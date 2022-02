Armoton taistelu hiihdon viestipaikoista meneillään – Jasmi Joensuu paljastaa jo korttinsa: ”Siitä on nyt kyse”

Kisaurakkansa tiistaina aloittavan Jasmi Joensuun suunnitelmat ovat muuttuneet.

Zhangjiakou

Maastohiihtoviestien kokoonpanot ja hiihtojärjestykset ovat arvokisoissa aina suuria puheenaiheita, eivätkä Pekingin olympialaiset tee poikkeusta. Spekulaatiot Suomen miesten ja naisten viestirälsseistä ovat jo käynnissä.

Tiistaina vapaan hiihtotavan sprintissä olympiaurakkansa aloittava Jasmi Joensuu lyö ensimmäisenä korttinsa pöytään. Tammikuussa Imatran SM-kisoissa Joensuu kertoi tavoittelevansa sprintin lisäksi paikkaa sekä normaaliviestiin että jollekin muulle distanssimatkalle, käytännössä perinteisen kympille, mutta nyt hän paljastaakin uutta suunnitelmistaan.

– Koen, että annan vapaan sprintissä näyttöjä nimenomaan normaaliviestin jommallekummalle vapaan osuudelle, enkä niinkään tavoittele paikkaa perinteisen kympille, sanoo Joensuu, joka kuului Suomen viestipronssijoukkueeseen Oberstdorfin MM-kisoissa 2021.

– En sano, etteikö perinteisen kymppikin kiinnosta, mutta jos hiihtäisin myös sen, kokonaiskuormitukseni ennen mahdollista viestiä kävisi aika raskaaksi. Siitä on nyt kyse.

Joensuu, 25, uskoo sprintin olevan hyvä näyttöpaikka viestiä ajatellen.

– Viesti tullaan kuitenkin todennäköisesti ratkaisemaan vapariosuuksilla, ja silloin kirikykyisille naisille on varmasti käyttöä. Siitä paikasta haluan taistella, ja siksi tiistaina on hiihdettävä hyvin, hän linjaa.

– Nyt ensin keskityn kuitenkin ihan täysillä sprinttiin ja unohdan kaiken muun.

Jasmi Joensuu paljastaa nyt, miten aikoo tavoitella paikkaa himoittuun olympiaviestiin.

Naisten normaaliviestiin on jo kolme varmaa nimeä: Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski, joista kahta ensimmäistä on kaavailtu perinteisen osuuksille. Armoton taistelu viimeisestä paikasta käydäänkin vain Joensuun ja Anne Kyllösen välillä.

Jos Joensuulla ei kulje tiistaina, Kyllösen mahdollisuudet paranevat oitis. Kyllönen näyttäisi Joensuun lausuntojen perusteella saavan näyttöpaikan torstaina hiihdettävälle perinteisen kympille.

Kyllösen valinta viestiin tarkoittaisi käytännössä sitä, että Niskasen tulisi suostua hiihtämään vapaan osuudella.

– Urheilijan kuin urheilijan tulee aina keskittyä siihen kisaan mitä on hiihtämässä, eikä miettiä mitään muuta. Mutta totta kai jos hiihtää kovan tuloksen, se on samalla näyttö siitä, että urheilija on kunnossa, maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen pyöritteli kuumaa viestivalintateemaa.

Zhangjiakoussa kisaillaan korkealla. Olosuhteisiin sopeutumisen ei pitäisi aiheuttaa Joensuulle ongelmia, sillä hänellä on useamman vuoden kokemus korkealla treenaamisesta ja kilpailemisesta Yhdysvalloista.

– Reilu vuosi sitten hiihdin ensimmäisen kerran välieriin (maailmancupissa), ja nyt täällä siihen paikkaan jo perussuorituksen tulisi riittää. Totta kai välieräpaikkakin vaatii onnistumista, mutta tavoitteeni ovat selvästi korkeammalla, finaalissa, Joensuu alleviivaa.

– Haussa on elämäni paras hiihto.

Vapaan sprinteissä suomalaisista ovat tulessa myös Katri Lylynperä ja Jasmin Kähärä sekä Lauri Vuorinen ja Joni Mäki.