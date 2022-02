Norjan hiihtojoukkueessa kuohuu: "Tuntuu kuin minua olisi isketty puukolla selkään"

Emil Iversenin mukaan hänelle oli luvattu paikka perjantain kisaan. Häntä ei kuitenkaan valittu matkalle.

Kaksissa edellisissä maastohiihdon MM-kisoissa yhteensä neljä mestaruutta sivakoinut Emil Iversen ei mahtunut mukaan Pekingin olympialaisten mieshiihdot avanneeseen yhdistelmäkisaan, ja myös perjantainen 15 kilometrin kisa käydään ilman Iverseniä. Torstaina Iversen oli sanoissaan varsin jyrkkä, kun kohtelusta kysyttiin.

– Ei se, että minua ei valita (joukkueeseen), ole niin karmeaa. Mutta se, miten asiaa on käsitelty (joukkueessa), se on ollut aika pelottavaa ja siihen on vaikea suhtautua. Tuntuu kuin minua olisi isketty puukolla selkään, Iversen sanoi.

Iversenin mukaan hänelle oli luvattu paikka perjantain kisaan.

– Tunnen olevani tärkeä ja hyvä joukkuepelaaja. Sekä ladulla että sen ulkopuolella. En ymmärrä tätä, mitä olen joutunut kokemaan viimeisen 24 tunnin aikana, tällä kaudella varsin vaisusti pärjännyt Iversen tilitti.

Norjan maastohiihtojoukkueen johtaja Espen Bjervig kertoi kokoustaneensa sekä pidempien matkojen ryhmän valmentajan Eirik Myhr Nossumin että sprinttijoukkueen valmentajan Arild Monsenin kanssa joukkuevalinnasta. Sen enempää ei prosessia selvitetty.

– En kommentoi sisäisiä asioita, ja käyn tätä läpi Emilin kanssa, koska kaikki tämä (hiihtäjän kritiikki) tuntuu epäselvältä minulle, Bjervig sanoi.

Maastohiihtoaan rakastavassa Norjassa Iversenin kitkerä ulostulo otettiin vakavuudella vastaan. Ja totta kai myös naisten maajoukkueen valmentaja Ole Morten Iversen sai vastata, miten poikansa Emil oikein voi.

– Hänellä on karmeaa, isä vastasi.

Norjaa edustavat perjantain 15 kilometrillä Johannes Hösflot Kläbo, Pål Golberg, Hans Christer Holund ja Erik Valnes.

Kilpailu alkaa kello 9.