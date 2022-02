Oletko ihmetellyt, miksi yksi pärjää korkealla Kiinan vuoriston laduilla ja toinen väistämättä simahtaa? Asiantuntija kertoo, mistä on kyse

Norjalaista huippuhiihtäjää Simen Hegstad Krügeriä lienee potuttanut raskaasti viime aikoina, koska hän ei päässyt koronatartunnan takia puolustamaan olympiavoittoaan 30 kilometrin yhdistelmäkilpailussa.

Erityislisän kyrsimiseen on saattanut aiheuttaa se, että Krügerillä olisi juuri näille olympialaduille sopiva valttikortti: ilmiömäinen taipumus tulla toimeen korkealla kilpailemisen kanssa.

Kun hiihdon maailmancupissa kilpailtiin olympialaisia vastaavissa oloissa joulukuussa Sveitsin Davosissa, Krüger voitti ylivoimaisesti 15 kilometrin (v) väliaikalähdön noin 1 600 metrin korkeudessa.

– Muut norjalaiset hiihtäjät ovat kertoneet, että Krügeriin ei korkealla tunnu vaikuttavan mikään. Ja näkeehän sen tuloksistakin, että hän hiihtää aina hyvin korkealla, Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen sanoo.

” ”Siellä on eroja, kuinka saadaan veri happeutettua.”

Sopeutuminen korkealle on lähtökohtaisesti merkittävä muuttuja Pekingin kisojen maastohiihdossa, ampumahiihdossa ja yhdistetyssä, koska olympialadut Zhangjiakoussa kiertelevät poikkeuksellisen korkealla, noin 1 700 metrissä.

Miksi toisilla huipputason kestävyysurheilijoilla ei ole mitään ongelmia kilpailla korkealla, mutta joillakin kokemukset ovat päinvastaisia?

Suomen hiihdon takavuosien päävalmentaja Magnar Dalen käytti joistakin urheilijoista termiä high altitude negative. Se tarkoitti urheilijaa, jolla oli vaikeuksia sopeutua niin sanotusti korkeaan ilmanalaan.

Hiihtomaajoukkueen kanssa paljon töitä tehnyt Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun fysiologi Esa Hynynen toteaa, että korkealle sopeutuminen on varsin yksilöllistä.

Vaikka kaksi urheilijaa valmistautuisi yhtä paljon korkealla, heidän kokemuksensa korkealla kilpailemisesta voivat silti olla hyvinkin erilaisia.

Hynysen mukaan osalla tulee rajummat muutokset ja osalla pienemmät. Jonkin verran tiedetään, miksi näin tapahtuu, mutta kaikkea ei ymmärretä.

– Siellä on eroja, kuinka saadaan veri happeutettua keuhkoverenkierrossa. Osa ei saa kuormituksen yhteydessä vietyä happea hemoglobiiniin, jolloin osa punasoluista pörrää ilman happea. Osalla happisaturaatio pysyy korkeammalla, ja silloin perille lihaksistoon saadaan vietyä paremmin happea. Kun kyse on kestävyyslajista, se on valtavan olennainen asia, sanoo Hynynen.

Hynysen mukaan osalla urheilijoista happisaturaatio putoaa kovassa rasituksessa jo merenpinnan tasollakin.

– Suurimmalla osalla se on hyvin pientä. Leireillä olemme huomannet, että myös lepotilassa siinä on eroja, sanoo Hynynen, joka oli esimerkiksi viime lokakuussa hiihtomaajoukkueen korkean paikan leirillä Italian Val Senalesissa.

Hynysen mukaan hapenottokyky 1 700 metrin korkeudella on vajaat kymmenen prosenttia pienempi kuin merenpinnan tasolla.

– Sen verran on koneen tehosta poissa.

Hapenottokyvyn aleneminen johtaa siihen, että urheilijat puuskuttavat korkealla normaalia enemmän, ainakin lyhyemmillä matkoilla.

– Se on ihan normaali reaktio ja tapahtuu tavallaan automaattisesti. Sen sijaan ampumahiihtäjät todennäköisesti puuskuttavat tietoisesti niin paljon kuin mahdollista tullessaan penkalle ja pyrkivät happeuttamaan elimistöä, että voi hetken pidättää hengitystä ampuessa, sanoo Hynynen, joka oli mukana ampumahiihdon suomalaisten olympiaedustajien viimeistelyleirillä.

” ”Tuolla voi tulla rajuja katkeamisia, jos erehtyy yliarvioimaan kykynsä.”

Hynysen mielestä korkealla harjoittelusta on kaikille urheilijoille hyötyä ainakin siinä mielessä, että se antaa kokemusta, miten oma elimistö reagoi korkealla tapahtuvaan kuormitukseen.

– Hiihdossa siitä on apua vähintäänkin siihen, että osaa suunnitella oman vauhdinjakonsa paremmin.

Jos siis hiihtäjä, jolla happisaturaatio putoaa korkealla keskimääräistä enemmän, lähtee olympialadulle samalla tavalla kuin merenpinnan tasolla, syntyy helposti ongelmia.

– Se kuuluisa seinä tulee vastaan aika nopeasti, ja siitä ei korkealla kesken kisan toivutakaan ihan noin vain, vaan se tapahtuu todennäköisesti vasta myöhemmin.

Hiihdossakin on urheilijoita, jotka ovat asuneet suurimman osan elämäänsä korkealla, kuten uransa tähän kauteen lopettava sveitsiläinen moninkertainen olympiavoittaja Dario Cologna.

– Heillä niitä toistoja kovatehoisissakin suorituksissa on korkealla enemmän kuin matalalla eläneillä. He pystyvät arvioimaan omat kykynsä realistisemmin kuin sellainen, joka on vähemmän kokemusta korkealla. Se kokemus on arvokasta, Hynynen sanoo ja huomauttaa, että maailmancupissa kilpaillaan melko harvoin olympialaisia vastaavassa korkeudessa.

Hynysen mielestä alkuvauhdin täsmääminen omiin kykyihin on olympialaduilla kriittinen asia.

– Jos erehtyy lähtemään pikkaisen liian kovaa, niin se kostautuu. Saman kisan aikana siitä ei ehdi palautua. Tuolla voi tulla rajuja katkeamisia, jos erehtyy yliarvioimaan kykynsä.

Kevytrakenteiset hiihtäjät pärjäävät Hynysen mukaan korkealla paremmin.

– Pikkaisen rotevammille, joilla lihasta on enemmän, voi tulla enemmän haasteita.

Hynynen mainitsee, että esimerkiksi Krista Pärmäkoski kertoi jo syksyllä ennen kilpailukauden alkua pyrkivänsä ”painon optimointiin” olympialaisia varten.

– Kun mennään korkealle, on muutama kilo tiputettavaa. Mitä pienempi urheilija on, sitä vähemmän hän kuluttaa energiaa ylämäissä. Korkealla tämä vielä korostuu, Pärmäkoski perusteli mediatapaamisessa lokakuun alussa ja painotti, että tavoitteena oli pudottaa neljän kuukauden aikana vain kaksi kiloa.

Hynysen mukaan hieman pienemmällä lihasmassalla voi saavuttaa etua korkealla, jos kilot on nipistetty pois asiantuntijoiden avulla.