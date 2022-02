Virpi Sarasvuo kertoo erityisestä yhteydestä Kerttu Niskaseen: ”Jotenkin olen kantanut Kerttua sydämessäni kaikki nämä vuodet”

Virpi Sarasvuo arvioi, että avaintekijät Kerttu Niskasen menestyksen taustalla ovat aviomies Juho Mikkonen valmentajana ja ”arjen arkkitehtuuri”.

Jos takavuosien menestyshiihtäjältä Virpi Sarasvuolta (entinen Kuitunen) olisi kysytty ennen naisten 10 kilometrin kilpailua, saavuttaako Kerttu Niskanen mitalin, niin vastaus olisi ollut ehdoton: kyllä!

– Ai kamala, miten voi olla yhtä aikaa onnellinen ja harmissaan. Tietenkin olen tosi onnellinen Kertun puolesta ja toki Kristankin, mutta erityisesti Kertun, koska hän oli vailla sitä ensimmäistä henkilökohtaista mitalia, Sarasvuo sanoi HS:lle torstaina kisan jälkeen.

Sarasvuo kertoi olleensa aivan varma, että Niskanen ”kairaa” voiton.

– Sitten se jää tuollaiseen naurettavaan 0,4 sekuntiin. Tunnen tuskan ja olen samaan aikaan onnellinen. Vaikka se hopeakin on hieno, niin voisin väittää, että se varmaan pikkuisen aikaa harmittaa siellä kohteessakin. Toivon, että Kertun hopea saa kultareunukset mahdollisimman nopeasti.

Ennen kisaa Sarasvuo kertoi olleensa aivan varma, että vähintään mitali tulee.

– Jos kulta oli joskus tarjolla, se oli nyt, ja niinhän se olikin. Jotenkin on ollut sellainen tunnelma, että kaikki on kohdallaan ja kulta on otettavissa. Todella toivoin, että se olisi Kertun kaulassa tänään.

Sarasvuo arvioi, että avain Niskasen nousuun elämänsä kuntoon on se, että aviomies Juho Mikkonen on nyt hänen valmentajansa.

– Siinä on lähellä ihminen, joka pystyy seuraamaan harjoittelua päivittäin ja johon Kerttu luottaa täydellisesti. Se on kuitenkin valmennussuhteessa yksi tärkeimmistä asioista, sanoi Sarasvuo, joka omalla urallaan saavutti monien arvokisamitalien lisäksi muun muassa kaksi maailmancupin kokonaisvoittoa

Sarasvuo uskoo, että jotain vaikutusta oli myös viime talven raskaalla pettymyksellä, jonka aiheutti kauden katkeaminen mystiseksi jääneen pohjeluun murtuman takia jo ennen MM-kisoja.

– Se sai jotenkin vielä kiteytettyä tekemisen ydintä sellaiseksi, että se poikii nyt tällaisena tuloksena. Kun tuli tuollainen vamma, se tavallaan pakotti vielä enemmän niiden asioiden ääreen, joita piti parantaa seuraavan tason saavuttamiseksi.

Sarasvuo muistutti, että Niskasella on ollut hyviä valmentajia toki aikaisemminkin.

– Valmentajista se ei ole ollut kiinni, mutta nyt tekemiseen on löytynyt selvästi se arjen arkkitehtuuri, joka palvelee parhaiten tuloksen tekemistä. Siinä on jatkuva seuranta ja se luottamus.

Kun Kerttu Niskanen saavutti uransa ensimmäisen voiton maailmancupissa vuoden 2014 ensimmäisenä päivänä, Sarasvuo kirjoitti pari päivää myöhemmin Helsingin Sanomissa julkaistussa kolumnissaan Niskasesta poikkeuksellisen lämpimin sanakääntein, tähän tapaan:

– Kerttu on lahja maailman lisäksi maastohiihdolle. Pelkät fyysiset ominaisuudet eivät pakettia urheilijana selitä. Kertussa on ihmisenä jotain ainutlaatuista. Hän on auki elämälle. Hän on vilpitön hetken lapsi. Hän osaa nähdä tilaisuutensa. Ja hän osaa käyttää sen ladulla hyväkseen.

Sarasvuo ja Niskanen ehtivät olla maajoukkueessa yhtä aikaa vain yhden kauden, ennen kuin Sarasvuo lopetti menestyksekkään uransa keväällä 2010 Vancouverin olympialaisten jälkeen.

Sinä aikana heidän välilleen syntyi erityinen yhteys, joka perustui molemminpuoliseen kunnioitukseen.

– Kertun energia on aika ainutlaatuinen. Jos ylipäänsä suomalaisessa kulttuurissa joku lausuu kunnioitusta toista kohtaan, se on minusta poikkeuksellista. Sellainen kunnioituksen ilmaisu, jota Kerttu ilmaisi harmitellessaan meidän teittemme eroamista, osoitti hänestä paljon urheilijana ja ihmisenä, Sarasvuo muisteli.

”Se myös avasi tietyllä tavalla oven yhteydenpidolle. Niissä yhteisissä hetkissä ymmärsin, että tietynlaiset arvot ovat Kertulla samanlaisia kuin itselläni.

Sarasvuo kertoi, että yhteys on säilynyt.

– Muistan ne lämpimät keskustelut, jotka käytiin siinä ohuessa aikaikkunassa, kun minä lähdin ja Kerttu saapui maajoukkueeseen. Varmasti loimme niissä hetkissä sellaisen yhteyden, joka kantaa. Jotenkin olen kantanut Kerttua sydämessäni kaikki nämä vuodet ja toivonut parasta.

Sarasvuon mukaan kaksikko on viestitellyt viime vuosinakin ja joskus puhunut puhelimessakin, viimeksi viime talvena Niskasen loukkaantumisen aikoihin.

– Elämässä on ylipäätään tärkeää, että ihmiset tietävät, että on heille olemassa, jos tulee tiukka paikka, Sarasvuo sanoi.