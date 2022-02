”Kiina saattaa aloittaa sotatoimet heti Pekingin kisojen jälkeen” – tähän perustuu Risto E.J. Penttilän kylmä arvio

Zhangjiakou

Hymyileviä katseita, yltiöpäistä vieraanvaraisuutta. Jatkuvaa tyyneyttä.

Tällaiseen vastaanottoon on törmännyt kaikkialla Pekingin olympialaisten alussa.

Kiinalaiset kisaorganisaation työntekijät sekä vapaaehtoiset ovat ilmiselvästi yrittäneet luoda koronakuplaolosuhteisiin saapuneille urheilijoille ja toimittajille mielikuvan, että maassa olisi kaikki hyvin – ja ettei esimerkiksi maan hallinnon ihmisoikeusrikkomuksista olisi syytä nostaa esiin.

Propagandakoneiston viesti näyttää purreen tehokkaasti.

Hymyilevien kulissien taakse kätkeytyy kuitenkin täysin toinen todellisuus.

Kiinan kommunismihallinnon tiedetään pelaavan hurjin panoksin. Niitä se saattaa asiantuntijoiden mukaan olla sovittelemassa jo jopa lippaisiin.

Risto E.J. Penttilä.

Tähän rajuun vaihtoehtoon esimerkiksi uskoo Nordic West Officen toimitusjohtaja, filosofian tohtori Risto E.J. Penttilä, joka on perehtynyt laajasti ja aktiivisesti maailman suurvaltioiden ulkopolitiikkaan. Nordic West Office on kansainvälisiin kysymyksiin erikoistunut konsulttitoimisto ja ajatushautomo.

Keskustelua on ollut siitä, että jos Yhdysvallat ei vastaa Venäjän uhkaan Ukrainassa määrätietoisesti, niin se voisi rohkaista Kiinaa hyökkäykseen Taiwania vastaan.

Tosin kaikki kansainvälisen politiikan asiantuntijat eivät näe niin suoraa yhteyttä kuin Penttilä.

– Kiina saattaa aloittaa sotatoimet heti Pekingin olympiakisojen jälkeen, jos Venäjä samaan aikaan hyökkää Ukrainassa. Tällaiseen arvioon monet sotilasasiantuntijat ovat päätyneet, Penttilä lataa.

– On syytä muistaa, että olympialaiset eivät ennenkään ole taanneet rauhaa. Venäjä hyökkäsi Georgiaan vuonna 2008 olympialaisten avauspäivänä. Krimin valtaus puolestaan tapahtui vuonna 2014 heti olympialaisten päätyttyä.

Sunnuntaina paljastui Yhdysvaltojen arvio, jonka mukaan Venäjä voi käynnistää täysimittaisen sodan Ukrainassa hetkessä.

Muun muassa CNN, The New York Times ja Reuters uutisoivat, että Venäjä on kasannut Ukrainan rajoille 70 prosenttia asevoimista, jotka tämänkaltaiseen hyökkäykseen vaaditaan.

Realismi on nyt sitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa todella käyttää sotilaallista voimaa Ukrainaa vastaan helmikuun aikana. Penttilän mukaan siinä tapauksessa Kiinan presidentti Xi Jinping saattaisi tehdä omat nopeat siirtonsa.

– Jos Ukrainassa syttyisi sota, USA:n ja muiden länsivaltioiden huomio keskittyisi kokonaan sinne. Kun tilaisuus tekisi varkaan, Xi Jinping saattaisi aloittaa uudet sotilaalliset painostustoimet Taiwania vastaan ennakoitua nopeammin – kenties välittömästi helmikuussa, Penttilä muotoilee karun arvionsa.

– Kiina saattaisi tehdä sekä kyberhyökkäyksiä että rajoitettuja sotilaallisia iskuja. Kohteena olisivat Taiwanin asumattomat ulkosaaret. Kiina voisi tavoitella jonkin saariryhmän – kuten Pratas-saarten – haltuun ottamista, mutta koko Taiwanin miehitykseen Kiina ei olisi vielä valmis.

Venäjä ja Kiina järjestivät taannoin yhteisiä sotaharjoituksia. Penttilä ei silti usko maiden koordinoineen nyt keskenään.

– Lähinnä kysymys on siitä, että niin Putinilla kuin Xillä on selkeä visio maittensa valtapiirin laajentamisesta ennen eläköitymisiään – toisella Ukrainassa ja Valko-Venäjällä, toisella Taiwanissa, Penttilä linjaa.

Vielä viime vuosikymmenen alussa tällainen vaihtoehto ei olisi Penttilän mukaan tullut kuuloonkaan. Kiinaa pidettiin siinä vaiheessa hyvin rauhanomaisena valtiona, joka yritti olla häiritsemättä ketään, ja joka ei halunnut ravistella edes omaa sisäistä järjestelmäänsä.

Meno alkoi muuttua 2013, kun Xi Jinping nousi valtaan.

– Sen jälkeen Kiinan hallinto on kiristänyt selvästi otettaan maan taloudesta ja kansalaisista. Kommunistinen puolue on jälleen haluttu nostaa ajurin paikalle. Nykyisen presidentin komennossa henki on tiukka, toimissa ollaan valmiita menemään pitkällekin, Penttilä korostaa.

– Xi Jinping on Kiinan vahvin johtaja sitten Mao Zedongin (hallitsi 1949–1976). Hänellä on kolme keskeistä tavoitetta: päästä elinikäiseksi hallitsijaksi (perustuslakimuutos ratkeaa marraskuussa), nostaa Kiina maailman ykkösvaltioksi vuoteen 2049 mennessä sekä ratkaista Taiwanin kysymys.

Hänen mukaansa Xin tulee ”vähintäänkin saada aikaan askel kohti Kiinan ja Taiwanin yhdistymistä ennen valtakautensa päättymistä.” Kaiken taustalla kummittelee Yhdysvallat, jonka Kiina haluaa lyödä taloudellisesti.

– Kysymys on siitä, ken on maassa kaunehin. Kiina toisin sanoen haluaa maailman supersankariksi ohi USA:n, Penttilä näkee.

– Kiinan ja USA:n välillä käydään täysimittaista kylmää sotaa, siitä ei ole epäilystäkään.

Kiina tiedetään Suomen tärkeäksi kauppakumppaniksi: tuonnissa sen osuus on neljänneksi ja viennissä kuudenneksi suurin. Mikäli tilanne kiristyisi Ukrainassa, ja edelleen mahdollisesti Kiinassa, sillä olisi Penttilän mukaan ilmeisiä heijastuksia Suomen talouteen.

– Suomen kannalta ideaalitilanne on, että kaikkien maiden välillä säilyisi pragmaattinen yhteistyö. Mikäli sotatoimet Ukrainassa ja mahdollisesti Etelä-Kiinan merellä alkaisivat, Suomi joutuisi todennäköisesti valitsemaan, käydäkö kauppaa USA:n vai Kiinan kanssa. Se tietysti nakertaisi kokonaisuutta, hän toteaa.

Länsimaat ovat yrittäneet puuttua Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin muun muassa erilaisilla vetoomuksilla, mutta käytännössä niillä ei ole ollut mitään vaikutusta. Penttilän mukaan tilanne on todella hankala.

– Kiina kaipaa globaalia arvostusta, eikä siksi halua kuulla jatkuvasti länsimaiden moitteita ihmisoikeusrikkomuksista. Mutta esimerkiksi kun länsimaiset yritykset ilmoittivat hiljattain boikotoivansa Kiinan puuvillateollisuutta, maassa syntyi oitis vastaboikotteja. Uusi sukupolvi näyttäisi oikeuttavan maan hallinnon pyrkimykset nousta todelliseksi suurvallaksi, Penttilä perustelee.

Parhaillaan käynnissä olevat olympialaiset ovat Kiinan suuri näyteikkuna maailmalle, ja myös Penttilä alleviivaa niiden suurta merkitystä maalle.

– Kiina haluaa olympialaisten avulla osoittaa maailmalle kunniakkaasti sen mallin olevan niin toimiva, että muun maailman pitää kopioida sitä. Näin ollen Kiina ei siis riskeeraa helposti mainettaan aloittamalla sotatoimet, Pentillä ruotii.

Mikäli Kiina päättäisi reagoida nopeasti, sen sotavalmistelut saattaisivat alkaa jo olympialaisten aikana. Mikäli isku tapahtuisi mahdollisesti nyt kevään aikana, olympialaisista ja niiden tunnelmasta jäisi maailmalle väistämättä karvas ja ilkeä maku suuhun.

– Kiinassa kommunismi on se ykkösjuttu, olympialaisiakin tärkeämpää. Koska sen tavoitteisiin on nyt sitouduttu, kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia. Myös yllättävän nopea isku Taiwanin intressejä vastaan Etelä-Kiinan merellä, Penttilä arvelee.