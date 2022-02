Poikkeuksellinen näky olympiakaukalossa nousi kuumaksi puheenaiheeksi – Leijonien luottomies otti kantaa maskisirkukseen

Leijonat vietti välipäivää harjoituksista maanantaina.

Peking

Katsojat saattoivat hieraista silmiään, kun näkivät pelaajien viilettävän kaukalossa kasvomaskit naamallaan Kanadan ja Venäjän olympiakomitean joukkueen välisessä ottelussa maanantaina.

Kyseessä oli varotoimenpide. Venäjän olympiakomitean joukkueella on ollut koronahuolia.

TSN:n mukaan kuusi venäläispelaajaa oli joukkueen perjantain Sveitsi-ottelun aikaan koronavirusprotokollan takia eristyksissä.

Maanantain ottelun alku viivästyi 40 minuutilla, kun kanadalaiset ilmeisesti odottivat tietoa Venäjän tuoreista koronatuloksista.

Maalin tekeminen onnistui ihan hyvin maskit päässäkin. Kanada voitti 6–1.

Leijonien Atte Ohtamaalta kysyttiin maanantaina tiedotustilaisuudessa, suostuisiko hän pelaamaan olympialätkää kasvomaski päässään.

– Ikinä ei ole onneksi tarvinnut. Toivottavasti ei tarvitsekaan miettiä sellaista vaihtoehtoa. Harras toive on, että päästäisiin aloittamaan ilman maskeja, Ohtamaa vastasi.

Atte Ohtamaa.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi, ettei suhtautumisesta maskit päässä pelaamiseen ole keskusteltu joukkueen keskuudessa.

– Mutta eiköhän suhtautuminen ole juuri niin Atte sanoi, Jalonen ilmoitti.

Täysin mahdottomana ei voi pitää skenaariota, että myös miesten turnauksessa jouduttaisiin turvautumaan kasvomaskeihin kaukalossa.

Useissa miesten turnauksen joukkueissa on todettu tartuntoja ja altistumisia ennen turnauksen alkua.

Suurin puheenaihe Leijonien ympärillä ennen varsinaisten pelien alkua on ollut Marko Anttilan ajautuminen karuihin eristysolosuhteisiin positiivista näyttävien koronatestien takia.

Niklas Friman, Leo Komarov ja Atte Ohtamaa Leijonien harjoituksissa.

Valtteri Filppulan mukaan tilanne on turhauttava.

– Hän on kuitenkin tullut terveeksi. Harmi, että tulee vielä sellaisia testejä, että hän joutuu jäämään sinne. Tietenkin on hyvä asia, että hän on kunnossa, Filppula sanoi.

Jalonen kertoi sunnuntaina, että Anttilalle on tarjoiltu kylmää ja mautonta spagettibolognesea.

Tilanne ei ole optimaalinen, sillä kaksimetrisen Anttilan energiantarve lienee lepomoodissakin suuri.

– Onhan se haastava tilanne kaikin puolin. Se on iso haaste kaikille urheilijoille, jotka ovat sinne [eristyksiin] joutuneet, Ohtamaa kommentoi joukkuekaverinsa tilannetta.

Reuters tavoitti olympiakisojen tiedottajan Zhao Weidongin, jonka mukaan kisaorganisaatio ratkoo parhaillaan eristysolosuhteisiin liittyviä ongelmia.