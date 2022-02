Kommentti: Tässä on Suomen olympiajoukkueen kuumin naisurheilija

Kerttu Niskanen taistelee torstaina jopa olympiakullasta. Kaikki on nyt kiinni siitä, miten hän käsittelee paineet, kirjoittaa Marko Lempinen Zhangjiakousta.

Kerttu Niskanen, 33, on tarponut pitkän tien noustakseen tähän asemaan.

Zhangjiakou

Keli oli selkeä, pikkupakkasta. Harri Kirvesniemi jännitti Sarajevon kisakylässä rystyset valkoisina, kun hänen naisystävänsä Marja-Liisa Hämäläinen (sittemmin Kirvesniemi) taisteli olympiakullasta Neuvostoliiton Raisa Smetaninaa ja Norjan Brit Petterseniä vastaan naisten kympin perinteisellä.

Marja-Liisa voitti – kuten tunnetusti myös 5 km:n ja 20 km:n olympiastartit tuolloin 1984 kisoissa.

– Jännitti enemmän kuin yksikään kisojen omista starteista – ja jostain syystä erityisesti juuri se kympin kisa, Harri Kirvesniemi muistelee nyt.

Pekingin olympialaisissa on tullut kuluneeksi 38 vuotta siitä, kun suomalaisnainen voitti edellisen kerran olympiakultaa kympillä. Sitä edeltävä voitto oli puolestaan vuodelta 1952, jolloin Lydia Wideman sivakoi ykköseksi Oslossa.

– Nyt jännittää totta kai se, palaako Suomi Pekingissä jopa kultakantaan tällä matkalla, Kirvesniemi sanoo.

Niin, nyt se on pitkästä aikaa aidosti realismia.

Torstai voi viimein olla se päivä, jolloin Kerttu Niskanen karistaa valtavan taakan harteiltaan.

Taakan, joka olisi saanut jo monet heittämään pyyhkeen kehään.

Kerttu Niskanen (8) ja Krista Pärmäkoski (7) yhdistelmäkilpailussa.

Pekingissä Suomen kaksi kuuminta naisurheilijaa ovat olleet Niskanen ja tähtimaalivahti Noora Räty, jota ei edes valittu Naisleijonien olympiajoukkueeseen. Kun kaksikosta vain toinen on paikalla, tuloksellisesti katseet kääntyvät automaattisesti häneen.

Niskanen on nyt kuumista kuumin!

Kestävyyslahjakas Niskanen, 33, on tarponut pitkän tien noustakseen tähän asemaan. Kuuluisan hiihtoperheen sinnikäs ja omapäinen hiihtäjä rynni perinteisen kympillä kahdeksanneksi jo Oslon MM-kisoissa 2011, mutta sen jälkeen hän on aina jäänyt, enemmän tai vähemmän, väliinputoajan rooliin.

Valtavista vastoinkäymisistä monesti kärsinyt Niskanen ei siis koskaan ole ollut edes naisten hiihtomaajoukkueen ykkösnimi – paitsi nyt.

Ensin hänen edellään oli pitkään Aino-Kaisa Saarinen, sittemmin erityisesti Krista Pärmäkoski, toisinaan Anne Kyllönenkin. Eikä Pärmäkoski ole vieläkään kauaksi jäänyt; myös hän iskee Zhangjiakoun kympille yhtenä suurista mitalisuosikeista.

Niskanen on saavuttanut neljä arvokisamitalia viesteistä, mutta uransa ensimmäistä henkilökohtaista mitalia hän on metsästänyt jo peräti 11 vuotta. Se on hänen tapauksessaan kuin olisi kuuluisaa Iisakin kirkkoa rakentanut, sillä täysosumaan uskottiin totisesti jo esimerkiksi Sotshissa 2014.

Näihin vuosiin on mahtunut niin paljon vastoinkäymisiä ja pettymyksiä, että vain harvat uskoivat hänen enää kypsyvän elämänsä kuntoon.

Moni urheilija olisi vastaavassa tilanteessa jo heittänyt pyyhkeen kehään.

Zhangjiakoun ladut ovat kuin Niskaselle luodut.

Zhangjiakoun ladut ovat kuin Niskaselle luodut. Tarjolla on pitkiä vuorohiihto-osuuksia, ja myös maitohappokoneelle loistavasti istuvia nousuja. Sitkeä vuorohiihto ”ratakiskomaisilla” laduilla on hänen selkeä vahvuutensa.

Kuntonsa Niskanen on tietysti luonut jo ennen olympiamaisemiin saapumista. Saattoi sittenkin olla olympianäkymien kannalta lottovoitto, että häneltä murtui pohjeluu juuri ennen viime talven Oberstdorfin MM-kisoja.

Niskanen kävi tuolloin syvemmällä kuin koskaan ja oli lähellä lopettaa uransa. Hetkeen hän ei nähnyt enää toivoakaan, ainoastaan tuskaa. Kunnes hän alkoi kevään korvalla ymmärtää, että pakkolepo saattoi sittenkin olla parasta mahdollista terapiaa sekä hänen keholleen että mielelleen.

Niskanen hiihti yhdistelmäkisan neljänneksi.

Jo yhdistelmäkisassa Niskanen osoitti olevansa elämänsä kunnossa taisteltuaan selkeällä kakkosmatkallaan loppuun asti mitalista (jäi neljänneksi). Se oli jo uran viides nelossija aikuisten arvokisoissa.

Aiemmat nelossijat olivat kaikki voitettuja. Nyt torstaina Niskanen on ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa hän on selkeä mitalisuosikki – ja nelossija olisi selkeä pettymys. Paineet ovat kasvaneet hetkessä.

On hyvin todennäköistä, että myös pikkuveli Iivo Niskasen huimat olympiamenestykset – niin aiemmilta kerroilta kuin jo Pekingin yhdistelmäkisasta – ovat kasvattaneet Vieremän Koittoa edustavan naistähden taakkaa. Kilpailuhenkinen Kerttu kun ei ole koskaan nuorenakaan halunnut hävitä veljelleen.

Vaarana on, että liiallisesta kunnianhimosta tulee Niskanen pahin vastustaja kisassa. Vielä suurempi kuin kisan suvereenista ykkössuosikista Norjan Therese Johaugista. Tai sitten hillitön kilpailuvietti realisoituu hänen vahvuudekseen, ja jopa Johaug voi olla helisemässä.

Kaikki on nyt kiinni siitä, miten Niskanen käsittelee kisakylänsä huoneeseen väistämättä ilmestyneet haamut, ne paineet.