Leijonat hyökkää olympiajäälle, Kerttu Niskanen mitalisuosikki naisten kympillä – tässä torstain olympiaohjelma ja suomalaiset

Torstaina riittää jännitettävää Pekingin olympialaisissa.

Televisiot auki torstaina kello 9! Avausmatkalla yhdistelmäkisassa neljänneksi sijoittunut hiihtotähti Kerttu Niskanen lähtee yhtenä suosikeista tuolloin starttaavalle naisten kympille.

– Kaikki on tehty, mitä suunnitelmissa on ollut, ja kaikki mennyt hyvin, niin pitää olla ihan luottavaisin mielin. Kova kisa tulee olemaan ja kyllä varmaan lähden alusta asti hiihtämään mahdollisimman kovaa, yritän antaa kaikkeni ladulle, NIskanen kommentoi Olympiakomitean tiedotteessa.

Suomalaisista mukana ovat myös Krista Pärmäkoski, Johanna Matintalo ja Anne Kyllönen.

Suomalaisittain olympiatorstai jatkuu herkullisena kello 10.40, kun Leijonat pääsee irti olympiajäällä. Kiekkomiehet kohtaavat avausottelussaan Slovakian.

– Pitää olla valmiina heti ensimmäisestä pelistä alkaen. Tavoitteena on voittaa oma lohko ja päästä suoraan kahdeksan joukkoon. Lohko on kuitenkin kova, eikä sitä ole helppo voittaa. Meidän pitää olla valmiina joukkueena nopeammin kuin esimerkiksi MM-kisoissa. Uskon, että siitä on hyötyä, että joukkueella on yhteisiä kokemuksia ja pelaajat tietävät, mitä voittaminen vaatii, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kommentoi.

Torstain koko ohjelma ja kellonajat alla.