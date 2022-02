Kommentti: Naisten mäkihypylle karmeaa mainosta ainoalla isolla foorumilla – suomalaismies syyttään syntipukkina

Lauantaina kärkinaiset hyppäsivät olympiamitaleista normaalimäessä. Maanantaihin mennessä joko naiset olivat laihtuneet tai puvut mystisesti kasvaneet niin, että sekajoukkuekilpailussa nähtiin kaikkien aikojen hylkäysfarssi, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Naisten mäkihyppy tuli arvokisaohjelmaan 2009 ja olympiaohjelmaan 2014. Viime vuoden MM-kisoissa naisille jaettiin mitaleita jo neljässä kilpailussa ja nyt Pekingissä ensimmäistä kertaa kahdessa.

Vaikka arvostus on hiljalleen noussut, ja lajista on tullut kärjen osalta salonkikelpoista huippu-urheilua, olympiakisojen kaltaisen megatapahtuman tarjoama näkyvyysikkuna on naisille korostuneen tärkeä. Lajin maailmancup ei ole mediakaravaanarien kokoontumisajo.

Näistä reunaehdoista mäkihypyn mitassa maailmanlaajuiselle yleisölle päätettiin maanantai-iltana tarjoilla Zhangjiakoun normaalimäessä kaikkien aikojen pukuhylkäysfarssi.

Kultaa voittaneen Slovenian takaa varustetarkastaja hylkäsi kylmästi mutta tasapuolisesti kaikkien muiden huippumaiden eli Norjan, Saksan, Itävallan ja Japanin edustajien hyppypukuja niiden sääntöjen vastaisen suuren koon takia. Yhteensä viisi hylkäystä mylläsivät tulosluettelon todella yllättäväksi.

Venäjän ja Kanadan hyppääjät eivät olleet uskoa silmiään saavuttaessaan Slovenian takana himmeät mitalit.

Tulosliuskoissa ei ollut ehtinyt muste kuivua, kun allekirjoittaneelta alettiin ulkomaalaisvoimin kysellä suomalaisille varsin tuntemattoman mäkihyppyvaikuttajan, Mika Jukkaran, yhteystietoja. Hänen päätään vaadittiin pölkylle.

Lahtelainen on kyllä Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin mäkihypyn varustetarkastaja, mutta hän totesi Ilta-Sanomille tiistaina olevansa osaton sekajoukkuemäen koomisiin vaiheisiin. Jukkara tarkasti maanantaina vain miesten asujen lainmukaisuutta. Naisten hyppypukuja tarkastelevat intimiteettisyistä vain naiset.

– Nimeni näkyy virallisessa tulosluettelossa ikään kuin olisin vastannut koko tarkastuksesta. Se johtuu siitä, että kisojen tulospalvelukumppanin grafiikkaan ei mahdu enempää nimiä, Jukkara naurahti.

Slovenian Nika Kriznar hyppäsi henkilökohtaisessa kilpailussa pronssia, mutta se kirkastui sekajoukkuekilpailussa kullaksi.

Erittäin mielenkiintoiseen valoon jupakassa asettuukin henkilö, joka naisille käänsi peukaloaan ylös- tai alaspäin. Lauantain henkilökohtaisessa kilpailussa puolalainen Aga Baczkowska hylkäsi puvun takia yhden hyppääjän, muttei yhtäkään niistä, jotka hylättiin lauantaina.

– Onhan se siinä mielessä kiinnostavaa, että maanantaina hypättiin samoilla puvuilla kuin lauantaina eikä niille välissä ole tehty mitään. Eli olivat silloin laillisia ja kaksi päivää myöhemmin laittomia. Jokainen voi miettiä, millaista mainosta tämä on naismäkihypylle, sanoo olympiahyppääjä Julia Kykkäsen valmentajaisä Kimmo.

Suomen kaikkien aikojen naishyppääjän Julia Kykksen valmentajaisä Kimmo ei pitänyt maanantaita naismäkihypyn juhlavimpana pr-päivänä. Vuonna 2011 isä ja tytär olivat Julia Kykkäsen toisissa arvokisoissa, Oslon MM-kisoissa.

Sekajoukkuekilpailussa hylätyt Katharina Althaus, Sara Takanashi, Silje Opseth, Daniela Iraschko-Stolz ja Anna Odine Ström kuuluvat lajin eliittiin ja sijoittuivat henkilökohtaisessa kilpailussa sijoille 2–15. Puvuissa ei siis tuolloin ollut huomauttamista.

Nyt on sitten erinomainen kysymys, miten suurista tarkastusten porsaanrei’istä heidän on ehkä vuosia sallittu livahtaa. Jukkara ei ota asiaan kantaa, mutta myöntää, että ainakin silmämääräisesti osa naisista on hypännyt liian suurilla puvuilla.

– Mutta olympiakisat on väärä foorumi sille, mitä maanantaina nähtiin, hän myöntää.

Sekajoukkuekilpailun mieshyppääjistä jokaisen puku läpäisi tarkastuksen.

Ilta-SanomieNmäkihyppyasiantuntija Tuomas Virtanen riisuu diplomaatin silkkihanskat arvioidessaan puskafarssin juurisyitä.

– Naisia ei haluttu rangaista suurimmassa pyhätössä eli henkilökohtaisessa olympiakilpailussa. Mutta koska sekajoukkuekisa ei kiinnosta ketään hevon he....iä, siellä iskettiin suurimpiin tähtiin ja luotiin illuusio, että systeemi toimii.

Ja vielä:

Sekajoukkuekilpailun aikana moni harmitteli, että Niko Kytösaho ei koronatartunnan takia ollut käytettävissä. Jos Suomi olisi saanut kvartetin kasaan, viime vuosien tasoon verrattuna erittäin hyvää sijoitusta olisi melkein tyrkytetty.