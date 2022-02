Olympiavoittajan kultasuudelma kuohuttaa Italiassa – taustalla raju riita: ”Minua ei haluttu tänne”

Arianna Fontana kohautti voittonsa jälkeen.

Kaukalopikaluistelun italialainen legenda Arianna Fontana toisti neljän vuoden takaisen temppunsa ja otti olympiakultaa 500 metrillä.

Olympiamitali oli 31-vuotiaalle Fontanalle jo kymmenes. Hän jätti ennakkosuosikin, Hollannin Suzanne Schultingin kakkoseksi huimalla loppukirillään.

Isoimmat otsikot Fontana kuitenkin nostatti vasta voittonsa jälkeen, kun hän sivuutti muut Italian joukkueen jäsenet ja luisteli valmentajapuolisonsa Anthony Lobellon luo. He suutelivat.

Näyttävä ele tulkittiin protestiksi Italian lajiliiton suuntaan, mikä on kuohuttanut saapasmaassa.

Fontana kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan, ettei liitto tukenut häntä ja hänen valmentajapuolisoaan.

– Minä ja perheeni jouduimme huonoon tilanteeseen. He (Italian lajiliitto) eivät halunneet minua tänne. He eivät halunneet, että mieheni olisi valmentajani, olympiavoittaja sanoi.

– He eivät auttaneet meitä. Itse asiassa he yrittivät löytää keinoja, etten olisi päässyt tänne (olympialaisiin) ollenkaan. Se oli rankkaa.

Arianna Fontana luottaa valmentajapuolisoonsa Anthony Lobelloon.

Fontana sanoi ongelmien alkaneen, kun hän edellisen olympiakultansa jälkeen teki miehestään uuden valmentajansa.

– Nyt hän todisti olevansa paras mahdollinen valmentaja.

Fontana kertoi nähneensä Italian lajiliiton virkahenkilöitä käytävällä voittonsa jälkeen.

– He eivät edes tulleet onnittelemaan. On oikeastaan parempi, että he pysyvät poissa, luistelusankari ilmoitti.

Fontana ei aio edustaa Italiaa enää neljän vuoden kuluttua, jos asiat eivät muutu hänen kannaltaan suosiollisemmiksi.