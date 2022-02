Joni Mäeltä sensaatiomainen veto – heitti heti valmennusjohdolle painetta: ”On siinä annettavaa”

Joni Mäki raapi itsensä vaivoin karsinnasta jatkoon, mutta sen jälkeen lyönti oli huikeaa. Vaasalainen ilmoittautui saman tien mukaan myös todennäköiselle mitalimatkalle.

Zhangjiakou

Viime talven MM-kisojen parisprinttisankarin Joni Mäen kautta pidettiin jo taputeltuna, kun pahoista keuhko-ongelmista ja viikon infernaalisista yskäkohtauksista kärsinyt vaasalainen vetäytyi joulukuun alussa yli kuukauden kilpailutauolle. Pohdittiin, onko marraskuun lopussa Kuusamossa ensimmäisen maailmancupin finaalipaikkansa napanneen miehen edes järkevää lähteä raskaalle olympiaradalle korkeaan ilmanalaan.

Nämä spekulaatiot siirtyivät historiaan tiistai-iltana Zhangjiakoun aikaa, kun vaikean karsinnan jälkeen erävaiheet loistavan nousujohteisesti hiihtänyt Mäki teki sprinttifinaalissa suomalaista olympiahistoriaa.

Neljäs sija on vuonna 2002 olympiaohjelmaan tulleella matkalla kaikkien aikojen suomalaissijoitus. Samalla Mäki käytännössä naulasi itsensä ensi sunnuntaina hiihdettävän 4x10 kilometrin viestin joukkueeseen.

– Kun ensimmäinen finaali vapaalla hiihtotavalla on olympiafinaali, niin lämmittäähän se mieltä.

Nelossijaansa Mäki piti voitettuna sijana, vaikka hän hiihti mitalista vielä loppusuoran alussa. Mies myönsi rehellisesti, ettei vire aamulla kisakylässä lainkaan antanut ennustaa moista hevostelua illaksi.

Vapaan hiihtotavan sprintti on ollut koko olemassaolonsa ajan suomalaisen huippuhiihdon murheenkryyni, toivottomaksi leimattu tapaus. Mäen uljaasti heilahtanut valomiekka tuli lajille enemmän kuin tarpeeseen.

Viime talvena Oberstdorfin MM-kisoissa Mäki ja Ristomatti Hakola mursivat jo paksun muurin ottamalla vapaan parisprintissä MM-hopeaa.

Joni Mäki myönsi, ettei olo aamulla kisakylässä ollut finaalipaikan oloinen.

On pidetty melko varmana, että ensi viikon keskiviikkona hiihdettävässä parisprintissä Iivo Niskasen pariksi tulee juuri Hakola. Tästä asiasta Mäki on selvästi eri mieltä ja heitti tiistaina asiasta kysyttäessä painetta valmennusjohdon suuntaan.

– Minulla on kyllä sille matkalle annettavaa. Katsotaan, miten ”Rise” onnistuu perjantaina 15 kilometrillä.

Vaikka Mäen suoritus oli komea, hän halusi katsoa myös isoa kuvaa lopputuloksen takana. Suomea edusti kilpailussa vain kaksi miestä, kun erikoissprinttereistä valittiin kisoihin pienen kuuden miehen kiintiön takia vain Lauri Vuorinen.

– Enemmänkin olisi mahtunut, mutta näillä mennään. Toivottavasti sprinttihiihdon asema jatkossa paranee, koko harjoituskauden töitä juuri olympiasprintti mielessään tehnyt Mäki sanoi.

Sunnuntaina yhdistelmäkilpailussa totaalisesti flopannut Johannes Hösflot Kläbo saapui välikuolemansa jälkeen stadionille voittajana. Kun takana on uralla yhteensä kuusi olympiastarttia, niistä neljä on tuonut kultaa.

Suomen hiihtojoukkue on saanut kisoihin niin lentävän lähdön, että optimismiin on syytä: neljässä ensimmäisessä kilpailussa peräti viisi eri hiihtäjää on sijoittunut seitsemän parhaan joukkoon.