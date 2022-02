Harri Kirvesniemen mieleen tuli kesken Joni Mäen mahtihiihdon kutkuttava ajatus – kova arvio Suomen mitalisaumoista

Joni Mäki hiihto miesten sprintissä teki vaikutuksen Harri Kirvesniemeen.

Joni Mäki oli tiistaina Pekingin olympialaduilla huippuvauhdissa ja rynnisti vapaan sprintissä neljänneksi. Jo finaalipaikka oli mahtava saavutus, mutta Mäki taisteli tosissaan mitalista vielä loppusuoralla.

Lopulta vaasalainen jäi pronssille hiihtäneestä Aleksandr Terentjevistä noin 0,8 sekunnin päähän.

– Olihan tämä todella raju suoritus Jonilta! Potentiaali on ollut tiedossa ja Imatralla hiihto oli ihan hyvää, mutta kausi on ollut kuitenkin vaikea, IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi pohti finaalin jälkeen.

Kirvesniemen mielestä Mäki pystyi nousemaan uudelle tasolle urallaan.

– Tämä oli nyt selkeästi uusi askel. En ole ikinä nähnyt, että Joni jaksaisi välierässäkään loppua ihan huippuvauhtia, mutta nyt jaksoi finaalissakin, vaikka hiihti myöhemmässä välierässä. Taktisesti tämä oli Jonilta aivan loistavaa hiihtämistä jokaisessa erässä, Kirvesniemi näkee.

Välierähiihdossaan Mäki löysi hurjan vauhdin loppusuoralla ja kurotti varmasti finaaliin.

Mäki oli neljäntenä viimeisessä kaarteessa, kun kärjessä hiihtänyt Johannes Hösflot Kläbo laittoi jarrut kiinni. Olisiko siinä vaiheessa kannattanut hyökätä ulkopuolelle ja yrittää iskeä, kun muilla selät olivat suorana?

– Kyllä minä sitä mietin, että olisiko se auttanut jos siinä kohdassa olisi työntänyt väkisin ulos ja iskeä, mutta siinä olisi ollut myös riski. Jos muut olisivatkin kiristäneet vauhtia samalla hetkellä, Mäki olisi ollut vielä huonommassa asemassa, Kirvesniemi pyörittelee.

– Nytkin takaa oli vaikea tulla ohi loppusuoralla, sillä Terentjev on niin nopea käsistään ja myös jaloistaan.

Suomalaisittain mahdollisuuksia oli parempaankin kokonaispanokseen, sillä Jasmi Joensuu ja Lauri Vuorinen menettivät välieräsaumansa sauvarikkoon. Vuorinen olisi ollut käytännössä varmasti välierissä ilman haaveria.

Mäen suoritus kääntää suomalaispäivän joka tapauksessa positiiviseksi, sillä sprintissä finaalipaikat ovat harvinaista herkkua etenkin vapaalla hiihtotavalla.

– Haaverit tietysti harmittavat, mutta kyllä Jonin noin hieno hiihto finaalissa ylitti kaikki sprinttiodotukset, Kirvesniemi toteaa.

Myös miesten viestijoukkueen kokoonpano on puhuttanut hiihtoväkeä reippaasti viime päivinä. Mäen heikon alkukauden takia moni on ollut nostamassa Remi Lindholmia viestiin, mutta tämän päivän näytön perusteella Mäki on elämänsä kunnossa.

– Täytyy myöntää, että kun Joni takasuoralla nousi neljänneksi, ensimmäinen asia joka tuli mieleen, oli että nyt on Pasasen Teemulla (hiihtomaajoukkueen päävalmentaja) mietittävää viestijoukkueen suhteen. Joni osoitti että on hyvin sopeutunut korkealle ja että aerobinen puoli toimii, Kirvesniemi sanoo.

Naisten viestijoukkueen mitalipotentiaali on tiedossa pitkään, mutta miesten tilanne on ollut kauden aikana arvoitus. Nyt tilanne on Kirvesniemen mielestä toinen.

– Viestimitali on realismia sekä miehissä että naisissa. Miehissä Venäjä ja Norja ovat vaikeita, mutta esimerkiksi Ranskan distanssi miehet eivät ole oikein vakuuttaneet, ja näissä maastoissa sprintterin laittaminen viestiin on iso riski. Suomi on ehdottomasti mitalisuosikki, hän linjaa.