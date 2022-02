Olympiatuomio: Viranomaiset kyttäävät tupakoitsijoita, Naisleijonat kiltisti maskit päällä – mutta miksi suomalaisten sauvat katkesivat?

Olympiatuomiossa käydään joka päivä läpi päivän olennaisimmat puheenaiheet Pekingin olympiakisoissa.

Tiistain olympiatuomiossa ruoditaan tällä kertaa tietenkin sprinttihiihtoja ja sivutaan vähän Naisleijonia. Huomiota saa myös Itävallan alppitähti Matthias Mayer.

Raadissa ovat mukana Olli Kivioja sekä miehemme Kiinan vuorilla, Pekka Holopainen ja Marko Lempinen.

Pekka Holopainen

Tähti

Johannes Hösflot Kläbo oli sunnuntaina yhdistelmäkilpailussa kuin unissakävelijä, tulos oli täysi katastrofi. Kilpaveikkojen pettymykseksi tiistain ilme oli jo aivan toisenlainen. Kläbo otti kuudennessa olympiakilpailussaan neljännen kultansa vaikeuksitta.

Puheenaihe

Mäkihypyn sekajoukkuekilpailussa hylättiin peräti viisi lajin huippumaiden naista liian suuren hyppypuvun takia. Säännöt ovat sääntöjä, mutta eiköhän kurinpalautus olisi paikallaan muualla kuin olympiakisoissa, kun naisten mäkihyppy kerrankin saa isoa huomiota?

Moka

Suomen joukkueeseen osui merkittävä osa sprinttikilpailun sauvarikoista. Epäonnestahan näissä tässä kilpailumuodossa toki on kyse. Jasmi Joensuulla olisi ollut harsonohut sauma välieriin, muttei varasauvalla. Lauri Vuorinen menetti viimeisen kaarteen sauvarikossa varman semifinaalipaikan.

Lue lisää: Miksi huippuhiihtäjien sauvat katkeavat niin helposti? Asiantuntija kertoo syyn

Tyyli

Vauhtilajien tähti Matthias Mayer on todellinen olympiaspesialisti: 2014 syöksylaskun kultaa, 2018 ja 2022 super-G:n. Eikä yhtään MM-mitalia koko uralla! Hieman yllättäen vasta toinen kolmen olympiakullan itävaltalainen alppihiihtäjä.

Matthias Mayer juhli Pekingissä super-G:n olympiakultaa.

Yllätys

Jos joku olisi vakavissaan ennustanut, että suomalainen hiihtäjä sijoittuu olympiakisoissa vapaan tekniikan sprintissä, kansallisessa häpeäpilkussa, neljänneksi, eihän sitä kukaan olisi ennen kisoja uskonut. Väittääpä mitä tahansa. Joni Mäen veto oli suorastaan sensaatio.

Lue lisää: Kommentti: Pyllähdykset ovat historiaa, Joni Mäen huippuveto symboloi käännettä – Suomen päävalmentajalta hämmentävän rohkea lausunto

Marko Lempinen

Tähti

Ruotsi otti omansa naisten vapaan sprintissä. Jonna Sundlingilta nähtiin ensimmäisestä paukusta lähtien sellaista ylivoimaa, ettei muilla ollut palaakaan. Sundling voitti finaalinkin lähes kolmen sekunnin kaulalla. Zhangjiakoun raskaat maastot huomioiden suoritus hakee vertaistaan.

Jonna Sundling oli naisten sprintissä täysin ylivoimainen.

Puheenaihe

Joni Mäki oli lähellä jättipommia sprinttifinaalissa. Jo nelossijaa on pidettävä ihmeenä, koska Mäki on pitkin kautta ollut kuutamolla, erilaisista vaikeuksista johtuen. Mäen rohkea tykitys synnytti jo keskustelua normaaliviestistä. Ei kahta kysymystäkään, Suomi taistelee vähintään pronssista.

Moka

Terveysturvallisuus on aina ykkössijalla, mutta Pekingin koronakuplissa kontrolli on jo itsessään niin tiukka, ettei Naisleijonien olisi tarvinnut pelata Venäjää vastaan maskit päällä. Tärkeämpää olisi keskittyä aitoon maskipelaamiseen kuin vastustajan koronaturvallisuuden epäilemiseen.

Lue lisää: Naisleijonat noudatti maskisääntöä, venäläiset eivät – konkarihyökkääjä TV5:llä: ”Ei voi itse vaikuttaa”

Tyyli

Paikan päällä on käynyt varsin selväksi, että kun kiinalaiset johonkin tosissaan tarttuvat, mitä vaan voi odottaa. Silloin kaikki tehdään pieteetillä, tyylillä. Hyvä esimerkki on erään suomalaisen kisoissa kokema tapaus: poliisien nähtyä suomalaisen tupakoimassa, he pistivät pillit päälle ja kurvasivat vauhdilla häntä moittimaan.

Yllätys

Alppihiihto on absoluuttisella huipulla niin herkkä laji, että kolmen peräkkäisen olympiakullan voittaminen tuntuu lähes mahdottomalta. Itävallan Matthias Mayer kuitenkin pystyi tähän ihmeeseen voitettuaan tiistaina supersuurpujottelun. Kova veto, josta on vaikea pistää paremmaksi.

Olli Kivioja

Tähti

Ruotsin Jonna Sundling oli suorastaan mykistävän ylivoimainen naisten sprintissä. 27-vuotias hiihtohirmu latoi jo karsinnassa aivan omilla sekuntiluvuillaan ja jatkoi samaa tahtia kaikissa kolmessa erähiihdossa. Finaalissa olympiakulta ratkesi hyvissä ajoin ennen loppusuoraa.

Jonna Sundling loisti sprintissä.

Puheenaihe

Olihan se erikoinen asetelma. Koronatartuntoja on ilmennyt Venäjän olympiakomitean joukkueessa, mutta vain Naisleijonat ja ottelun tuomaristo pitivät maskit visusti kasvoillaan, venäläiset eivät. Venäläiset vaivautuivat pitämään maskeja kuin näön vuoksi saapuessaan kaukaloon, mutta heittivät ne sen jälkeen pois.

Lue lisää: Naisleijonat pelaa kasvomaskeissa venäläisiä vastaan – asiantuntija tyrmistyi: ”Ihan sairasta!”

Moka

Kiritykki Johannes Hösflot Kläbo otti ilman huippuiskuaankin omansa miesten sprintissä, mutta muuten norjalaisten isku oli historiallisen huonoa. Ensimmäistä kertaa arvokisahistoriassa naisten sprinttifinaalissa ei esiintynyt yhtäkään norjalaista, ja miehissäkin Kläbo huolehti ainoana hiihtomahdin maineesta.

Tyyli

Neljä vuotta sitten Pyeongchangissa USA:n taitoluistelutähti Nathan Che hermoili itsensä ulos mitaleilta jo lyhytohjelmassa. Tällä kertaa 22-vuotias ei jäätynyt: maailmanennätyspisteet 113,97 hautasivat demonit kertaheitolla, ja moninkertainen arvokisamitalisti on lähellä ensimmäistä olympiakultaansa.

Yllätys

Kiinan ”lumiprinsessana” tunnettu, USA:ta vuoteen 2019 asti edustanut 18-vuotias supertähti Eileen Gu ei ujostellut naisten big airin finaalissa. Karmeiden paineiden alla Gu täräytti viimeisellä laskullaan pöytään ensimmäistä kertaa kilpailu-urallaan 1620-asteisen (neljä ja puoli pyörähdystä) hypyn ja nousi kolmannelta sijalta kultamitalistiksi.