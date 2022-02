Kiinan jääkiekkokunniaa Pekingin talviolympialaisissa puolustaa surkea palkkasoturijoukko, kirjoittaa Mikko Knuuttila.

Kun Kiinan miesten jääkiekkomaajoukkue valmistautui Pekingin talviolympialaisten avausotteluunsa Yhdysvaltoja vastaan, kapteeni Ye Jinguang veti miehet kasaan oman maalin eteen ja huusi heille viimeisen kannustushuutonsa.

Se kuului näin:

– Let’s fucking shock the world! Win our group! One, two, three, huh! (Järkytetään v***u maailmaa! Voitetaan lohkomme! Yks, kaks, kolme, huh!) Ye karjui.

Hän huusi englanniksi. Kahdesta syystä.

Ensinnäkin, Ye on kotoisin Kanadan Vancouverista, jossa hän syntyi ja kasvoi nimellä Brandon Yip. NHL:ssä marinoituneesta pelaajasta tuli Ye vasta Pekingin kisoissa, jossa kaikille Kiinan pelaajille annettiin kiinalainen nimi.

Toiseksi, Kiinan kiekkomaajoukkueen yhteinen kieli on englanti. Pekingistä pelaavista 25 pelaajasta vain kuusi on alun perin kiinalainen. Yksitoista pelaajaa on Kanadasta, kuusi Yhdysvalloista ja yksi Venäjältä.

Osalla ulkomaalaistaustaisista pelaajista on sukujuuria Kiinassa, kuten Yipillä, joka on kiinalaisten ja irlantilaisten siirtolaisten jälkeläinen. Osa joukkueesta on kuitenkin puhtaita palkkasotureja. Maalivahti Jierumi Shimsi on yhdysvaltalainen Jeremy Smith ja puolustaja Jieke Kailiaosi on yhdysvaltalainen Jake Chelios.

Urallaan mm. Jukureissa pelannut Brandon Yip, 36, on Kiinan kapteeni olympialaisissa.

Ulkomaalaisvahvistukset on roudattu kisoihin häpeällisen faktan vuoksi: jääkiekkokääpiö Kiinan oma pelaajatuotanto ei riitä lähellekään olympiatasoa.

Nöyryytyksen välttämiseksi sekä Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF että Kiinan valtio ovat olleet valmiita tulkitsemaan omia sääntöjään luovasti.

IIHF:n sääntöjen perusteella pelaaja on olympiakelpoinen, mikäli hän on 1) edustamansa maan kansalainen ja 2) pelannut vähintään kaksi kiekkokautta edustamansa maan sarjassa.

Koko Kiinan joukkue koostuu KHL-seura Kunlun Red Starin pelaajista. Kunlun on keväästä 2020 pelannut koronaviruspandemian vuoksi kotiottelunsa Venäjällä.

Kiina ei puolestaan salli kansalaisilleen kaksoiskansalaisuutta. Maalivahti Smith kertoi kuitenkin hiljattain ESPN:n haastattelussa hänelle luvatun jo Kunlun-sopimusta rustatessa kaudella 2018–2019, ettei hänen täydy missään nimessä luopua Yhdysvaltojen passistaan.

IIHF:n entinen puheenjohtaja Rene Fasel perusteli aikoinaan Kiinan päästämistä olympiakiekkoon halulla kasvattaa lajin suosiota 1,4 miljardin asukkaan maassa.

Kuinka olympiadebyytissä kävikään? Kiina hätkäytti maailmaa häviämällä 0–8. Saa nähdä, kuinka kuumaksi kiekkohuuma yltyykään sen jälkeen, kun Kiinan surkea palkkasoturijoukko on kohdannut muut alkulohkovastustajansa Kanadan ja Saksan.