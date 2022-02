Itävaltalainen olympiahiihtäjä Mika, 22, sai nimensä nuorena kuolleelta legendalta – hän uskoo tietävänsä, miksi Mika Myllylä joi liikaa

Nuoren itävaltalaisen olympiaurheilijan unelma on tulla joskus yhtä hyväksi hiihtäjäksi kuin Mika Myllylä. Hän on sitä sukupolvea, jonka toivotaan palauttavan 2019 dopingskandaalin myötä pohjamutiin vajonnut Itävallan maastohiihto takaisin maailmankartalle.

Zhangjiakou

Itävaltalaishiihtäjä Mika Vermeulen ei unohda hetkeä, jolloin sai kuulla hiihtolegenda Mika Myllylän kuolemasta.

Tämä tapahtui 5. heinäkuuta 2011. Vermeulen oli oli tuolloin vasta 12-vuotias.

– Se oli hyvin surullinen hetki, Vermeulen kertoo IS:lle Zhangjiakoun olympiamaisemissa.

Myllylän poismeno 41 vuoden iässä kosketti nuorta itävaltalaista läheisesti, koska Vermeulen oli saanut etunimensä moninkertaisen suomalaisen arvokisamitalistin mukaan. Isä Vincent ja äiti Dorien olivat ihastuneet Myllylään vuonna 1998, kun tämä voitti Naganon sakeassa lumipyryssä olympiakultaa 30 kilometrillä.

– Sitten tuli vuosi 1999 ja Ramsaun MM-kisat, joissa Myllylä voitti muun muassa kolme kultaa. Äitini odotti silloin minua, ja niitä kisoja seuratessaan vanhempani olivat vakuuttuneita, että nimekseni tulee Mika, Pekingin kisojen yhdistelmäkisassa 16:nneksi sijoittunut Vermeulen, 22, selvittää.

Mika Myllylä voitti Naganon sakeassa lumipyryssä olympiakultaa 30 kilometrillä.

– Varmasti suurimman vaikutuksen Mika teki vanhempiini juuri silloin Naganossa, jossa keli oli umpisurkea, mutta silti hän vaan jaksoi painaa väsymättömästi maaliin asti.

Vincent Vermeulen oli itse hiihtänyt MM-kisoissa 1993 ja 1995, ja kun myös hänen äitinsä oli kilpahiihtäjä, Mikan lajivalinta tapahtui nopeasti – omien sanojensa mukaan jo noin kolmen vuoden iässä.

Vuonna 2017 Mika Vermeulen osallistui Lahdessa järjestettyihin nuorten MM-kisoihin yhdistetyn kilpailijana, mutta vaihtoi sen jälkeen mastohiihtoon.

– Suuri unelmani on joskus tulla yhtä hyväksi hiihtäjäksi kuin Myllylä. Kaikki tiedämme mitä hänelle tapahtui, mutta sitä hänen komeaa perintöään ei saa unohtaa, Vermeulen korostaa.

Mika Myllylän saalis Ramsaun MM-kisoissa kolme kultaa ja yksi hopea.

Mika Vermeulen kuvattuna helmikuussa 2021.

Lahden MM-kisoissa 2001 Myllylä kärysi dopingista viiden muun suomalaishiihtäjän tavoin. Pitkin vuosikymmentä kävi yhä selvemmäksi, ettei Myllylä ollut päässyt yli käryn aiheuttamasta häpeästä.

Lopulta Myllylä yritti irtiottoa ja puhdistautumista aiheesta myöntämällä epo-hormonin käytön, mutta siinä vaiheessa oli jo liian myöhäistä. Legenda oli tunnetusti lievittänyt tuskaansa alkoholilla ja sairastunut päihderiippuvuuteen, josta selviämiseen ei enää löytänyt voimia. Yllättävän harvat vakavasti päihdesairastuneet löytävät.

– Olin tosi nuori Mikan kuollessa, enkä sillä tavalla osannut ajatella asioista. Mutta vartuttuani olen tullut tietoiseksi hänen rajusta kohtalostaan – koko hänen tarinastaan. Olen jutellut aiheesta paljon vanhempieni kanssa, Vermeulen sanoo.

– Sellaista surullista loppua ei kenenkään pitäisi kohdata. Uskon, että Myllylä joi alkoholia liikaa, koska tunsi itsensä hyvin yksinäiseksi. Yksinäisyys oli hänelle liikaa, ja alkoholilla kenen tahansa on helppo turruttaa pahaa oloa. Se on vieläpä laillinen päihde.

Vermeulen ladulla Oberstdorfissa maaliskuussa 2021.

Vermeulen haluaa ilmiselvästi ymmärtää niitä vaikeuksia, joiden parissa suomalaistähti joutui kamppailemaan. Yksinäisyyden tunne on huippu-urheilussa erittäin tyypillinen erityisesti tähtien kohdalla.

– Jos olisin itse ollut samaa sukupolvea, olisin varmasti itsekin tuntenut yksinäisyyttä, hän arvelee.

– Myös meillä nykysukupolvien urheilijoilla riittää erilaisia vaikeuksia, mutta meidän on löydettävä toisenlainen tie niistä selviytymiseksi. Meidän kaikkien on säilytettävä parhaat muistot Mikasta, hänen huikeasta urastaan.

Itävallan nuori Mika Vermeulen (keskellä) hiihti jopa yllättävän hyvin miesten yhdistelmäkisassa Zhangjiakoun olympialaduilla.

Kaksi nuorten MM-joukkuekultaa yhdistetyssä saavuttanut Vermeulen kilpailee Zhangjiakoussa vielä perjantaisella 15 kilometrin perinteisellä, kunnes lähtee keskittymään helmikuun lopussa järjestettäviin nuorten MM-kisoihin.

– Siellä aion jättää mahdollisimman monta suomalaista taakseni, Vermeulen tokaisee virnistäen.

Olympiakullasta haaveileva Vermeulen on Itävallan maajoukkueessa juuri sitä sukupolvea, jonka toivotaan palauttavan maan pohjamutiin vajonnut edustushiihto takaisin maailmankartalle seuraavien 5–10 vuoden aikana. Itävallan maastohiihto romahti 2019 Seefeldin MM-kisoissa paljastuneen dopingskandaalin myötä.

Mika Vermeulen (vas.) miesten yhdistelmäkisassa.

Itävaltalaishiihtäjä Max Hauke jäi poliisin ratsiassa verekseltään kiinni, veritankkausta hotellihuoneessa tehdessään. Joukkuetoveri Dominik Baldauf myönsi myöhemmin dopingin käytön.

– Sekä Suomen että Itävallan maastohiihto ovat kokeneet kovia. Suomelta kesti pitkään saada uusi iskukykyinen joukkue jalkeille, ja oman aikansa se ottaa myös Itävallassa, Iivo Niskasta, Ristomatti Hakolaa ja Joni Mäkeä roolimalleinaan pitänyt Vermeulen sanoo.

– Nyt Suomella muuten on mahtava joukkue täällä Pekingissä. Iivo on tietenkin ykköstähti, mutta joukossa on myös paljon uusia nuoria, kuten Remi Lindholm. Naistenkin puolella on vahvaa näkymää.

Lopuksi Vermeulen palaa naisten viime lauantaiseen yhdistelmäkisaan, jossa Itävallan Teresa Stadlober saavutti olympiapronssia.

– Teresa todella ansaitsi mitalinsa. Hän näytti, että puhtaanakin voi pärjätä, ja ettei kansalaisuudella ole mitään tekemistä sen kanssa, oletko hyvä urheilija vai et.