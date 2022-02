Tällainen on Niskasten ihmeellinen hiihtoperhe – isä raivasi ensiladut, suksirahat nostettiin perunapellosta

Niskasten hiihtoperheessä on jo kisojen ensimmäisen viikon aikana juhlittu kolmea mitalia. Mitä Vieremällä kasvaneiden olympiamitalistien taustalta löytyy?

Iivo Niskanen kruunasi omat ja perheensä kisat jo kesken Pekingin olympialaisten voittamalla perjantaina olympiakultaa päämatkallaan 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdössä.

Torstaina isosisko Kerttu Niskaselta jäi olympiakulta naisten 10 km kilpailussa vaivaisen neljän kymmenyksen päähän.

Edellisen kerran veli ja sisko ovat voittaneet mitalin talviolympialaisissa Torinossa 2006, kun tempussa onnistuivat kroatialaiset alppihiihtäjät Ivica ja Janica Kostelic.

Niskanen nappasi Pekingissä jo yhdistelmäkisan pronssia ennen perjantaista jättipottiaan.

Tällainen on Niskasten perheen keskimmäisten sisarusten, Iivon ja Kepan, latu huipulle.

Niskasten pihapiirissä Vieremällä kilpailtiin vuoden ympäri. Monipuolinen liikunta loi pohjan, jolle huippuunsa viritetty urheilijan keho on voinut rakentua. Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys ja puhtaat kestävyysominaisuudet luotiin huomaamatta.

– Tuloksista päätellen, ja koska kestävyysurheilupohja oli heti molemmilla hyvä, niin molemmilla oli taustalla luontaista ja monipuolista liikuntaa, sanoo Esko Paavola, Niskasten lukioaikainen valmentaja.

Iivon ja Kertun lisäksi perheessä hiihtoa harrasti myös perheen esikoinen Katri. Myöhemmin tunnetuksi muotisuunnittelijaksi urallaan edennyt Katri ei ollut niin kilpailuhenkinen kuin häntä kaksi vuotta nuorempi Kerttu ja kuusi vuotta nuorempi Iivo. Perheen neljästä lapsesta nuorin, Iita, ei ole julkisuuden henkilö.

– Kun maalla asutaan, niin harrastajia on vähän. Jos perheestä löytyy treeni- ja kilpakumppani, niin kyllähän se on vahvuus. Silloin tulee tehtyä enemmän. Varmasti sisarukset ovat toisiaan auttaneet, Paavola arvioi.

Hiihtourien ensimmäisiä satoja kilometrejä Niskaset tahkosivat Eero-isän tekemillä pihapiirin latu-urilla. Eero Niskasen mukaan Kerttu oli ekaluokkalainen, kun unelma olympiamitalista syttyi hiljattain hiihtämisen aloittaneen nuoren tytön silmissä.

– Kerttu taisi olla seitsemänvuotias kun katselimme hiihdon MM-kisoja tv:stä. Kun suomalaisten kaulaan ripustettiin mitali, niin Kerttu sanoi, että tuollaisen minäkin haluan. Siitä se lähti, unelma olympiamitalista, Eero Niskanen muisteli torstaina Ilta-Sanomille.

Saman palon Kerttu Niskasen silmistä huomasi myöhemmin Paavola, joka valmensi Niskasta 2004–2012.

– Joskus olen maininnutkin, kun sain Kertulle pitää puhetta, että minun silmiini on pistänyt silmien palo. Kertussa on kaksi eri puolta. Normaalielämässä hän on säihkyvä, säkenöivä, iloinen ja ystävällinen. Lähtöviivalla on taistelijan ilme, josta näkee, että ollaan tosissaan.

Esko Paavolan mukaan Kerttu Niskanen on kilpalatujen ulkopuolella säihkyvä, säkenöivä, iloinen ja ystävällinen.

Iivo Niskasta Paavola valmensi 2008–2013. Paavola on yksi merkittävimmistä henkilöistä Niskasten perheen olympiamitalipyryn taustalla.

– Kerttu pärjäsi Hopeasompa-kisoissa jo todella hyvin ja sitten hän lähti urheilulukioon Vuokattiin. Ensimmäinen valmentaja Esko Paavola sai jalostettua taitoja eteenpäin, ja siitä se lähti, Eero Niskanen kertoi.

Paavola vastaavasti kehuu menestyshetkellä vuolaasti Tarja-äidin ja Eero-isän merkitystä. Paavolan mielestä Niskasten perhe on ollut valmentajan näkökulmasta ihanteellinen.

– Taustalla ei voisi olla parempaa perhettä. Kolmen K:n taktiikka päti kotona. He kuljettivat, kustansivat ja kannustivat mutta eivät koskaan puuttuneet valmennukseen. Sen parempaa taustatukea ei ole kuin heiltä sai, Paavola kiittää.

Vuonna 2018 sanomalehti Kalevan haastattelussa Eero Niskanen paljasti, ettei valmentajan, voitelumiehen, kuljettajan ja huoltajan rooli ollut aina helppo. Lapsia kuskattiin vihreällä farmarimersulla, hiihtovälineitä suksiboksissa sen katolla. Voide- ja välinehankintoja varten oli pinnisteltävä.

– Monenlaista säästökuuria on tehty... Erosin jopa ammattiliitosta, että sain parit kolmet sukset ostettua. Olin sen verran varma työnantajasta, etteivät hommat heti lopu, Eero Niskanen kertoi Kalevalle.

Kerttu Niskanen kahmaisi neljä vuotta sitten Pyeongchangissa olympiakultaa voittaneen pikkuveljen syleilyyn.

Sisaruksiaan nuorempi Iivo oli uransa alkuvaiheilla maajoukkuehiihtäjäksi nousseen Kertun ja muotisuunnittelijana menestyneen Katrin vanavedessä. Kymmenisen vuotta ja kolme olympiakultaa myöhemmin asetelma on kääntynyt päälaelleen.

– Sisarukset ovat molemmat omistautuneet jo pienestä pitäen hiihtoon sellaisella pieteetillä, ettei heidän nousunsa kansainväliselle huipulle ole yllättänyt millään tavalla, hiihtolegenda Harri Kirvesniemi sanoi Ilta-Sanomille 2017.

Iivo Niskasen maailman parhaan perinteisen hiihtäjän titteli on kuitenkin yllätys siihen nähden, mitä Esko Paavola ajatteli nähtyään 14-vuotiaan Niskasen ensimmäiset potkut ja työnnöt.

– Se oli aika kaukana hyvästä hiihtämisestä. En ollut nähnyt Iivoa, miten hän hiihtää lumella. Kun hän tuli ensimmäisen kerran Vuokattiin leirille ja he (rulla-)hiihtivät Kertun kanssa pertsalla tuonne vaaralle, niin tuli vain ajatus: Suomen kovin poika, ja tuollaisella tekniikalla hiihtää?

Paavolan mukaan tekniikka ei ollut kuitenkaan ongelma, koska Iivo oli lahjakas oppimaan. Hänen mukaansa Niskanen korjasi tekniikkavirheet nopeasti, kun sai siihen mallia.

– Kun hänelle näytti videolta Kertun hiihtoa ja hänen omaa hiihtoaan, niin hän ymmärsi idean, miten perinteistä hiihdetään.

Iivo ja Kerttu Niskanen juhlivat tammikuussa Tour de Skillä perinteisen kisan voittoa samana päivänä.

Lahjakkuuden oppia ja omaksua uusia asioita havaitsi myös Vieremän yläasteen entinen liikunnanopettaja Heikki Kuulasmaa, joka arveli 2018 Ilta-Sanomien haastattelussa, että yläasteiässä jalka- ja lentopalloa sekä yleisurheilua harrastanut Niskanen olisi pärjännyt lajissa kuin lajissa.

– Olen kutsunut Iivoa aina fyysiseksi neroksi. Oli melkein mikä laji tahansa, niin Iivo oppi sen hetkessä.

Kuulasmaa tuki myös Niskasen hiihtouraa ennen kuin tämä sai ensimmäiset suksi- ja sponsorisopimuksensa.

– Hän oli jo silloin itsenäinen, äärettömän kunnianhimoinen ja määrätietoinen. Iivo viljeli perunaa perheen pienellä peltotilkulla ja myi perunat syksyllä. Näin hän tienasi rahaa uusiin suksiin ja muihin varusteisiin, Kuulasmaa kertoi 2018.

– Minäkin ostin aina ison säkillisen, vaikkei meillä ole kotona kunnon säilytyspaikkaa. Puolet perunoista meni pilalle, mutta annan kyllä ison arvon Iivon hirmuiselle himolle.

Puhtaasti hiihtäjänä Kerttu Niskanen on aina ollut veljeään lahjakkaampi. Lukioon tullessaan Niskanen erottui muista kestävyysominaisuuksillaan, mutta hiihtäjäraakiletta ei oltu ennen valmennettu.

– Ei sillä niin ollut merkitystä, koska hän oli liikkunut ja hiihtänyt paljon ja pohjat olivat hyvät. Kertun vuorohiihto on ollut aika samantyyppistä koko ajan, ja se on hioutunut koko ajan paremmaksi. Hänellä on persoonallinen pitkä ja pyörittävä potku, ja ruumiinrakennekin suosii pitkäpotkuista vuorohiihtoa.

Paavola sai valmennettavaksi koskemattoman mutta luonnonlahjakkaan urheilijanalun. Niskasen henkilökohtaisena valmentajana hän aloitti lukion toisena vuonna.

Esko Paavola on yksi tärkeimmistä henkilöistä Niskasten hiihtosuvun menestyksen taustalla.

Sinnikkyys. Jopa sisu. Ne ovat kestävyysurheilussa pakollisia ominaisuuksia. Paavola kehuu Niskasten sietokykyä, kun he joutuvat kilpailuissa äärirajoille.

– En ole koskaan nähnyt Iivoa tai Kerttua maalissa siten, että heitä pitäisi talutella tai että he makaisivat viittä minuuttia kentällä. Tulee sellainen tunne, kuin he eivät olisi vielä antaneet kaikkeaan. He eivät saa itseään niin väsyneiksi. En muista koskaan nähneeni Kertun pötkähtämässä pitkälleen maaliintulon jälkeen.

Paitsi viime talvena, kun Kerttu Niskasen kausi päättyi pohjeluun murtumiseen maailmancupin kilpailussa. Maaliskuun MM-kisat jäivät väliin, ja käveleminenkin täytyi opetella uudestaan. Mutta tuostakin alhosta Niskanen on noussut entistä vahvempana.

– Kerttu on vähän kuin tuore pajuvitsa: taipuu, mutta ei taitu, Paavola luonnehtii.

Muille valmennettavilleen Paavola teki Kerttu Niskasen sinnikkyydestä esimerkin. 2010 Niskanen taisteli terveysongelmista huolimatta alle 23-vuotiaiden MM-kultaa.

– Vielä tammikuun alussa hän oli mykoplasmassa eikä pärjännyt ollenkaan ja oli vähän lohduttomassakin tilassa. Kolme viikkoa myöhemmin hän oli maailmanmestari. Äkkiä hän nousi, kun pääsi terveeksi. Se tuntui yllättävältä, ja olen myöhemmin käyttänyt sitä esimerkkinä, Paavola sanoo.

Iivo Niskanen saavutti olympiapronssia jo avausmatkaltaan 30 kilometrin yhdistelmäkilpailusta.

Iivo Niskanen nousi viimeistään perjantaina kolmansissa peräkkäisissä olympialaisissa saavuttamallaan olympiakullallaan tasavertaiseksi jäseneksi suurimpien suomalaisten olympiasankarien joukkoon. Toisinkin voisi olla, jos maajoukkuevalmentaja Magnar Dalen olisi 2014 kuunnellut paremmin tietäviä.

– Sain (kotimaisilta hiihtoihmisiltä) joitain vihaisia sähköposteja, joissa sanottiin että kotiin jää parempia urheilijoita. Mutta jos meillä ei olisi täällä Iivo Niskasta, olisi tilanteemme aika vaikea, Dalen sanoi Sotshissa 2014.

Sotshissa Niskanen voitti Sami Jauhojärven kanssa parisprintissä ensimmäisen olympiakultansa. 15 kilometrin perinteisellä hän jäi 0,2 sekunnin päähän pronssista ja mutisi Ylen haastattelussa, että seuraavan kerran sitten kahdeksan vuoden päästä.

Niskaset ovat kääntäneet kymmenykset edukseen, vaikkei siltä vielä torstaina tuntunut.

Vanhemmat näkivät lahjakkuuden heti

Iivo ja Kerttu Niskasen tie kohti menestystä ja olympiamitaleja alkoi Vieremällä vuosituhannen vaihteessa. Menestyksen siemenet kylvettiin jo alle kouluiässä, kun lapset katsoivat MM-kisojen palkintojenjakoa, jossa Mika Myllylän kaulaan ripustettiin mitali.

– Minä haluan isona tuollaisen kaulaani, ilmoitti Kerttu.

Eero ja Tarja Niskanen torstaina, Kertun hopeahiihdon jälkeen.

Kerttu aloitti hiihtämisen seitsemänvuotiaana, Iivo vähän myöhemmin. He kilpailivat keskenään, ensin pihalla sitten koulumatkalla, jonka he hiihtivät.

– Minä ajoin lumikelkalla meiltä kotoa ladun koululle, jonne oli matkaa 900 metriä. Tuosta se meni pellon poikki, helpostihan se meni tuulella umpeen, mutta Kerttu ja Iivo vaan tykkäsivät siitä, muistelee heidän isänsä Eero.

– Siinä koulumatkalla he ottivat myös ensimmäisen kerran mittaa toisistaan. Etenkin Iivo halusi näyttää isosiskolle, että hänkin on kova hiihtäjä. Kyllä siinä välillä otettiin oikein kovastikin mittaa toisistaan, isä muistelee.

Tämä tapahtui 2000-luvun alkuvuosina. Sisarusten isä sytytti melkoisen hiihtobuumin Vieremälle.

– Pyysivät, että vetäisin kelkalla myös sellaisen 200 metrin välituntiladun koululle. Näin lapset pääsivät hiihtämään myös välitunneilla. Siellä oli monta muutakin lasta kiertämässä latua, kuin vain Kerttu ja Iivo.

Kaksikosta Kerttu ehti kilpailla lasten ja nuorten sarjassa useamman vuoden, ennen kuin Iivokin innostui hiihtämään kilpaa. Onhan Kerttu neljä vuotta vanhempi veljeään.

– Kerttu menestyi heti nuorena todella hyvin, kun hän muutti Vuokatin urheilulukioon, niin tiesimme, että hänellä on tulevaisuus hiihtäjänä.

– Kun Iivo lähti mukaan kilpailuihin, jo pitkästi yli kymmenvuotiaana, oli lahjakkuus nähtävissä heti, isä Eero muistelee.

– Ei siinä vuoden aikana montaa kisaa ollut, jota Iivo ei olisi voittanut.

Kerttu ja nykyisin muotisuunnittelijana tunnettu Katri-sisko hiihtämässä.

Vanhemmat näkivät heti, että lapset ovat todella lahjakkaita, ja lahjat viittasivat kestävyysurheiluun. He kuljettivat lapsiaan harjoituksiin ja kilpailusta toiseen, elivät mukana harrastuksessa ja kannustivat lapsiaan.

He myös ymmärsivät, että kehittyäkseen maailman huipulle, Kerttu ja Iivo tarvitsivat tuekseen ammattivalmentajat.

– Esko Paavola otti lapset valmennukseensa, se loi pohjan nykyiselle menestykselle, isä painottaa.

Sisarukset napsivat mitaleita nuorten MM-kisoista, joten oli selvää, että odotukset kasvoivat suureksi myös aikuisten sarjassa. Iivon läpimurto oli väkevä, hän voitti Sotshin olympialaisten parisprintissä 2014 kultaa vain 22-vuotiaana.

Nyt Iivolla on kolme olympiakultaa kolmista eri kisoista ja Kerttukin sai henkilökohtaisen olympiamitalinsa, 33-vuotiaana.

– Onhan tämä ihan uskomatonta. Kerttu ottaa uransa ensimmäisen henkilökohtaisen mitalin ja heti seuraavana päivänä Iivo voittaa kultaa. Kyllä tässä ylpeä saa lapsistaan olla, Eero huokaa ja Tarja-vaimo myhäilee vierellä.

Iivon kultahiihtoa oli Niskasilla jännittämässä myös Iivon vaimo Saana. Perhe halusi jännittää kisat oman porukan kesken, ja kilpailun jälkeen valokeilassa oli vain Iivo.

– Kisan jälkeen saimme olla suorassa videoyhteydessä maalialueelle. Oli hienoa päästä onnittelemaan Iivoa oikein kuvan ja äänen välityksellä.

Eero Niskanen painottaa lastensa menestyksen olevan lahjakkuuden ja kovan työn tulosta. Taustalta hän haluaa nostaa esiin myös valmentajat.

– Kertun mies Juho Mikkonen on tehnyt valtavan työn menestyksen eteen, paitsi valmentajana myös suksihuollon puolella. Juho on valinnut kisapaikalla Kertun sukset ja vastannut niiden voitelustakin. Kertun ei ole tarvinnut miettiä noita asioita ollenkaan.

– Siitä on ollut valtava apu.

Niskaset kuuluvat maailman ykkösmerkin Fischerin talliin, joten suksista ei ole puutetta. Tärkeintä onkin pystyä valitsemaan tehtaalta tulleista pareista ne oikeat kilpailuja varten.

– Juho tietää entisenä kilpahiihtäjänä, mitä ominaisuuksia suksilta vaaditaan.

Iivon valmentajana on taas toiminut keväästä 2013 lähtien Olli Ohtonen. Hän on siis pystynyt virittämään suojattinsa jo kolmissa peräkkäisissä olympialaisissa kultakuntoon.

Vieremällä suunnitellaan jo kansanjuhlaa Niskasille olympialaisten jälkeen. Tilaisuudessa ovat paikalla syystäkin myös Tarja ja Eero Niskanen.