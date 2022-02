Leijonien voitto-ottelu alkoi tahmeasti – Teemu Hartikainen nosti TV5:llä esiin selvän syyn

Pitkä pelaamattomuus näkyi alussa, mutta Leijonat otti rutiinivoiton Slovakiasta. Teemu Hartikainen kommentoi tapahtumia TV5:llä.

Leijonat aloitti olympiaturnauksen rutiinivoitolla. Slovakia kaatui Pekingissä maalein 6–2.

Suomi oli tehokas maalipaikoissaan. Syntymäpäiväsankari, 30 vuotta täyttävä Sakari Manninen tehtaili hattutempun. Miro Aaltonen teki kaksi maalia ja syötti lisäksi Harri Pesosen 2–1-osuman.

Slovakian molemmat maalit teki TPS:n 17-vuotias suurlupaus Juraj Slafkovsky.

Mannisen maaleista kaksi syöttänyt Teemu Hartikainen kommentoi ottelua TV5:n lähetyksessä, ja mainitsi vähemmän yllättävän syyn hieman tahmealle alulle.

– Alku oli vähän kova. Viiden viikon pelaamattomuuden jälkeen oli vähän ruosteista, mutta kun saimme jokusen maalin, niin peli aukesi siitä, Hartikainen sanoi.

– Vaikka alku oli vaikea, luotin, että peli alkaa rullaamaan.

Slovakialla oli heti ottelun avausvaihdossa A-luokan maalipaikka, ja Slafkovsky vei joukkueen johtoon ajassa 5.33. Manninen tasoitti vajaat viisi minuuttia myöhemmin.

Hartikainen pelaa samassa ketjussa kuin seurajoukkueessaan Salavat Julajev Ufassa Sakari Mannisen ja Markus Granlundin kanssa. Ufa pelasi viimeksi 5. tammikuuta.

– On vapaudet pelata omaa kiekkoa. Kentällisillä ja joukkueella on aika simppelit kuviot. Saa toteuttaa itseään, mikä on hienoa, Hartikainen totesi Leijonissa pelaamisesta.

Lohkon avausottelussa aiemmin torstaina Ruotsi voitti Latvian 3–2.