoaitioiden väliseen lokeroon. Hämmentävintä oli, että Latvialle tuomittiin tilanteesta väärä vaihto, kun Balinskis kömpi jään kautta vaihtoaitioon samalla kun toinen Latvian pelaaja hyppäsi jäälle. Meni ehkä sääntökirjan mukaisesti, mutta ei pelin hengen mukaisesti.

Siellä lepää. Uvis Balinskis tutustuu hallin lattiarakenteeseen.

Loppulause

Ottelu Latviaa vastaan valmisti Leijonia huomattavasti paremmin tulevia pudotuspelejä varten kuin torstain Slovakia-ottelu. Latvia pakotti Leijonat käyttämään niitä ominaisuuksia, jotka korostuvat pienten marginaalien otteluissa. Kamppailuvaste oli kovaa luokkaa, mutta Leijonat läpäisi testin komeasti.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Suomi oli hakannut 38 minuuttia päätä seinään, kun Valtteri Kemiläinen tulitti vaikeasta asennosta viivakudin nuottaan ja vapautti Leijonia. Laukaustaito ja hyökkäyssinisellä tanssahtelu ovat Kemiläisen bravuureja. Ei tarvitse enää ihmetellä, miksi 31-vuotias pakki valittiin hieman yllättäen olympiajengiin ja uransa ensimmäisiin arvokisoihin.

Miro Aaltonen (15) tuulettaa Valtteri Kemiläisen laukomaa 1–0-maalia.

Tämä toimi

Leijonilla on kokenut joukkue, joka osaa Jukka Jalosen systeemit vaikka unissaan. Slovakia meni johtoon ja Latvia-ottelu eteni lähes kaksi erää 0–0:ssa, mutta hätää ei ole ollut kertaakaan. Joukkue luottaa itseensä. Ratkaisuvoimaa löytyy joka ketjusta ja onnistumiset ovat jakaantuneet laajalle.

Tämä meni vihkoon

Mikä on Markus Granlundin vointi? Ufa-ketju osoitti Slovakiaa vastaan maagisuutensa, eikä niin ylivertaisesta tulosyksiköstä mielellään luopuisi. Toni Rajala täytti paikkansa takatukka liehuen, mutta Granlund, Teemu Hartikainen ja Sakari Manninen löytävät toisensa ainutlaatuisella tavalla.

Tuus ny itte selittään…

Leo Komarov taklasi Latvian pakin Uvis Balinskisin näyttävästi laidan yli. Balinskis putosi vaihtoaitioiden väliselle ”ei-kenenkään-maalle”. Tästä tuli Latvialle vieläpä jäähy väärästä vaihdosta, kun uusi pelaaja hyppäsi Balinskisin tilalle – ennen kuin tämä oli selvinnyt oikeaan vaihtoaitioon.

Loppulause

Prosessi etenee. Pahoittelut tylsästä ilmaisusta, mutta vasta sunnuntain Ruotsi-ottelussa aletaan oikeasti mitata tasoa, kun panoksena on lohkovoitto ja takuu suorasta puolivälieräpaikasta. Maalivahtitilanne on mielenkiintoinen. Pelaako Harri Säteri kaikki pelit, vai haluaako Jalonen testata myös Jussi Olkinuoraa?