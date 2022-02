Kuvat: USA:n naisurheilijat poseeraavat Kim Kardashianin suunnittelemissa alusvaatteissa – yksi seikka asuissa hämmentää somekansaa

Sometähti Kim Kardashianin vaatemerkki Skims on yksi Yhdysvaltain olympiajoukkueen virallisista yhteistyökumppaneista.

Muotimerkki Ralph Lauren on pukenut yhdysvaltalaisurheilijat olympialaisiin jo yli vuosikymmenen ajan. Aiemmissa kilpailuissa urheilijat ovat saaneet käyttöönsä muun muassa sen valmistamia housuja, puseroita ja takkeja.

Tänä vuonna Yhdysvaltain naisten olympiajoukkue sai ensimmäistä kertaa mukaansa kisamatkalle myös suuren pinon yö- ja alusasuja. Kyseiset vaatteet eivät olleet kenen tahansa käsialaa, vaan niiden suunnittelusta oli vastannut itse Kim Kardashian.

New York Timesin mukaan Kardashianin omistaman Skims-alusvaatemerkin olympiamallisto lanseerattiin jo viime kesänä, jolloin sometähti esitteli vaatteita näyttävästi omalla Instagram-tilillään.

– Olen kuullut 10-vuotiaasta asti kaikki olympialaisiin liittyvät yksityiskohdat, Kardashian kirjoitti tuolloin viitaten entiseen isäpuoleensa Caitlyn Jenneriin.

Jenner, joka tunnettiin ennen sukupuolenkorjaustaan etunimellä Bruce, voitti olympiakultaa kymmenottelussa Montrealin olympiakisoissa vuonna 1976. Hän oli naimisissa Kardashianin äidin Kris Jennerin kanssa vuosina 1991–2015.

Samaisessa päivityksessä Kardashian kertoi olevansa hyvin otettu siitä, että Yhdysvaltain olympiajoukkue toivoi yhteistyökumppanikseen juuri hänen brändiään.

Kardashianin omistaman muotibrändin olympia-asuista on julkaistu runsaasti kuvia merkin omalla Instagram-tilillä. Otoksissa malleina toimivat ketkäpä muutkaan kuin Yhdysvaltain olympiajoukkueen naisurheilijat.

Alus- ja oleiluasuissa poseeraavat muun muassa paraurheilija Oksana Masters, rattikelkkailija Aja Evans, taitoluistelija Amber Glenn ja Pyeongchangissa lumilautailun olympiakultaa voittanut Chloe Kim.

Nyt, kun pitkään odotetut olympialaiset ovat pyörähtäneet käyntiin, Kardashianin suunnittelemat asukokonaisuudet ovat päässeet viimein käyttöön. Pehmeitä alus- ja oleiluvaatteita ei ole tarkoitettu itse kilpailutilanteisiin, vaan ne on suunniteltu käytettäväksi vapaa-ajalla.

Brittilehti Independentin mukaan monet Yhdysvaltain naisurheilijat ovat esitelleet uusia vaatteitaan innokkaasti sosiaalisessa mediassa. Muun muassa lumilautailija Maddie Mastro esitteli saamansa lahjakassin sisältöä TikTok-tilillään.

Videolla Skimsin tuotteita sisältävästä pussukasta paljastui valkoinen, Yhdysvaltain olympiajoukkueen tunnuksin varustettu aamutakki. Lisäksi kassista löytyi pörröinen, olympiateemainen huppari, kahdet oleiluhousut sekä pino erilaisia alusvaatteita, joihin oli kirjailtu Yhdysvaltain olympiajoukkueen nimi.

– Skims, rakastan teitä, Mastro hehkutti videolla.

Maddie Mastro maaliskuussa 2021.

Vaikka monet lautailijatähden seuraajat kehuivat Skimsin vaatteita kauniiksi, osa kommentoijista oli sitä mieltä, että asut olivat kaikkia muuta kuin käytännöllisiä.

– Olen hämmentynyt. Nuo näyttävät todella läpinäkyviltä, eräs seuraaja kirjoitti.

– Rakastan niitä. Ne ovat niin söpöjä, mutta aika läpinäkyviä, toinen jatkoi.

– Rakastan pörrövaatteita, mutta kaikista muista vaatekappaleista näkyy läpi, kolmas ihmetteli.

Keeping Up with the Kardashians -ohjelmasta julkisuuteen ponnahtaneen Kim Kardashianin Skims-vaatemerkki perustettiin vuonna 2018. Sittemmin nainen on toiminut itse brändin tärkeimpänä mainoskasvona.