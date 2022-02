Tiedätkö, miksi lumilautailijat vetävät numeroliivinsä oudosti kainalon alle? Selitys on looginen

Rene Rinnekangas ja Kalle Järvilehto kilpailivat slopestylessa toinen olkapää paljaana, mutta Enni Rukajärvi puki numeroliivinsä perinteiseen tapaan.

ZHANGJIAKOU

Lumilautailu on yksi talviolympialaisten näyttävimmistä lajeista.

Urheilullisesti erittäin vaativien ja visuaalisten suoritusten lisäksi lumilautailussa on kiinnitetty perinteisesti huomiota vaatteisiin, jotka ovat värikkäitä ja ennen kaikkea tarkoituksenmukaisia käyttää.

Mutta miksi monet lautailijat pukevat numeroliivinsä vinoon toisen kainalon alle siten, että takin toinen olkapää jää näkyviin?

Esimerkiksi Suomen miesten slopestyle-kaksikolla Kalle Järvilehdolla ja Rene Rinnekankaalla numeroliivin toinen olkain oli vetäisty kainalon alle, kun taas Enni Rukajärvi näytti pukevan liivinsä tavalliseen tapaan.

Kiinan slopestyletähti Su Yiming oli puolestaan kiristänyt numeroliiviään vyötäröltä.

Mistä oikein on kyse?

Selitys on luonnollinen, sanoo Suomen lumilautailumaajoukkueen päävalmentaja Antti Koskinen.

Enni Rukajärvi puki numeroliivinsä normaaliin tapaan.

Kiinan Su Yiming kiristää numeroliiviään solmimalla kainalon alta.

– Kundeilla liivi on noin ihan niin yksinkertaisesta syystä, että löysä liivi saattaa tempuissa nousta silmille. Tuolla tavalla sen saa pidettyä aisoissa, Koskinen kertoo.

Koskisen mukaan esimerkiksi maailmancupeissa liivit ovat joskus niin leveät, että niitä joudutaan solmimaan sivusta kasaan ja työntämään kainalon alle, jotta urheilusuoritus ei vaarantuisi ja liivi saadaan istumaan päälle mahdollisimman hyvin.

– Näin yritetään estää, että liivi ei lähde lepattamaan naamalle spinejä tehtäessä. On tuurista kiinni, millainen liivi sattuu olemaan. Tietenkin sekin vaikuttaa, mitä itsellä on päällä. Onko vaikka reilumpi rotsi tai paksu takki, jos sää on kylmempi.

Numeroliivejä onkin korjailtu niin kauan kun on kilpailtu. Kaikenlaista on kokeiltu.

– Kannoin aiemmin lautabägissä myös hakaneuloja ja kiinnitin niillä numeroliivejä takkiin. Mutta se ei oikein toiminut, ja jätin ne sitten pois.

Kyse ei ole siis mistään lautailijoiden alakulttuurista tai viestistä?

– No nyt ei ole niin, että me olemme länsirannikolta ja laskemme siksi olkapää paljaana, Koskinen naurahtaa.

– Nyt oltiin vähän tylsiä, mutta voimme toki keksiä tähän jonkun jutun. Pidetään hulluja jännityksessä! No eipä vain, menemme normaalisti laskemaan.

Suomen lumilautailijoista Jon Sallinen kilpailee keskiviikkona lumikourun karsinnassa. Rene Rinnekangas, Kalle Järvilehto, Carola Niemelä ja Enni Rukajärvi kilpailevat ensi viikolla Pekingissä järjestettävässä Big Airissa.