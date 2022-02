Petter Northug teki tarkkoja huomioita Therese Johaugin käytöksestä Niskanen-draaman aikana

Norjan TV2:n asiantuntija Petter Northug hämmästeli, kuinka tiukka kultataisto naisten 10 kilometrillä nähtiin.

Maastohiihdon kaksinkertainen olympiavoittaja Petter Northug, 36, työskentelee Pekingin talviolympialaisissa Norjan TV2:n asiantuntijana. Hän seurasi tarkalla silmällä naisten 10 kilometrin kisan ratkaisuhetkiä.

Kultaa voitti Northugin maannainen Therese Johaug, joka päihitti Suomen Kerttu Niskasen 0,4 sekunnin erolla.

Northug hämmästeli TV2:lle, kuinka tiukaksi kultataistelu meni.

– 0,4 sekuntia on hämmästyttävän kapea ero. Sellainen syntyy pienestä liukastumisesta tai virheestä laskussa. Ero on niin pieni, että on miltei vaikea käsittää, miten 10 kilometrillä voi syntyä sellainen, Northug sanoi.

Johaug lähti ladulle lähtönumerolla 36 ja Niskanen lähtönumerolla 40. Johaug joutui siis maaliintulonsa jälkeen jännittämään tovin Niskasen loppuaikaa. Northug teki tarkkoja havaintoja Johaugin olemuksesta jännittävien hetkien aikana.

– Tilanne oli todella dramaattinen, ja Johaug oli valtavan hermostunut ja kireä maalialueella. Hän juhli estottomasti, kun Niskanen tuli maaliin 0,4 sekuntia häntä hitaampana. Voitto merkitsi paljon Johaugille, jolla oli marginaalit puolellaan tällä kertaa. Tunne on fantastinen, kun kyse olympialaisten kympistä, Northug sanoi.

Jutun pääkuvalla olevalla videolla Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi kommentoi kilpailua.