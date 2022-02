Timo, 62, joutui Kiinassa kolmeksi viikoksi ”vankilamaiseen” karanteeniin – tähän verrattuna olympiaeristykset ovat luksusta

Kaikki olympiakuplien ulkopuolelta Kiinaan saapuvat terveetkin ihmiset joutuvat automaattisesti kolmen viikon karanteenin, eikä poispääsyn mahdollisuutta ole.

Zhangjiakou

Ensimmäisinä karanteenipäivinään Timo Härkönen teki 15 minuutin kävelyvetoja kiinalaisen eristyshotellinsa ovelta ikkunalla, aina 15 askelta yhteen suuntaan.

Vajaan viikon jälkeen entinen SM-liigakiekkoilija talsi huonettaan pitkin jo puolisen tuntia kerrallaan. Kun pitkä karanteenijakso kääntyi ehtoopuolelle, hän sahasi huonetta edestakaisin jopa tunnin päivässä.

– Jos terve mies halusi pysyä järjissään niissä vankilamaisissa olosuhteissa, siinä oli haettava mallia elokuvan maineikkaasta Papillonista. Oli keksittävä itselleen tekemistä, ja siinä se Papillon-henki oli ehdoton juttu, viime viikonloppuna Kiinasta Suomeen palannut Härkönen, 62 kertoo.

Kuva Timo Härkösen eritsyshotellin huoneesta.

– Liikkuminen oli sikälikin tärkeää, että jos olisin vain maannut sängyssä, kolmen viikon jälkeen jalat olisivat olleet aivan lötköt, eivätkä olisi välttämättä kantaneet metriäkään, Timo Härkönen kertoo.

Lahden Kiekkoreippaassa SM-liigaa kaudet 1980–1985 pelannut Härkönen oli työmatkalla Etelä-Kiinassa, jossa hän on vieraillut yli kymmenen kertaa aiemminkin. Ylipäätään Kiina on tuttu maa sellukonealalla työskentelevälle suomalaisyrittäjälle.

– Ensin olin kaksi viikkoa karanteenissa Shanghaissa, sitten vielä viikon Etelä-Kiinassa. Jossakin päin Kiinaa karanteenit kestävät peräti neljä viikkoa, savonlinnalaislähtöinen Härkönen tietää.

– Veikkaanpa, että Pekingin olympiakuplissa eristyksiin joutuneet pääsevät selvästi helpommalla kuin muut Kiinaan-tulijat. Hyvä niin, koska jos tämä terveitäkin maahantulijoita koskeva karanteenikäytäntö olisi pätenyt olympialaisissakin, tuskinpa kovin moni urheilija olisi edes lähtenyt matkaan.

Timo Härkönen oli Kiinassa työmatkalla.

Näkymä eristyshotellin ikkunasta.

Pekingin olympialaisissa on pystynyt päivittäin aistimaan, kuinka kiinalaisviranomaisten äärimmäinen koronakuri on sapettanut suuresti eri maiden olympiajoukkueissa – Suomen-leirissäkin. Olympiakuplien sääntöjä ja olosuhteita on mollattu jopa naurettaviksi.

Ei ole ymmärretty, miksi länsimäisen lääketieteen mukaan koronanegatiivisia, täysin terveeksi itsensä tunteneita urheilijoita on kiikutettu eristyshotelleihin. Yleisen mielipiteen mukaan tapaukset rikkovat urheilijoiden oikeusturvaa.

On myös naristu erityshotellien olosuhteista ja väitetty niiden loukkaavan ihmisoikeuksia. Näin tapahtui esimerkiksi Leijona-hyökkääjä Marko Anttilan tapauksessa. Nämä puheet ovat puolestaan aiheuttaneet yleistä paheksuntaakin maailmalla.

Tarjoilija suojavarusteissa eristyshotellissa Pekingissä tammikuun lopulla.

Olympialaisten lääkintähenkilökuntaan kuuluva tohtori Ding Hongtao näki tyttöystäväänsä eristysseinän läpi Pekingissä.

Kaiken nähdyn ja koetun perusteella totuus on, että olympiakupliin eristettyjen olosuhteet ja säännöt ovat merkittävästi lempeämpiä kuin muutoin Kiinaan saapuvilla. Tällä hetkellä normaalikäytäntö siis on, kuten Härkösenkin tapauksessa, että kaikki Kiinaan saapuvat joutuvat automaattisesti kolmeksi viikoksi karanteeniin.

Siis terveetkin ihmiset, eikä poispääsyn mahdollisuutta ole. Toisin kuin kuplien sisällä eristetyillä, jotka vapautuvat heti kahden negatiivisen testituloksen jälkeen.

– Jos suunnittelee matkustavansa Kiinaan, kannattaa varata tuhat elokuvaa kovalevylle. Sellaista luksusta ei nimittäin ole tarjolla, että voisi päästä kesken kaiken pois, kovasta lämäristään aikanaan tunnettu Härkönen toteaa.

Kiinan lentokentille saapuneet matkaajat kiikutetaan ensin kahdeksi viikoksi oikopäätä karanteenihotelliin, ja sitten vielä sen jälkeen odottaa viikon omaehtoinen karanteeni. Se tarkoittaa käytännössä samaa kuin viranomaiskaranteeni.

Tämän tietää mainiosti Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Mari Manninen, joka kirjoitti omasta ”ihmiskokeestaan” viime marraskuussa.

– Jättiosa Kiinaan tulijoista on ulkomailta palaavia kiinalaisia. Maahantulokaranteeni osuu siis erityisesti kiinalaisiin. Moni länsimaalainen tuntuu luulevan, että tämä on kiusa "meille", mutta kyllä se ennen kaikkea on kiusa kiinalaisille itselleen, Manninen sanoo nyt.

Nainen lapsensa kanssa koronaeristyksessä Hongkongissa viime maaliskuussa.

Normaalikaranteenien olosuhteista on kuulunut hurjia tarinoita. Niistä Manninenkin kirjoitti jo aiemmin. Hän maksoi tuolloin kahden viikon ruokatoimituksista yhteensä 700 euroa.

– Maahantulija saatetaan heittää mihin hotellin sattuu. Usein huoneissa ei ole ikkunaa tai huone on tosi likainen, syöpäläisiä täynnä. Olen lukenut myös, kuinka yhdellä karanteenissa olijalla tuli sateella katon läpi vettä, toisella taas oli reikiä huoneen lattiassa, Manninen kertoo.

– Tai sitten huoneissa ei minkäänlaisia ongelmia. Se on aikamoista arpapeliä, millaiseen eristyshotelliin päätyy. Siihen ei voi itse vaikuttaa.

Relevantti kysymys on, miksi kukaan haluaa näinä aikoina edes matkustaa Kiinaan?

Härkösen mukaan hänellä ei ole juuri vaihtoehtoja. Jos haluaa liiketoiminnan pyörivän, Teams-kokoukset eivät kuulemma riitä.

– Viemme suomalaisia sellukoneita muun muassa eri puolille Kiinaan, ja siellä tarvitaan usein sellaista konsultoivaa asennusvalvontaa, joka vaatii välttämätöntä läsnäoloani. Toki joskus katselen toimintaa vain taustalta, mutta monesti asiakkaita on autettava ihan kädestä pitäen, Härkönen selvittää.

– Nytkin minulla oli loppujen lopuksi tosi onnistunut reissu Kiinaan, vaikka ennen töihin pääsyä piti lusia se kolmen viikon karanteeni.

Bussikuski suojavarusteissa Dalianissa, Kiinassa viime syyskuuussa.

Kun Kiinassa viedään eristyshotelliin, kahteen viikkoon huoneen ovi ei aukea. Paitsi kolmesti päivässä, kun oveen koputetaan ja karanteenissa oleva voi noukkia sen taakse jätetyn ruokatoimituksen.

– Tarjolla on peruskiinalaista ruokaa. Toisille se sopii varmasti paremmin kuin toisille, minulle ihan hyvin. Vesilinjalla siellä kuitenkin mennään, on turha haaveilla saavansa viiniä tai olutta huoneeseen, Härkönen painottaa.

– Motissa siellä ollaan, ikään kuin vankilassa siis. Netti kyllä toimii, mutta esimerkiksi Google-palvelun käyttö on blokattu, eli esimerkiksi Netflix ei näy. Suomen uutissivuille sentään pääsee.

Koronatestausta kotiovella Lianyungangissa Kiinassa viime elokuussa.

Koronaeristyskontteja rakennustyömaalla Shaoxingissa Kiinassa joulukuussa.

Omaehtoisessa karanteenissa maahantulijan on niin ikään pysyttävä visusti sisätiloissa – paitsi kaupassa käydessään.

– Kiina on länsimaalaiselle hieno maa työnteon kannalta, joskin sääntöjensä puolesta välillä hankala, Härkönen toteaa.

– Kiinalaisten ohjeita ei kannata kyseenalaistaa, eikä niitä varsinkaan kannata alkaa rikkomaan. Sitä voi siinä tapauksessa joutua nopeasti vankilaan.

