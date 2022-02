Leijonatuomio: Uuden päävalmentajan höpinät olivat noloa kuultavaa – Naisleijonat on syvässä kriisissä

Naisleijonat kohtasi olympiaturnauksen alkulohkon kolmannessa ottelussa Sveitsin.

Mukana raadissa ovat toimittajat Teemu Suvinen, Sasha Huttunen ja Sami Hoffrén.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Titteli kuuluu itseoikeutetusti Sveitsin maalivahdille Andrea Brändlille, joka venyi muutamiin paraatitorjuntoihinkin. Hänen työtään auttoi se, että Sveitsi sumputti keskustaa ja Naisleijonat kierteli laidoilla sekä puski yksin. Se ei kuitenkaan vie kunniaa maalivahdin unelmapeliltä.

Tämä toimi

Elisa Holopainen esiintyi lupaavasti. Jos Naisleijonien peli takkuilee vielä seuraavan ottelun alussakin, pitäisikö Holopaista kokeilla ykkösketjussa? Muutoksia päävalmentaja Juuso Toivolan on pikkuhiljaa pakko tehdä, jottei turnaus pääty puolivälierään.

Juuso Toivola yritti selittää tappion positiiviseksi.

Tämä meni vihkoon

Kansalliselle sisäpalloiluareenalle värvätty kiinalaisyleisö ei ollut lainkaan yhtä kuuliaista väkeä kuin heidän virkaveljensä Wukesongin areenalla, jossa Naisleijonat pelasi aiemmat ottelunsa. Kuuluttaja yritti useaan otteeseen kehottaa yleisöä taputtamaan pelikatkoilla, mutta vastakaikua ei tahtonut tulla. Toisella erätauolla viriteltiin yhteistä tanssiakin, mutta suosio jäi valjuksi. Pelitapahtumiin yleisö ei reagoi tässäkään hallissa.

Tuus ny itte selittään...

Miksi piti jäähyillä? Naisleijonilla ollut minkäänlaista hätää viidellä viittä vastaan pelatessa, mutta silti joukkue sortui tyhmiin ja huolimattomiin jäähyihin. Sveitsi käytti saumansa tylysti: ylivoimalla parin taitavan pelaajan ominaisuudet pääsivät esiin.

Loppulause

Kolme peliä kolme tappiota. Surullinen alku joskaan ei täysin yllättävä, niin kovassa mankelissa Naisleijonat on ollut jo ennen turnausta. Huolestuttavaa on, että peli näyttää epäorganisoidulta. Missä ovat kiekollisen pelin raamit? Nyt jokainen puskee vuorotellen yksin, ajautuu huonoon asemaan ja menettää kiekon. Parannettavaa on valtavasti.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Sveitsin maalivahti Andrea Brändli, 24, pelasi elämänsä ottelun ja torjui Naisleijonat nurin, mitä hän ei varmastikaan hevin unohda. Kyseessä oli Sveitsin ensimmäinen arvokisavoitto Suomesta kymmeneen vuoteen. Brändlin torjuntaprosentti oli tasan 95, kun hän pysäytti 38 suomalaiskutia mukaan lukien Michelle Karvisen ja Petra Niemisen huipputontit.

Tämä toimi

Tasaviisikoin Suomen tuloksenteko lepää ykkösketjun ja sen takana Elisa Holopaisen harteilla. Holopainen, Pohjois-Savon lahja naiskiekolle, osoitti maalintekotaitoaan ampumalla läheltä ylös 2–3-kavennuksen. Holopainen jää kakkosketjussa välillä yksin, mutta hän pystyy nopeudellaan ja näppäryydellään loihtimaan itselleen paikkoja.

Tämä meni vihkoon

Hermoilu paistoi Suomen otteista ja kostautui ylilyönteinä. Alun kaksi turhaa jäähyä johtivat kahden naisen alivoimaan ja Sveitsin halpaan johtomaaliin. Lopun kirivaiheessa Juuso Toivolan joukkue otti jo toista kertaa jäähyn väärästä vaihdosta. Jopa konkarikapteeni Jenni Hiirikoski turhautui ja jäähyili. Huolestuttavaa.

Elisa Holopainen pelasi hyvän ottelun.

Tus ny itte selittään…

Päävalmentaja Toivolan olemus vaihtopenkillä ei varsinaisesti huou johtajuutta. Aikalisän aikana valmentajat katselivat toisiaan kysyvästi. Puhuiko kukaan pelaajille? Viimeistään pelin jälkeinen tv-haastattelu paljasti nolosti, miten väärässä paikassa Toivola on. Liiton mies yritti kivakiva-hengessä selittää mustaa valkoiseksi. Ei mennyt läpi.

Loppulause

Kolme ottelua, kolme tappiota, maaliero 5–19 ja ykköslohkon jumbosija tässä vaiheessa. Tilannetta ei voi kaunistella: Naisleijonien olympiaturnaus on ollut katastrofi. Joukkue on henkisesti kipsissä, josta pitäisi jotenkin päästä irti. Mikä neuvoksi? Kohtalonpeliin eli puolivälierään on vielä 3–4 päivää aikaa. Mitä Curre Lindström tekisi?

Sami Hoffrén

Illan sankari

Sveitsin ykkössentteri Alina Müller näytti vaihdosta toiseen mallia, miten kärkiketjua johdetaan tyylikkäästi. Müller rytmitti vakuuttavasti Sveitsin hyökkäyspeliä. 23-vuotiaan Northeasternin yliopistotähden pelinlukutaito, kiekkovarmuus ja vastuullinen kahden suunnan pelaaminen olivat hienoa seurattavaa.

Tämä toimi

Susanna Tapanin johtama ykkösketju, laidoilla Petra Nieminen ja Michelle Karvinen, pystyy tuottamaan maalipaikkoja. Tapanin ketjun syöttötempo ja kiekottomien pelaajien tarjonta ovat omaa luokkaansa, mutta otteissa alkoi olla jo turhautumista Sveitsiä vastaan. Elisa Holopainen on puolestaan kakkosketjun selkeä johtaja, joka jää liian yksin.

Tämä meni vihkoon

Saamatonta pelaamista Suomelta. Suomi sai hallita tasakentällisin kiekkoa pitkiä pätkiä, mutta hyökkäyspelaamisesta puuttui kiihtyvyyttä ja suoraviivaisuutta. Moneen kertaan Suomen hyökkääminen meni yksilöiden väkinäiseksi puskemiseksi, ja hyökkäyssinisen jälkeen pitkät hyökkäysmyllyt jäivät laitojen lähelle. Suomi hallitsi ottelua näennäisesti.

Tus ny itte selittään…

Kesken turnauksen päävalmentajaksi siirtyneen Juuso Toivolan ottelun jälkeen antamien kommenttien perusteella Pekingissä kaikki on hyvin ja joukkue menee tosi kovaa eteenpäin. Löperöt lätinät nöyryyttävän Sveitsi-tappion jälkeen olivat noloa kuunneltavaa, eivätkä anna kovin jämäkkää kuvaa Naisleijonien olympiaoperaatiosta.

Loppulause

Naisleijonien turnaus on alkanut katastrofaalisesti. Kahdessa ensimmäisessä ottelussa Suomella ei ollut palaakaan lajin mahtimaita USA:ta ja Kanadaa vastaan, mutta Sveitsiä vastaan Suomen piti olla kaukalon emäntä. Piippuun jäi pahasti. Koko ”komeuden” kruunasi loppuminuuttien jäähy väärästä vaihdosta.